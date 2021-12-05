Общество
Между Ташкентом и Кунградом запустят дополнительный поезд
11:23 05.12.2021 (обновлено: 11:53 05.12.2021)
В декабре "Узбекистон темир йуллари" добавит в расписание шесть новых рейсов.
ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Для удобства пассажиров в декабре "Узбекистон темир йуллари" запустит дополнительный поезд №5604 "Ташкент—Кунград", сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана в своем Telegram-канале.
"Согласно расписанию, поезд будет отправляться с Центрального железнодорожного вокзала Ташкента 7, 10, 14, 17, 21, 24 декабря в 23.20", — говорится в сообщении.
Поезд будет также останавливаться в Самарканде и Бухаре. Приобрести билеты в электронном виде можно в железнодорожных кассах и на сайте e-ticket.railway.uz.