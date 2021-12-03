https://uz.sputniknews.ru/20211203/kakie-lgoty-poluchat-migranty-ot-vstupleniya-uzbekistana-v-eaes--spisok-21632990.html
Какие льготы получат мигранты от вступления Узбекистана в ЕАЭС — список
Какие льготы получат мигранты от вступления Узбекистана в ЕАЭС — список
Мигранты получат такой же доступ ко всем услугам социального обеспечения, как и граждане страны пребывания.
2021-12-03T13:53+0500
2021-12-03T13:53+0500
2021-12-03T14:50+0500
миграция
узбекистан
еаэс
социальная поддержка
льготы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/06/20798238_0:130:3183:1920_1920x0_80_0_0_2dee45671c78827d1bb2923f79105c5e.jpg
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Что изменится в жизни трудовых мигрантов в России после принятия новых документов? Директор департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Алтынай Омурбекова рассказала как выиграют мигранты из Узбекистана, если республика вступит в ЕАЭС.По ее словам, граждане получат все те преференции, которые имеют приезжие из других стран-"пятерки". Спикер назвала наиболее значимые из них:
https://uz.sputniknews.ru/20191209/Kabmin-RF-odobril-proekt-soglasheniya-o-pensiyakh-trudyaschimsya-na-territorii-stran-EAES-12974663.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/06/20798238_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_d67e55beefc49d65868c595fcfc3f13f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, еаэс, социальная поддержка, льготы
Какие льготы получат мигранты от вступления Узбекистана в ЕАЭС — список
13:53 03.12.2021 (обновлено: 14:50 03.12.2021)
Мигранты получат такой же доступ ко всем услугам социального обеспечения, как и граждане страны пребывания.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Что изменится в жизни трудовых мигрантов в России после принятия новых документов? Директор департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Алтынай Омурбекова рассказала как выиграют мигранты из Узбекистана, если республика вступит в ЕАЭС.
По ее словам, граждане получат все те преференции, которые имеют приезжие из других стран-"пятерки". Спикер назвала наиболее значимые из них:
Нераспространение квот по защите национального рынка труда;
Автоматическое признание документов об образовании, за исключением четырех специальностей - фармацевтическая, медицинская, юридическая и педагогическая. По двум последним сегодня уже подготовлены поправки для внесения в договор о ЕАЭС. Возможно до конца года они будут приняты.
Обязательное страхование на случай нетрудоспособности. Трудящиеся получат такой же доступ ко всем услугам социального обеспечения, как и граждане страны пребывания, в том числе скорая медицинская помощь для мигрантов и членов их семей будет предоставляться на безвозмездной основе.