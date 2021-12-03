https://uz.sputniknews.ru/20211203/ya-padala-ot-boli-no-uchilas-vsemu-zanovo---ferganskaya-sportsmenka-o-jizni-posle-avarii-21637688.html

"Я падала от боли, но училась всему заново" - ферганская спортсменка о жизни после аварии

"Я падала от боли, но училась всему заново" - ферганская спортсменка о жизни после аварии

3 декабря, в Международный день инвалидов Sputnik Узбекистан делится историей Зумрад Махмудовой, девушки, которая выжила после тяжелой аварии, заново училась даже сидеть и ползать – и стала профессиональной спортсменкой.

2021-12-03T17:00+0500

2021-12-03T17:00+0500

2021-12-03T18:13+0500

общество

инвалиды

авария

спортсмен

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"Если она выживет, не сможет даже сидеть"Вечером 2 декабря 2010 года Зумрад Махмудова решила проведать приболевшую знакомую. Все произошло, когда она возвращалась домой – Зумрад шла по тротуару, и ее сбил автомобиль. Водитель не справился с управлением.Девушку отбросило на несколько метров, но она не потеряла сознание, поэтому до сих пор помнит все.Зумрад выжила. Операцию проводили в Ташкенте, длилась она девять часов. Спустя какое-то время, уже вернувшись в Фергану, девушка решила расстаться с мужем.Представить себя океаномЗумрад делится: несмотря на несправедливость случившегося, она не чувствовала ни злости, ни обиды.Почему океаном? Океан – огромный и бескрайний. Что бы ни случилось, после всех штормов и бурь его воды остаются прежними.Девушка переживала из-за осознания факта: она лежит, а значит, ей придется постоянно просить о помощи других. Специалистов-реабилитологов, которые могли бы заняться ее восстановлением, в Фергане практически не было. Тогда Зумрад решила заниматься сама, начала искать информацию о реабилитации в интернете.На то, чтобы встать на четвереньки, ушли месяцы тренировок, говорит Зумрад. Тело не поддавалось, дрожало. Затем девушка начала учиться сидеть – и каждая такая попытка сопровождалась невыносимой болью.Именно близкие стали главным источником мотивации для Зумрад. Она настолько хотела вернуться к полноценной жизни, принимать участие в семье, что поставила цель – восстановиться до такой степени, чтобы самой печь для домашних самсу.Своего Зумрад добилась. Сегодня она спокойно и готовит на всю семью, и сидит в кресле – вопреки всем медицинским прогнозам.Спорт и стихиВ 2015 году Зумрад Махумдова поехала в Индию, где ей наконец-то удалось найти ответ на вопрос: сможет ли она ходить? Врачи могли предложить только экзоскелет – устройство, восполняющее утраченные функции организма из-за нарушений функций спинного отдела и нижнего пояса конечностей.Иными словами, это механизм, который крепится к телу и повторяет естественные движения человека при ходьбе. Но такое устройство стоит очень дорого – семья Зумрад не могла себе его позволить.По возвращению в Узбекистан у девушки началась апатия. Хотя она живет на первом этаже многоквартирного дома, выйти на улицу самостоятельно не может. Ей надо преодолеть лестницу в шесть ступеней. Пандуса нет.В какой-то момент Зумрад стала думать о людях, которые тоже перенесли серьезные травмы, но смогли добиться успеха в различных сферах деятельности. Тогда она и пришла к спорту. Помог опять муж – именно он отвез ее в местный спортивный комплекс. Так в жизни Зумрад появились занятия по толканию ядра, метанию копья и диска.В результате Зумрад стала заниматься спортом профессионально – в 2018 году заняла в Фергане первое место по толканию ядра, а затем взяла "серебро" по тому же виду спорта в Ташкенте.А еще девушка завела блог в интернете, где стала публиковать свои стихи на русском языке. Их она писала с детства – повлияла мама-литературовед, привившая Зумрад любовь к поэзии Серебряного века. Но говорить о своем увлечении Зумрад стеснялась.Рожать третьего ребенка не бояласьСейчас на блог Зумрад подписано больше 23 тысяч человек, и девушка мечтает, что когда-нибудь сможет издать сборник своих стихов. Успехи в поэзии и спорте помогли ей четыре года назад поступить в Ферганский государственный университет на отделение английской литературы.Зумрад вспоминает: сначала ее зачислили на учебу по контракту, и она подумала – от университета придется отказаться.Впрочем, главным достижением Зумрад считает своих детей – месяц назад она родила третьего сына.Как рассказывает Зумрад, сама она рожать не боялась. А врачи иногда смотрели на нее с осуждением.Такие консультации было тяжело переносить морально, но Зумрад вспоминала совет мужа "быть океаном". К тому же с врачами в итоге ей повезло: и с терапевтом из поликлиники, и с бригадой врачей, принимавших роды.Зумрад считает себя счастливым человеком. "Я стараюсь не думать о том, что, вероятно, никогда не смогу встать на ноги, - говорит она. - Меня больше огорчает мысль, что я не могу надеть красивое платье, туфли на каблуках. Есть существенные ограничения, но я стараюсь их не замечать, хотя какая-то внутренняя боль от этого остается. но инвалидом себя не считаю. Инвалиды – те, у кого нет сердца, уважения к людям. Я не инвалид".

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

инвалиды, авария, спортсмен