https://uz.sputniknews.ru/20211203/ne-stalo-aktrisy-teatra-i-kino-niny-urgant-21640647.html

Не стало актрисы театра и кино Нины Ургант

Не стало актрисы театра и кино Нины Ургант

Зрители хорошо знают Нину Ургант по игре на сцене Александринского театра, в котором она прослужила более 30 лет.

2021-12-03T18:51+0500

2021-12-03T18:51+0500

2021-12-03T18:59+0500

культура

актриса

смерть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/03/21640554_0:108:2284:1393_1920x0_80_0_0_4daa23517310d6447a54bc10c50f8e76.jpg

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Печальную новость сообщили сегодня в пресс-службе Александринского театра в Санкт-Петербурге. На 93-ем году жизни скончалась советская и российская актриса Нина Ургант, передает РИА Новости.В 1974 году ей присвоили звание народной артистки РСФСР, а через два года она стала лауреатом Государственной премии СССР.Весь Советский союз узнал ее после роли медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал". Кроме этого актриса снялась в картинах "Укротительница тигров", "Я родом из детства", "Сыновья уходят в бой", "Осторожно, бабушка!" и других. Зрители хорошо знают Нину Ургант и по игре на сцене Александринского театра, в котором она прослужила более 30 лет.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

актриса, смерть