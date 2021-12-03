https://uz.sputniknews.ru/20211203/glavnoe--pomnit-v-tashkente-pochtili-pamyat-o-bitve-pod-moskvoy-21637418.html

В Ташкенте почтили память о битве под Москвой - видео

В Ташкенте почтили память о битве под Москвой - видео

Узбекистан и Россию объединяет общая история, о которой нельзя забывать, уверены участники мероприятия.

2021-12-03T16:35+0500

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5 декабря исполнится 80 лет со дня начала контрнаступления Советской армии под Москвой. Это сражение стало одним из самых масштабных в Великой Отечественной войне – Москву защищали почти семь месяцев, с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Память об этом событии почтили в Ташкенте, на территории мемориального комплекса "Братские могилы", где состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню. Организаторы мероприятия вспомнили, что именно в битве под Москвой гитлеровская армия впервые потерпела серьезное поражение и была вынуждена начать отступление. Посол РФ Олег Мальгинов, принимавший участие в мероприятии, отметил важность этого события и призвал беречь память героев, отдавших свою жизнь ради Победы. В мероприятии также приняли посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, руководитель "Русского дома" в Ташкенте Михаил Вождаев, участники Великой Отечественной войны, представители культурных центров, кадеты, Волонтёры Победы и общественные активисты. Сегодня в республике проживают около тысячи участников войны и более 40 тысяч работников трудового фронта. В Великой Отечественной войне участвовало более 1,4 миллиона жителей Узбекистана, из них — более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести.

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

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