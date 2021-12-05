Погребенные в пепле: извержение вулкана Семеру в Индонезии

Подписаться на

На индонезийском острове Ява продолжается извержение вулкана Семеру. Столб вулканического пепла высотой в 15 метров, разрушенные и погребенные в пепле дома и пострадавшие люди - ситуация на острове в нашей фотоподборке.