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Между Ташкентом и Кунградом запустят дополнительный поезд
Между Ташкентом и Кунградом запустят дополнительный поезд
В декабре "Узбекистон темир йуллари" добавит в расписание шесть новых рейсов.
2021-12-05T11:23+0500
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общество
ташкент
поезд
узбекистон темир йуллари
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ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Для удобства пассажиров в декабре "Узбекистон темир йуллари" запустит дополнительный поезд №5604 "Ташкент—Кунград", сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана в своем Telegram-канале.Поезд будет также останавливаться в Самарканде и Бухаре. Приобрести билеты в электронном виде можно в железнодорожных кассах и на сайте e-ticket.railway.uz.
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ташкент, поезд, узбекистон темир йуллари

Между Ташкентом и Кунградом запустят дополнительный поезд

11:23 05.12.2021 (обновлено: 11:53 05.12.2021)
© АО "Узбекистон темир йуллари"Посадка на поезд без распечатки электронных билетов
Посадка на поезд без распечатки электронных билетов - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.12.2021
© АО "Узбекистон темир йуллари"
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В декабре "Узбекистон темир йуллари" добавит в расписание шесть новых рейсов.
ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Для удобства пассажиров в декабре "Узбекистон темир йуллари" запустит дополнительный поезд №5604 "Ташкент—Кунград", сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана в своем Telegram-канале.

"Согласно расписанию, поезд будет отправляться с Центрального железнодорожного вокзала Ташкента 7, 10, 14, 17, 21, 24 декабря в 23.20", — говорится в сообщении.

Поезд будет также останавливаться в Самарканде и Бухаре. Приобрести билеты в электронном виде можно в железнодорожных кассах и на сайте e-ticket.railway.uz.
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