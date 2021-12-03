https://uz.sputniknews.ru/20211203/saxo-bank-opublikoval-shokiruyuschiy-prognoz-na-2022-god-21624454.html

Saxo Bank опубликовал "шокирующий" прогноз на 2022 год

Saxo Bank опубликовал "шокирующий" прогноз на 2022 год

Датская компания предсказала проблемы для США, холодную войну, падение соцсетей и другие неожиданности.

2021-12-03T08:00+0500

2021-12-03T08:00+0500

2021-12-03T08:00+0500

в мире

сша

прогноз

холодная война

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ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Датская компания опубликовала очередной "шокирующий прогноз" на год.Банк публикует свои неофициальные прогнозы ежегодно. Обычно они касаются маловероятных или недооцененных событий, которые могут повлечь за собой серьезные последствия.Проблемы для СШАПо мнению экспертов компании, Соединенные Штаты в 2022-м ждет ряд потрясений. То, что после выборов 2020 года Дональд Трамп отказался признать поражение и вызвал тем самым волну протестов и беспорядков, напугало американцев. Поэтому предстоящие парламентские выборы могут пройти в весьма напряженной обстановке.Ожидается, что к концу года зарплаты американцев с небольшими доходами вырастут на 15%. Причина тому – дефицит кадров из-за пандемии и попытки найти мотивированных и квалифицированных работников.Повышение доходов подтолкнет инфляцию: к началу 2023-го она составит выше 15% — впервые со времен Второй мировой войны. Власти предпримут отчаянную попытку усмирить рост цен, ужесточив денежно-кредитную политику, но эти шаги окажутся запоздалыми, предрекают эксперты.Новая холодная войнаИз-за изобретения гиперзвукового оружия традиционная и ядерная военная техника теперь выглядит устаревшей. Поэтому в следующем году может начаться новая гонка вооружений, в которой примут участие Россия, США, Китай, ЕС и Индия, считают эксперты.По их мнению, именно гиперзвук и космос станут ядром нового этапа соперничества между США и Китаем на экономическом и на военном фронтах. Это видно "из приоритетов финансирования". Другие крупные страны не останутся в стороне от гонки вооружений.Скорость и маневренность гиперзвукового оружия позволяет предполагать, что превосходящая оборона может полностью предотвратить вероятную атаку и даже создать новые возможности для нанесения первого удара. Это сильно пошатнет принцип взаимного гарантированного уничтожения, который служил сдерживающей силой после изобретения ядерного оружия.Революция в медицинеВ следующем году эксперты банка ожидают прорыва в биомедицине, который позволит увеличить среднюю продолжительность жизни еще на полвека. Это в свою очередь приведет к глобальным финансовым и экологическим последствиям.Вопрос еще и в том, насколько гуманным будет, если новое средство смогут получить не все, и как это отразится на человечестве в целом.Падение Facebook и SpotifySaxo Bank предполагает, что проблемы Facebook (ныне Meta) только усугубятся. Соцсеть теряет популярность среди молодежи: если в 2012 году учетную запись в ней имели 94% подростков, то сегодня — только 27%. При этом соцсеть TikTok у тинейджеров вдвое популярнее чем самый молодой "сегмент" Meta — Instagram.Проблемы у Spotify могут быть вызваны из-за технологии невзаимозаменяемых токенов или NFT, набравших популярность у инвесторов. Она может стать популярной среди музыкантов, которым сейчас приходится делиться прибылью со стриминговыми сервисами. Блокчейн-контракты позволят убрать это звено из цепочки.Отказ от зеленой революцииКак показал анализ банка, зеленая революция в энергетике откладывается.Чтобы побудить производителей "к обеспечению адекватного количества ресурсов по разумным ценам", придется ослабить "инвестиционную бюрократию" на пять лет для добычи нефти и на десять лет — для природного газа.Согласно Международному энергетическому агентству, амбициозная цель по достижению чистых, нулевых выбросов к 2050 году потребует снижения потребления нефти и природного газа в общем на 29% и 10% к 2030 году с последующим резким снижением. Разработчики уже начали сокращать добычу и разведку, однако цены на энергоносители выросли.

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сша, прогноз, холодная война