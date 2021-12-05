https://uz.sputniknews.ru/20211205/lyubimye-blyuda-znakov-zodiaka-kulinarnyy-goroskop-21641320.html
Любимые блюда знаков зодиака: кулинарный гороскоп
Любимые блюда знаков зодиака: кулинарный гороскоп
У каждого знака зодиака свои предпочтения в еде. Планируя новогодний стол, неплохо бы подумать, какие блюда точно придутся по вкусу тому или иному знаку. Предлагаем вам кулинарный гороскоп от Sputnik.
2021-12-05T22:30+0500
2021-12-05T22:30+0500
2021-12-05T22:30+0500
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Астрологи считают, что разные знаки зодиака различаются не только характером и поведением, но и предпочтениями в еде, поскольку дата рождения может напрямую влиять на вкусовые привычки. Какие же блюда предпочитают различные знаки зодиака – в нашей специальной подборке.Овны не любят тратить время на готовку. Они любят все, что можно назвать фастфудом: бутерброды, фрукты, йогурты, батончики, мюсли.Гурманы Тельцы ценят изысканный вкус, да и просто любят поесть. Больше всего представители этого знака предпочитают выпечку. И куда только деваются лишние калории…Близнецы любят все необычное, и чем экзотичнее — тем лучше.Раки обожают рыбу. Луна, управляющая этим знаком, внушает им любовь к "солененькому" и морепродуктам.Лев, как настоящий хищник, всем изыскам предпочтет хороший стейк, желательно на красивой фарфоровой тарелке, чтобы было сытно, богато и стильно.Девы не любят заморачиваться и предпочитают простые рецепты и обычные продукты. Им вполне подойдет одинаковая еда каждый день: была бы еда — остальное неважно.Весы обожают сладенькое – сказывается влияние Венеры. Мороженое, пирожные, десерты и печеньки – они готовы питаться сладким вместо завтрака, обеда и ужина.Скорпионы, как всегда, ищут приключений, поэтому выбирают блюда "с изюминкой" и уважают высокую кухню.Стрельцы любят простую еду: сыр, ветчина и масло. А если приготовить им еще и пиццу, они будут просто счастливы: просто, вкусно и недорого. Что еще надо?Козерог – приверженец твердых традиций, предпочитает свежие сезонные продукты и старые, проверенные рецепты.Любовь Водолеев – макароны, в любом виде с любыми добавками. Да они и сами из обычной пасты могут сделать шедевр кулинарного искусства.Иронично, но Рыбы любят рыбу. Они точно оценят стейки из кеты, рыбные котлетки или суши.
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MIA „Rosiya Segodnya“
еда, прогноз, гороскоп
Любимые блюда знаков зодиака: кулинарный гороскоп
У каждого знака зодиака — свои предпочтения в еде. Планируя новогодний стол, неплохо бы подумать, какие блюда точно придутся по вкусу тому или иному знаку. Предлагаем вам кулинарный гороскоп от Sputnik.
Астрологи считают, что разные знаки зодиака различаются не только характером и поведением, но и предпочтениями в еде, поскольку дата рождения может напрямую влиять на вкусовые привычки. Какие же блюда предпочитают различные знаки зодиака – в нашей специальной подборке.
Овны не любят тратить время на готовку. Они любят все, что можно назвать фастфудом: бутерброды, фрукты, йогурты, батончики, мюсли.
Гурманы Тельцы ценят изысканный вкус, да и просто любят поесть. Больше всего представители этого знака предпочитают выпечку. И куда только деваются лишние калории…
Близнецы любят все необычное, и чем экзотичнее — тем лучше.
Раки обожают рыбу. Луна, управляющая этим знаком, внушает им любовь к "солененькому" и морепродуктам.
Лев, как настоящий хищник, всем изыскам предпочтет хороший стейк, желательно на красивой фарфоровой тарелке, чтобы было сытно, богато и стильно.
Девы не любят заморачиваться и предпочитают простые рецепты и обычные продукты. Им вполне подойдет одинаковая еда каждый день: была бы еда — остальное неважно.
Весы обожают сладенькое – сказывается влияние Венеры. Мороженое, пирожные, десерты и печеньки – они готовы питаться сладким вместо завтрака, обеда и ужина.
Скорпионы, как всегда, ищут приключений, поэтому выбирают блюда "с изюминкой" и уважают высокую кухню.
Стрельцы любят простую еду: сыр, ветчина и масло. А если приготовить им еще и пиццу, они будут просто счастливы: просто, вкусно и недорого. Что еще надо?
Козерог – приверженец твердых традиций, предпочитает свежие сезонные продукты и старые, проверенные рецепты.
Любовь Водолеев – макароны, в любом виде с любыми добавками. Да они и сами из обычной пасты могут сделать шедевр кулинарного искусства.
Иронично, но Рыбы любят рыбу. Они точно оценят стейки из кеты, рыбные котлетки или суши.