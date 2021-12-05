Погребенные в пепле: извержение вулкана Семеру в Индонезии

Фотография столба вулканического пепла была опубликована Национальным советом по чрезвычайным ситуациям Индонезии 4 декабря.
Фотография столба вулканического пепла была опубликована Национальным советом по чрезвычайным ситуациям Индонезии 4 декабря.
Спасатели эвакуируют жителей из районов, покрытых вулканическим пеплом. В результате извержения вулкана Семеру погибло не менее 13 человек.
Спасатели эвакуируют жителей из районов, покрытых вулканическим пеплом. В результате извержения вулкана Семеру погибло не менее 13 человек.
Поврежденные дома, покрытые вулканическим пеплом, в деревне Сумбервулу в провинции Восточная Ява в Индонезии, 5 декабря 2021 г.
Поврежденные дома, покрытые вулканическим пеплом, в деревне Сумбервулу в провинции Восточная Ява в Индонезии, 5 декабря 2021 г.
Женщина, чей дом был разрушен в результате извержения вулкана Семеру. Точное число жертв неизвестно, поскольку сильный дождь мешает поискам пропавших.
Женщина, чей дом был разрушен в результате извержения вулкана Семеру. Точное число жертв неизвестно, поскольку сильный дождь мешает поискам пропавших.
Дом, погребенный под слоем пепла из извергающегося вулкана Семеру в Индонезии.
Дом, погребенный под слоем пепла из извергающегося вулкана Семеру в Индонезии.
Мужчина несет матрас во время эвакуации из деревни, засыпанной пеплом от извергающегося вулкана Семеру.
Мужчина несет матрас во время эвакуации из деревни, засыпанной пеплом от извергающегося вулкана Семеру.
Мост, разрушенный в результате извержения вулкана, в деревне Кандипуро в Индонезии.
Мост, разрушенный в результате извержения вулкана, в деревне Кандипуро в Индонезии.
Мужчина оплакивает корову, погибшую в результате извержения и засыпанную пеплом.
Мужчина оплакивает корову, погибшую в результате извержения и засыпанную пеплом.
Мужчина осматривает грузовик, погребенный под слоем вулканического пепла.
Мужчина осматривает грузовик, погребенный под слоем вулканического пепла.
Эвакуация людей и домашнего скота из деревни, пострадавшей от извержения вулкана Семеру.
Эвакуация людей и домашнего скота из деревни, пострадавшей от извержения вулкана Семеру.