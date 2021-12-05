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Погребенные в пепле: извержение вулкана Семеру в Индонезии
Погребенные в пепле: извержение вулкана Семеру в Индонезии
На индонезийском острове Ява продолжается извержение вулкана Семеру. Столб вулканического пепла высотой в 15 метров, разрушенные и погребенные в пепле дома и пострадавшие люди - ситуация на острове в нашей фотоподборке.
2021-12-05T23:41+0500
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индонезия
вулкан
извержение
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фото, индонезия, вулкан, извержение, мультимедиа

Погребенные в пепле: извержение вулкана Семеру в Индонезии

23:41 05.12.2021
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На индонезийском острове Ява продолжается извержение вулкана Семеру. Столб вулканического пепла высотой в 15 метров, разрушенные и погребенные в пепле дома и пострадавшие люди - ситуация на острове в нашей фотоподборке.
© AFP / BNPB

Фотография столба вулканического пепла была опубликована Национальным советом по чрезвычайным ситуациям Индонезии 4 декабря.

Фотография столба вулканического пепла была опубликована Национальным советом по чрезвычайным ситуациям Индонезии 4 декабря. - Sputnik Узбекистан
1/10
© AFP / BNPB

Фотография столба вулканического пепла была опубликована Национальным советом по чрезвычайным ситуациям Индонезии 4 декабря.

© AFP / Juni Kriswanto

Спасатели эвакуируют жителей из районов, покрытых вулканическим пеплом. В результате извержения вулкана Семеру погибло не менее 13 человек.

Спасатели эвакуируют жителей из районов, покрытых вулканическим пеплом. В результате извержения вулкана Семеру погибло не менее 13 человек. - Sputnik Узбекистан
2/10
© AFP / Juni Kriswanto

Спасатели эвакуируют жителей из районов, покрытых вулканическим пеплом. В результате извержения вулкана Семеру погибло не менее 13 человек.

© REUTERS / Willy Kurniawan

Поврежденные дома, покрытые вулканическим пеплом, в деревне Сумбервулу в провинции Восточная Ява в Индонезии, 5 декабря 2021 г.

Поврежденные дома, покрытые вулканическим пеплом, в деревне Сумбервулу в провинции Восточная Ява в Индонезии, 5 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
3/10
© REUTERS / Willy Kurniawan

Поврежденные дома, покрытые вулканическим пеплом, в деревне Сумбервулу в провинции Восточная Ява в Индонезии, 5 декабря 2021 г.

© AP Photo / Trisnadi

Женщина, чей дом был разрушен в результате извержения вулкана Семеру. Точное число жертв неизвестно, поскольку сильный дождь мешает поискам пропавших.

Женщина, чей дом был разрушен в результате извержения вулкана Семеру. Точное число жертв неизвестно, поскольку сильный дождь мешает поискам пропавших. - Sputnik Узбекистан
4/10
© AP Photo / Trisnadi

Женщина, чей дом был разрушен в результате извержения вулкана Семеру. Точное число жертв неизвестно, поскольку сильный дождь мешает поискам пропавших.

© REUTERS / Antara Foto/Zabur Karuru

Дом, погребенный под слоем пепла из извергающегося вулкана Семеру в Индонезии.

Дом, погребенный под слоем пепла из извергающегося вулкана Семеру в Индонезии. - Sputnik Узбекистан
5/10
© REUTERS / Antara Foto/Zabur Karuru

Дом, погребенный под слоем пепла из извергающегося вулкана Семеру в Индонезии.

© REUTERS / Antara Foto/Zabur Karuru

Мужчина несет матрас во время эвакуации из деревни, засыпанной пеплом от извергающегося вулкана Семеру.

Мужчина несет матрас во время эвакуации из деревни, засыпанной пеплом от извергающегося вулкана Семеру. - Sputnik Узбекистан
6/10
© REUTERS / Antara Foto/Zabur Karuru

Мужчина несет матрас во время эвакуации из деревни, засыпанной пеплом от извергающегося вулкана Семеру.

© REUTERS / Antara Foto/Ari Bowo Sucipto

Мост, разрушенный в результате извержения вулкана, в деревне Кандипуро в Индонезии.

Мост, разрушенный в результате извержения вулкана, в деревне Кандипуро в Индонезии. - Sputnik Узбекистан
7/10
© REUTERS / Antara Foto/Ari Bowo Sucipto

Мост, разрушенный в результате извержения вулкана, в деревне Кандипуро в Индонезии.

© REUTERS / Antara Foto/Zabur Karuru

Мужчина оплакивает корову, погибшую в результате извержения и засыпанную пеплом.

Мужчина оплакивает корову, погибшую в результате извержения и засыпанную пеплом. - Sputnik Узбекистан
8/10
© REUTERS / Antara Foto/Zabur Karuru

Мужчина оплакивает корову, погибшую в результате извержения и засыпанную пеплом.

© AP Photo / Trisnadi

Мужчина осматривает грузовик, погребенный под слоем вулканического пепла.

Мужчина осматривает грузовик, погребенный под слоем вулканического пепла. - Sputnik Узбекистан
9/10
© AP Photo / Trisnadi

Мужчина осматривает грузовик, погребенный под слоем вулканического пепла.

© REUTERS / Antara Foto/Zabur Karuru

Эвакуация людей и домашнего скота из деревни, пострадавшей от извержения вулкана Семеру.

Эвакуация людей и домашнего скота из деревни, пострадавшей от извержения вулкана Семеру. - Sputnik Узбекистан
10/10
© REUTERS / Antara Foto/Zabur Karuru

Эвакуация людей и домашнего скота из деревни, пострадавшей от извержения вулкана Семеру.

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