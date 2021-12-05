https://uz.sputniknews.ru/20211205/begemoty-v-zooparke-belgii-zarazilis-koronavirusom--ot-kogo-21648312.html

Бегемоты в зоопарке Бельгии заразились коронавирусом — от кого?

Бегемоты в зоопарке Бельгии заразились коронавирусом — от кого?

Единственный симптом, который у них проявился — насморк. Однако несмотря на результаты анализов, животные чувствуют себя хорошо.

2021-12-05T07:30+0500

2021-12-05T07:30+0500

2021-12-05T07:30+0500

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зоопарк

бельгия

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. В зоопарке Бельгии пытаются выяснить, каким образом местные бегемоты заразились коронавирусом. Ветеринарная лаборатория Национального института здравоохранения Бельгии подтвердила, что анализ на COVID-19 у двоих обитателей из зоопарка Антверпена оказался положительным, передает РИА Новости.Под ударом опасного вируса оказались два бегемота Имани (14,5 года) и Хермиен (41 год). Единственный симптом, который у них проявился — насморк. Однако несмотря на результаты анализов, животные чувствуют себя хорошо. Сейчас они изолированы от посетителей и остальных обитателей зверинца.Ветеринары зоопарка недоумевают, как Имани и Хермиен смогли заразиться, если действуют строгие ограничительные меры.Парк время от времени тестирует на коронавирус всех млекопитающих, но положительный результат выявили впервые.

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зоопарк, бельгия, коронавирус covid-19