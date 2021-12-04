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В тренде: "лицом" модного бренда Valentino стал кот Степан из Харькова
В тренде: "лицом" модного бренда Valentino стал кот Степан из Харькова
О том, во сколько обошлась модному дому Valentino такая реклама, не сообщается.
2021-12-04T09:00+0500
2021-12-04T09:00+0500
это интересно
мем
популярность
кот
мода
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В этом году мировую популярность и всеобщую любовь обрел кот-мем Степан из украинского города Харьков. В конце ноября на него обратила свое внимание Бритни Спирс. Она опубликовала на своей странице в Instagram одно из его фирменных фото с бокалом вина. Певица подписала, что надеется "затусить" с этим котом.Спустя несколько дней после этого случая в Instagram самого Степана появилось фото с красивой сумочкой итальянского модного дома Valentino, украшенной россыпью бриллиантов. Позже выяснилось, что трендовый аксессуар за четыре тысячи евро дизайнеры прислали коту и его хозяйке для рекламы. Таким образом Степан стал "лицом" модного бренда.О том, во сколько обошлась модному дому Valentino такая реклама, хозяйка не сообщила. Однако она заявила журналистам, что пока зарабатывать на славе своего питомца у нее не получается.Известно, что девушка приютила Степана 13 лет назад. Она подобрала его котенком на улице холодным зимнем утром. В 2019 году хозяйка создала для харизматичного кота аккаунт в TikTok. Затем начала периодически выкладывать его грустные видео с музыкой и коктейлями.Спустя два года его видеоролики и фотографии разлетелись по сети "Интернет" и стали вирусными. Кот обрел настоящую популярность среди многомиллионной аудитории пользователей. Сам того не понимая, Степан превратился в символ грустных вечеринок. В настоящее время у него есть даже собственный фан-клуб, а его фото превращаются в мемы и картинки.
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мем, популярность, кот, мода

В тренде: "лицом" модного бренда Valentino стал кот Степан из Харькова

09:00 04.12.2021
© instagram/loveyoustepanКот Степан из Харькова
Кот Степан из Харькова - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.12.2021
© instagram/loveyoustepan
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Трендовый аксессуар за четыре тысячи евро дизайнеры прислали коту и его хозяйке для рекламы.
В этом году мировую популярность и всеобщую любовь обрел кот-мем Степан из украинского города Харьков.
В конце ноября на него обратила свое внимание Бритни Спирс. Она опубликовала на своей странице в Instagram одно из его фирменных фото с бокалом вина. Певица подписала, что надеется "затусить" с этим котом.
Спустя несколько дней после этого случая в Instagram самого Степана появилось фото с красивой сумочкой итальянского модного дома Valentino, украшенной россыпью бриллиантов.
Позже выяснилось, что трендовый аксессуар за четыре тысячи евро дизайнеры прислали коту и его хозяйке для рекламы. Таким образом Степан стал "лицом" модного бренда.
О том, во сколько обошлась модному дому Valentino такая реклама, хозяйка не сообщила. Однако она заявила журналистам, что пока зарабатывать на славе своего питомца у нее не получается.
Известно, что девушка приютила Степана 13 лет назад. Она подобрала его котенком на улице холодным зимнем утром. В 2019 году хозяйка создала для харизматичного кота аккаунт в TikTok. Затем начала периодически выкладывать его грустные видео с музыкой и коктейлями.
Спустя два года его видеоролики и фотографии разлетелись по сети "Интернет" и стали вирусными. Кот обрел настоящую популярность среди многомиллионной аудитории пользователей. Сам того не понимая, Степан превратился в символ грустных вечеринок. В настоящее время у него есть даже собственный фан-клуб, а его фото превращаются в мемы и картинки.
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