https://uz.sputniknews.ru/20211203/kakie-lgoty-poluchat-migranty-ot-vstupleniya-uzbekistana-v-eaes--spisok-21632990.html

Какие льготы получат мигранты от вступления Узбекистана в ЕАЭС — список

Какие льготы получат мигранты от вступления Узбекистана в ЕАЭС — список

Мигранты получат такой же доступ ко всем услугам социального обеспечения, как и граждане страны пребывания.

2021-12-03T13:53+0500

2021-12-03T13:53+0500

2021-12-03T14:50+0500

миграция

узбекистан

еаэс

социальная поддержка

льготы

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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Что изменится в жизни трудовых мигрантов в России после принятия новых документов? Директор департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Алтынай Омурбекова рассказала как выиграют мигранты из Узбекистана, если республика вступит в ЕАЭС.По ее словам, граждане получат все те преференции, которые имеют приезжие из других стран-"пятерки". Спикер назвала наиболее значимые из них:

https://uz.sputniknews.ru/20191209/Kabmin-RF-odobril-proekt-soglasheniya-o-pensiyakh-trudyaschimsya-na-territorii-stran-EAES-12974663.html

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узбекистан, еаэс, социальная поддержка, льготы