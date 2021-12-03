https://uz.sputniknews.ru/20211203/rodivshiysya-v-samolete-mladenets-poluchit-bessrochnuyu-zolotuyu-kartu-aeroflota-21643422.html
Родившийся в самолете младенец получит бессрочную золотую карту Аэрофлота
Родившийся в самолете младенец получит бессрочную золотую карту Аэрофлота
Приятное событие произошло на борту воздушного судна в ночь с 25 на 26 ноября в 1.32 по московскому времени. Самолет направлялся из Санкт-Петербурга в Наманган.
2021-12-03T21:47+0500
2021-12-03T21:47+0500
2021-12-03T21:53+0500
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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Родившийся на борту российского самолета младенец получит бессрочную золотую карту "Аэрофлот Бонус", сообщает Telegram-канал "Аэрофлотовщина". Приятное событие произошло на борту воздушного судна в ночь с 25 на 26 ноября в 1.32 по московскому времени. Самолет направлялся из Санкт-Петербурга в Наманган. Однако когда он поднялся в небо, у одной из пассажирок начались преждевременные роды. Командир экипажа запросил посадку в запасном аэропорту Нижнего Новгорода. Там роженицу уже ждала карета скорой помощи. Бортпроводники "Аэрофлота" уже не в первый раз принимали роды на рейсах. Подобные случаи произошли во время перелетов: из Симферополя в Москву 8 октября 2012 года (родилась девочка), из Москвы в Лос-Анджелес 14 сентября 2005-го (мальчик), а также из Сингапура в Москву 6 марта 2001 года (девочка).
https://uz.sputniknews.ru/20180712/Mladenets-vysokogo-poleta-kak-ekipazh-reysa-Osh--Ekaterinburg-prinyal-rody-8843034.html
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рождение, аэрофлот
Родившийся в самолете младенец получит бессрочную золотую карту Аэрофлота
21:47 03.12.2021 (обновлено: 21:53 03.12.2021)
Приятное событие произошло на борту воздушного судна в ночь с 25 на 26 ноября в 1.32 по московскому времени. Самолет направлялся из Санкт-Петербурга в Наманган.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik.
Родившийся на борту российского самолета младенец получит бессрочную золотую карту "Аэрофлот Бонус", сообщает
Telegram-канал "Аэрофлотовщина".
Приятное событие произошло на борту воздушного судна в ночь с 25 на 26 ноября в 1.32 по московскому времени. Самолет направлялся из Санкт-Петербурга в Наманган. Однако когда он поднялся в небо, у одной из пассажирок начались преждевременные роды. Командир экипажа запросил посадку в запасном аэропорту Нижнего Новгорода. Там роженицу уже ждала карета скорой помощи.
Бортпроводники "Аэрофлота" уже не в первый раз принимали роды на рейсах. Подобные случаи произошли во время перелетов: из Симферополя в Москву 8 октября 2012 года (родилась девочка), из Москвы в Лос-Анджелес 14 сентября 2005-го (мальчик), а также из Сингапура в Москву 6 марта 2001 года (девочка).