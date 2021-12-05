https://uz.sputniknews.ru/20211205/lyubimye-blyuda-znakov-zodiaka-kulinarnyy-goroskop-21641320.html

Любимые блюда знаков зодиака: кулинарный гороскоп

Любимые блюда знаков зодиака: кулинарный гороскоп

У каждого знака зодиака свои предпочтения в еде. Планируя новогодний стол, неплохо бы подумать, какие блюда точно придутся по вкусу тому или иному знаку. Предлагаем вам кулинарный гороскоп от Sputnik.

2021-12-05T22:30+0500

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Астрологи считают, что разные знаки зодиака различаются не только характером и поведением, но и предпочтениями в еде, поскольку дата рождения может напрямую влиять на вкусовые привычки. Какие же блюда предпочитают различные знаки зодиака – в нашей специальной подборке.Овны не любят тратить время на готовку. Они любят все, что можно назвать фастфудом: бутерброды, фрукты, йогурты, батончики, мюсли.Гурманы Тельцы ценят изысканный вкус, да и просто любят поесть. Больше всего представители этого знака предпочитают выпечку. И куда только деваются лишние калории…Близнецы любят все необычное, и чем экзотичнее — тем лучше.Раки обожают рыбу. Луна, управляющая этим знаком, внушает им любовь к "солененькому" и морепродуктам.Лев, как настоящий хищник, всем изыскам предпочтет хороший стейк, желательно на красивой фарфоровой тарелке, чтобы было сытно, богато и стильно.Девы не любят заморачиваться и предпочитают простые рецепты и обычные продукты. Им вполне подойдет одинаковая еда каждый день: была бы еда — остальное неважно.Весы обожают сладенькое – сказывается влияние Венеры. Мороженое, пирожные, десерты и печеньки – они готовы питаться сладким вместо завтрака, обеда и ужина.Скорпионы, как всегда, ищут приключений, поэтому выбирают блюда "с изюминкой" и уважают высокую кухню.Стрельцы любят простую еду: сыр, ветчина и масло. А если приготовить им еще и пиццу, они будут просто счастливы: просто, вкусно и недорого. Что еще надо?Козерог – приверженец твердых традиций, предпочитает свежие сезонные продукты и старые, проверенные рецепты.Любовь Водолеев – макароны, в любом виде с любыми добавками. Да они и сами из обычной пасты могут сделать шедевр кулинарного искусства.Иронично, но Рыбы любят рыбу. Они точно оценят стейки из кеты, рыбные котлетки или суши.

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