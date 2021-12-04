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Видео: НАТО толкает Зеленского начать войну с Россией
Видео: НАТО толкает Зеленского начать войну с Россией
Американцы "накачивают" информационное пространство сообщениями о том, что Россия готовится с часу на час напасть на "бедную" Украину.
2021-12-04T15:32+0500
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видео
нато
война
владимир зеленский
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С какой целью президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с Владимиром Путиным? Что он намеревается обсудить с российским лидером? Политолог Ростислав Ищенко напомнил в интервью Sputnik о том, что была опубликована переписка, в которой МИД России подробно объяснял, почему встреча невозможна даже на уровне министров.После этого Зеленский стал заявлять, что встреча с Путиным необходима "один на один", а не то "Россия со дня на день нападет, а он (Зеленский - прим. ред.) хочет его уговорить не нападать."Могут ли в НАТО подставить Украину под российский удар? И когда на Украине начнется очередной госпереворот? Эти и другие темы обсуждаем с политологом Ростиславом Ищенко.
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нато, война, владимир зеленский, видео

Видео: НАТО толкает Зеленского начать войну с Россией

15:32 04.12.2021
© Sputnik
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Американцы "накачивают" информационное пространство сообщениями о том, что Россия готовится с часу на час напасть на "бедную" Украину.
С какой целью президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с Владимиром Путиным? Что он намеревается обсудить с российским лидером?
Политолог Ростислав Ищенко напомнил в интервью Sputnik о том, что была опубликована переписка, в которой МИД России подробно объяснял, почему встреча невозможна даже на уровне министров.
После этого Зеленский стал заявлять, что встреча с Путиным необходима "один на один", а не то "Россия со дня на день нападет, а он (Зеленский - прим. ред.) хочет его уговорить не нападать."
Могут ли в НАТО подставить Украину под российский удар? И когда на Украине начнется очередной госпереворот? Эти и другие темы обсуждаем с политологом Ростиславом Ищенко.
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