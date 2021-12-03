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Теннисистку из Узбекистана пожизненно отстранили от игр за нарушения
Теннисистку из Узбекистана пожизненно отстранили от игр за нарушения
Теннисистке из Узбекистана запретили участвовать и посещать любые турниры по теннису. К тому же ее оштрафовали на $150 тысяч.
2021-12-03T21:11+0500
2021-12-03T21:13+0500
спорт
теннис
дисквалификация
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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Теннисистка из Узбекистана Альбина Хабибулина пожизненно дисквалифицирована за организацию договорных матчей, сообщает издание ITIA.Данное решение приняло Международное агентство по обеспечению честности тенниса, оно вступило в силу с 21 ноября 2021 года. Отмечается, что спортсменка неоднократно нарушала установленные правила игры.По информации издания, Хабибулиной запретили участвовать и посещать любые турниры по теннису. К тому же ее оштрафовали на $150 тысяч.За свою карьеру узбекистанка набрала наибольшее количество очков как в одиночном, так и в парном разряде IFT.Хабибулина не оспаривала выдвинутые против нее обвинения. За ней сохраняется право подать апелляцию в спортивный арбитражный суд в течение 20 рабочих дней.
https://uz.sputniknews.ru/20201223/Uzbekskij-tennisist-diskvalifitsirovan-na-sem-let-za-dogovornye-matchi-15659070.html
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теннис, дисквалификация

Теннисистку из Узбекистана пожизненно отстранили от игр за нарушения

21:11 03.12.2021 (обновлено: 21:13 03.12.2021)
© pexels/cottonbroТеннис
Теннис - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.12.2021
© pexels/cottonbro
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Альбине Хабибулиной запретили участвовать и посещать любые турниры по теннису. К тому же ее оштрафовали на $150 тысяч.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Теннисистка из Узбекистана Альбина Хабибулина пожизненно дисквалифицирована за организацию договорных матчей, сообщает издание ITIA.
Данное решение приняло Международное агентство по обеспечению честности тенниса, оно вступило в силу с 21 ноября 2021 года. Отмечается, что спортсменка неоднократно нарушала установленные правила игры.
Теннисист из Узбекистана Темур Исмаилов - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2020
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Узбекский теннисист дисквалифицирован на семь лет за договорные матчи
23 декабря 2020, 13:13
По информации издания, Хабибулиной запретили участвовать и посещать любые турниры по теннису. К тому же ее оштрафовали на $150 тысяч.
За свою карьеру узбекистанка набрала наибольшее количество очков как в одиночном, так и в парном разряде IFT.
Хабибулина не оспаривала выдвинутые против нее обвинения. За ней сохраняется право подать апелляцию в спортивный арбитражный суд в течение 20 рабочих дней.
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