https://uz.sputniknews.ru/20211205/mejdu-tashkentom-i-kungradom-zapustyat-dopolnitelnyy-poezd-21652409.html

Между Ташкентом и Кунградом запустят дополнительный поезд

Между Ташкентом и Кунградом запустят дополнительный поезд

В декабре "Узбекистон темир йуллари" добавит в расписание шесть новых рейсов.

2021-12-05T11:23+0500

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общество

ташкент

поезд

узбекистон темир йуллари

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ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Для удобства пассажиров в декабре "Узбекистон темир йуллари" запустит дополнительный поезд №5604 "Ташкент—Кунград", сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана в своем Telegram-канале.Поезд будет также останавливаться в Самарканде и Бухаре. Приобрести билеты в электронном виде можно в железнодорожных кассах и на сайте e-ticket.railway.uz.

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ташкент, поезд, узбекистон темир йуллари