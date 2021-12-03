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Какие льготы получат мигранты от вступления Узбекистана в ЕАЭС — список
Какие льготы получат мигранты от вступления Узбекистана в ЕАЭС — список
Мигранты получат такой же доступ ко всем услугам социального обеспечения, как и граждане страны пребывания.
2021-12-03T13:53+0500
2021-12-03T14:50+0500
миграция
узбекистан
еаэс
социальная поддержка
льготы
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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Что изменится в жизни трудовых мигрантов в России после принятия новых документов? Директор департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Алтынай Омурбекова рассказала как выиграют мигранты из Узбекистана, если республика вступит в ЕАЭС.По ее словам, граждане получат все те преференции, которые имеют приезжие из других стран-"пятерки". Спикер назвала наиболее значимые из них:
https://uz.sputniknews.ru/20191209/Kabmin-RF-odobril-proekt-soglasheniya-o-pensiyakh-trudyaschimsya-na-territorii-stran-EAES-12974663.html
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узбекистан, еаэс, социальная поддержка, льготы

Какие льготы получат мигранты от вступления Узбекистана в ЕАЭС — список

13:53 03.12.2021 (обновлено: 14:50 03.12.2021)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на строительной площадке
Рабочий на строительной площадке - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Илья Питалев
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Мигранты получат такой же доступ ко всем услугам социального обеспечения, как и граждане страны пребывания.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Что изменится в жизни трудовых мигрантов в России после принятия новых документов? Директор департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Алтынай Омурбекова рассказала как выиграют мигранты из Узбекистана, если республика вступит в ЕАЭС.
По ее словам, граждане получат все те преференции, которые имеют приезжие из других стран-"пятерки". Спикер назвала наиболее значимые из них:
Нераспространение квот по защите национального рынка труда;
Автоматическое признание документов об образовании, за исключением четырех специальностей - фармацевтическая, медицинская, юридическая и педагогическая. По двум последним сегодня уже подготовлены поправки для внесения в договор о ЕАЭС. Возможно до конца года они будут приняты.
Обязательное страхование на случай нетрудоспособности. Трудящиеся получат такой же доступ ко всем услугам социального обеспечения, как и граждане страны пребывания, в том числе скорая медицинская помощь для мигрантов и членов их семей будет предоставляться на безвозмездной основе.
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