https://uz.sputniknews.ru/20211204/u-xokimov-poyavyatsya-novye-pomoschniki--za-chto-oni-budut-otvechat-21645301.html

У хокимов появятся новые помощники — за что они будут отвечать

У хокимов появятся новые помощники — за что они будут отвечать

Что войдет в должностные обязанности помощников хокима и от чего будет зависеть его зарплата — в нашем материале.

2021-12-04T12:06+0500

2021-12-04T12:06+0500

2021-12-04T12:06+0500

экономика

зарплата

хоким

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ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиеев поручил обеспечить занятость населения и сократить бедность в махаллях. С этой целью был подписан профильный указ.Основной акцент в документе — на оказание финансового содействия предпринимательским инициативам. Будут внедрены инструменты целевой финансовой поддержки и госуслуг непосредственно на уровне махалли.С начала следующего года у хокимов районов (городов) появятся помощники по вопросам развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращения бедности в каждом населенном пункте и махалле.Решено также создать Агентство по работе махаллабай и развитию предпринимательства. Ведомство будет действовать при Минэкономразвития на базе Агентства по развитию предпринимательства. Региональные управления новой структуры будут рассматривать обращения предпринимателей на местах.В районных хокимиятах также появятся центры по работе махаллабай и развитию бизнеса на базе приемных премьер-министра Узбекистана по рассмотрению обращений предпринимателей.Кроме того в течение одного года при Агентстве будет действовать Штаб по работе махаллабай. Туда направят заместителей руководителей Центрального банка, Минтруда, Мининвестиций и внешней торговли, Минфина, ГНК и ТПП. Это будет их годовая служебная командировка, а от исполнения всех других обязанностей их освободят.Как работает механизм финансированияДля поддержки деятельности помощников хокимов будет создан специальный фонд. Источниками его финансирования в 2022 году станут: - субсидии и кредиты для безработных из Госфонда содействия занятости – 785 миллиардов сумов, на их обучение – 210 миллиардов сумов;- расходы по привлечению безработных к оплачиваемым общественным работам из Фонда общественных работ – 222 миллиарда сумов;При этом зарплату помощников хокимов установят соразмерно количеству домов (квартир) в закрепленных махаллях:

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зарплата, хоким