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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Бегемоты в зоопарке Бельгии заразились коронавирусом — от кого?
Бегемоты в зоопарке Бельгии заразились коронавирусом — от кого?
Единственный симптом, который у них проявился — насморк. Однако несмотря на результаты анализов, животные чувствуют себя хорошо.
2021-12-05T07:30+0500
2021-12-05T07:30+0500
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зоопарк
бельгия
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. В зоопарке Бельгии пытаются выяснить, каким образом местные бегемоты заразились коронавирусом. Ветеринарная лаборатория Национального института здравоохранения Бельгии подтвердила, что анализ на COVID-19 у двоих обитателей из зоопарка Антверпена оказался положительным, передает РИА Новости.Под ударом опасного вируса оказались два бегемота Имани (14,5 года) и Хермиен (41 год). Единственный симптом, который у них проявился — насморк. Однако несмотря на результаты анализов, животные чувствуют себя хорошо. Сейчас они изолированы от посетителей и остальных обитателей зверинца.Ветеринары зоопарка недоумевают, как Имани и Хермиен смогли заразиться, если действуют строгие ограничительные меры.Парк время от времени тестирует на коронавирус всех млекопитающих, но положительный результат выявили впервые.
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зоопарк, бельгия, коронавирус covid-19

Бегемоты в зоопарке Бельгии заразились коронавирусом — от кого?

07:30 05.12.2021
© Sputnik / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкБегемот
Бегемот - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.12.2021
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Единственный симптом, который проявился у животных — насморк. Однако несмотря на результаты анализов, они чувствуют себя хорошо.
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. В зоопарке Бельгии пытаются выяснить, каким образом местные бегемоты заразились коронавирусом. Ветеринарная лаборатория Национального института здравоохранения Бельгии подтвердила, что анализ на COVID-19 у двоих обитателей из зоопарка Антверпена оказался положительным, передает РИА Новости.
Под ударом опасного вируса оказались два бегемота Имани (14,5 года) и Хермиен (41 год). Единственный симптом, который у них проявился — насморк. Однако несмотря на результаты анализов, животные чувствуют себя хорошо. Сейчас они изолированы от посетителей и остальных обитателей зверинца.
Ветеринары зоопарка недоумевают, как Имани и Хермиен смогли заразиться, если действуют строгие ограничительные меры.
Парк время от времени тестирует на коронавирус всех млекопитающих, но положительный результат выявили впервые.
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