Общество
"Я падала от боли, но училась всему заново" - ферганская спортсменка о жизни после аварии
17:00 03.12.2021 (обновлено: 18:13 03.12.2021)
© Личный архив Зумрад МахмудовойЗумрад Махмудова с семьей
© Личный архив Зумрад Махмудовой
3 декабря, в Международный день инвалидов Sputnik Узбекистан делится историей Зумрад Махмудовой, девушки, которая выжила после тяжелой аварии, заново училась даже сидеть – и стала профессиональной спортсменкой.
"Если она выживет, не сможет даже сидеть"
Вечером 2 декабря 2010 года Зумрад Махмудова решила проведать приболевшую знакомую. Все произошло, когда она возвращалась домой – Зумрад шла по тротуару, и ее сбил автомобиль. Водитель не справился с управлением.
Девушку отбросило на несколько метров, но она не потеряла сознание, поэтому до сих пор помнит все.
"Я была в сознании, пока делали снимки, собирали консилиум, обсуждали, как лучше закрепить мой позвоночник, - рассказывает Зумрад. – Доктора говорили моей маме, что, если я выживу, то никогда не смогу даже сидеть".
Зумрад выжила. Операцию проводили в Ташкенте, длилась она девять часов. Спустя какое-то время, уже вернувшись в Фергану, девушка решила расстаться с мужем.
© Личный архив Зумрад МахмудовойЗумрад Махмудова
Зумрад Махмудова
© Личный архив Зумрад Махмудовой
"Уйти из дома хотела я, не он, - вспоминает она. – Думала вернуться к маме, потому что муж должен был жить дальше. Но он выбрал нас – меня, двух наших сыновей. Муж стойко за мной ухаживал: каждые два часа переворачивал, чтобы не образовывались пролежни, обтирал мое тело".
Представить себя океаном
Зумрад делится: несмотря на несправедливость случившегося, она не чувствовала ни злости, ни обиды.
"Я знаю с детства: если человек злится, этим он ограничивает только себя. И муж всегда говорит: если происходит что-то неприятное, кто-то косо посмотрел, цыкнул в мою сторону, представь себя океаном", - говорит она.
Почему океаном? Океан – огромный и бескрайний. Что бы ни случилось, после всех штормов и бурь его воды остаются прежними.
Девушка переживала из-за осознания факта: она лежит, а значит, ей придется постоянно просить о помощи других. Специалистов-реабилитологов, которые могли бы заняться ее восстановлением, в Фергане практически не было. Тогда Зумрад решила заниматься сама, начала искать информацию о реабилитации в интернете.
© Личный архив Зумрад МахмудовойЗумрад Махмудова
Зумрад Махмудова
© Личный архив Зумрад Махмудовой
На то, чтобы встать на четвереньки, ушли месяцы тренировок, говорит Зумрад. Тело не поддавалось, дрожало. Затем девушка начала учиться сидеть – и каждая такая попытка сопровождалась невыносимой болью.
"Я обливалась потом, теряла сознание, - рассказывает она. – Мне очень повезло, что на протяжении этого пути со мной были семья и друзья".
Именно близкие стали главным источником мотивации для Зумрад. Она настолько хотела вернуться к полноценной жизни, принимать участие в семье, что поставила цель – восстановиться до такой степени, чтобы самой печь для домашних самсу.
Своего Зумрад добилась. Сегодня она спокойно и готовит на всю семью, и сидит в кресле – вопреки всем медицинским прогнозам.
Спорт и стихи
В 2015 году Зумрад Махумдова поехала в Индию, где ей наконец-то удалось найти ответ на вопрос: сможет ли она ходить? Врачи могли предложить только экзоскелет – устройство, восполняющее утраченные функции организма из-за нарушений функций спинного отдела и нижнего пояса конечностей.
Иными словами, это механизм, который крепится к телу и повторяет естественные движения человека при ходьбе. Но такое устройство стоит очень дорого – семья Зумрад не могла себе его позволить.
По возвращению в Узбекистан у девушки началась апатия. Хотя она живет на первом этаже многоквартирного дома, выйти на улицу самостоятельно не может. Ей надо преодолеть лестницу в шесть ступеней. Пандуса нет.
"Я не плакала, у меня не было истерики – я просто лежала, - объясняет Зумрад. – Размышляла, что делать, как жить дальше?"
В какой-то момент Зумрад стала думать о людях, которые тоже перенесли серьезные травмы, но смогли добиться успеха в различных сферах деятельности. Тогда она и пришла к спорту. Помог опять муж – именно он отвез ее в местный спортивный комплекс. Так в жизни Зумрад появились занятия по толканию ядра, метанию копья и диска.
© Личный архив Зумрад МахмудовойЗумрад Махмудова
Зумрад Махмудова
© Личный архив Зумрад Махмудовой
В результате Зумрад стала заниматься спортом профессионально – в 2018 году заняла в Фергане первое место по толканию ядра, а затем взяла "серебро" по тому же виду спорта в Ташкенте.
"Наряду с тяжелой атлетикой в 33 года я впервые научилась плавать. Конечно, первое время я тонула, потому что нижняя часть тела тянула вниз. Но сегодня я плаваю легко", - говорит Зумрад.
А еще девушка завела блог в интернете, где стала публиковать свои стихи на русском языке. Их она писала с детства – повлияла мама-литературовед, привившая Зумрад любовь к поэзии Серебряного века. Но говорить о своем увлечении Зумрад стеснялась.
"С самого детства меня мало интересовали сверстники, мне нравилось сидеть на скамейке с бабушками. И я помню, как пела им песни на основе своих стихов, но говорила, что это песни Аллы Пугачевой", - улыбается она.
Рожать третьего ребенка не боялась
Сейчас на блог Зумрад подписано больше 23 тысяч человек, и девушка мечтает, что когда-нибудь сможет издать сборник своих стихов. Успехи в поэзии и спорте помогли ей четыре года назад поступить в Ферганский государственный университет на отделение английской литературы.
© Личный архив Зумрад МахмудовойЗумрад Махмудова с семьей
Зумрад Махмудова с семьей
© Личный архив Зумрад Махмудовой
Зумрад вспоминает: сначала ее зачислили на учебу по контракту, и она подумала – от университета придется отказаться.
"Но примерно через месяц мне позвонили из университета с вопросом: почему я не хожу на учебу? Даже пригрозили отчислением, - смеется Зумрад. – Оказалось, в университете изучили мое личное дело. Благодаря успехам в спорте и поэзии мне добавили дополнительные баллы к результатам вступительных испытаний. Так меня перевели на бюджет, только мне об этом не сообщили".
Впрочем, главным достижением Зумрад считает своих детей – месяц назад она родила третьего сына.
Как рассказывает Зумрад, сама она рожать не боялась. А врачи иногда смотрели на нее с осуждением.
"Помню, как я сидела с несколькими специалистами - они качали головами, говорили, что мне нельзя рожать, что будет очень трудно. На что я говорила: "Знаю, что будет трудно, поэтому помогите мне, чтобы было легко!" Но меня аккуратно подводили к прерыванию беременности", - вспоминает она.
Такие консультации было тяжело переносить морально, но Зумрад вспоминала совет мужа "быть океаном". К тому же с врачами в итоге ей повезло: и с терапевтом из поликлиники, и с бригадой врачей, принимавших роды.
© Личный архив Зумрад МахмудовойЗумрад Махмудова
Зумрад Махмудова
© Личный архив Зумрад Махмудовой
Зумрад считает себя счастливым человеком. "Я стараюсь не думать о том, что, вероятно, никогда не смогу встать на ноги, - говорит она. - Меня больше огорчает мысль, что я не могу надеть красивое платье, туфли на каблуках. Есть существенные ограничения, но я стараюсь их не замечать, хотя какая-то внутренняя боль от этого остается. но инвалидом себя не считаю. Инвалиды – те, у кого нет сердца, уважения к людям. Я не инвалид".