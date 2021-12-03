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Не стало актрисы театра и кино Нины Ургант
Не стало актрисы театра и кино Нины Ургант
Зрители хорошо знают Нину Ургант по игре на сцене Александринского театра, в котором она прослужила более 30 лет.
2021-12-03T18:51+0500
2021-12-03T18:59+0500
культура
актриса
смерть
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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Печальную новость сообщили сегодня в пресс-службе Александринского театра в Санкт-Петербурге. На 93-ем году жизни скончалась советская и российская актриса Нина Ургант, передает РИА Новости.В 1974 году ей присвоили звание народной артистки РСФСР, а через два года она стала лауреатом Государственной премии СССР.Весь Советский союз узнал ее после роли медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал". Кроме этого актриса снялась в картинах "Укротительница тигров", "Я родом из детства", "Сыновья уходят в бой", "Осторожно, бабушка!" и других. Зрители хорошо знают Нину Ургант и по игре на сцене Александринского театра, в котором она прослужила более 30 лет.
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актриса, смерть

Не стало актрисы театра и кино Нины Ургант

18:51 03.12.2021 (обновлено: 18:59 03.12.2021)
© Sputnik / РИА НовостиНина Ургант
Нина Ургант - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / РИА Новости
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Зрители хорошо знают Нину Ургант по игре на сцене Александринского театра, в котором она прослужила более 30 лет.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Печальную новость сообщили сегодня в пресс-службе Александринского театра в Санкт-Петербурге. На 93-ем году жизни скончалась советская и российская актриса Нина Ургант, передает РИА Новости.
В 1974 году ей присвоили звание народной артистки РСФСР, а через два года она стала лауреатом Государственной премии СССР.
Весь Советский союз узнал ее после роли медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал". Кроме этого актриса снялась в картинах "Укротительница тигров", "Я родом из детства", "Сыновья уходят в бой", "Осторожно, бабушка!" и других.
© Sputnik / РИА НовостиНина Ургант
Нина Ургант - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.12.2021
Нина Ургант
© Sputnik / РИА Новости
Зрители хорошо знают Нину Ургант и по игре на сцене Александринского театра, в котором она прослужила более 30 лет.
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