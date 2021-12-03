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В Ташкенте почтили память о битве под Москвой - видео
В Ташкенте почтили память о битве под Москвой - видео
Узбекистан и Россию объединяет общая история, о которой нельзя забывать, уверены участники мероприятия.
2021-12-03T16:35+0500
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5 декабря исполнится 80 лет со дня начала контрнаступления Советской армии под Москвой. Это сражение стало одним из самых масштабных в Великой Отечественной войне – Москву защищали почти семь месяцев, с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Память об этом событии почтили в Ташкенте, на территории мемориального комплекса "Братские могилы", где состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню. Организаторы мероприятия вспомнили, что именно в битве под Москвой гитлеровская армия впервые потерпела серьезное поражение и была вынуждена начать отступление. Посол РФ Олег Мальгинов, принимавший участие в мероприятии, отметил важность этого события и призвал беречь память героев, отдавших свою жизнь ради Победы. В мероприятии также приняли посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, руководитель "Русского дома" в Ташкенте Михаил Вождаев, участники Великой Отечественной войны, представители культурных центров, кадеты, Волонтёры Победы и общественные активисты. Сегодня в республике проживают около тысячи участников войны и более 40 тысяч работников трудового фронта. В Великой Отечественной войне участвовало более 1,4 миллиона жителей Узбекистана, из них — более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести.
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Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа , видео

В Ташкенте почтили память о битве под Москвой - видео

16:35 03.12.2021 (обновлено: 16:51 03.12.2021)
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Рамиз Бахтияров
Все материалы
Узбекистан и Россию объединяет общая история, о которой нельзя забывать, уверены участники мероприятия.
5 декабря исполнится 80 лет со дня начала контрнаступления Советской армии под Москвой. Это сражение стало одним из самых масштабных в Великой Отечественной войне – Москву защищали почти семь месяцев, с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года.
Память об этом событии почтили в Ташкенте, на территории мемориального комплекса "Братские могилы", где состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню. Организаторы мероприятия вспомнили, что именно в битве под Москвой гитлеровская армия впервые потерпела серьезное поражение и была вынуждена начать отступление. Посол РФ Олег Мальгинов, принимавший участие в мероприятии, отметил важность этого события и призвал беречь память героев, отдавших свою жизнь ради Победы.

"Сотни тысяч солдат пали на полях сражений под Москвой. Их память необходимо ценить, помнить и хранить на века", - сказал Мальгинов.

В мероприятии также приняли посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, руководитель "Русского дома" в Ташкенте Михаил Вождаев, участники Великой Отечественной войны, представители культурных центров, кадеты, Волонтёры Победы и общественные активисты.
Сегодня в республике проживают около тысячи участников войны и более 40 тысяч работников трудового фронта. В Великой Отечественной войне участвовало более 1,4 миллиона жителей Узбекистана, из них — более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести.
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