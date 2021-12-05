https://uz.sputniknews.ru/20211205/put-domoy-esche-vosem-poezdov-zaberut-uzbekistantsev-iz-rossii-21652973.html

Путь домой: еще восемь поездов заберут узбекистанцев из России

Путь домой: еще восемь поездов заберут узбекистанцев из России

Для граждан Узбекистана, которые не смогли вернуться из России из-за коронавирусных ограничений, "Узбекистон темир йуллари" в декабре пустит восемь дополнительных рейсов.

2021-12-05T12:24+0500

2021-12-05T12:24+0500

2021-12-05T12:24+0500

общество

поезд

узбекистон темир йуллари

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Компания "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекистанские железные дороги") в декабре организует восемь дополнительных рейсов по маршруту "Волжский-Ташкент" для граждан республики, которые не смогли выехать из России из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19.Первый декабрьский рейс специального пассажирского поезда №483 "Волжский-Ташкент" выехал из России 4 декабря. Следующие рейсы отправятся 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 декабря в 20: 57, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.Билеты на этот поезд продаются только в одном направлении – из России в Узбекистан. Приобрести их можно также в электронном виде на сайте e-ticket.railway.uz.Власти Узбекистана приостановили пассажирское сообщение с другими странами с 16 марта 2020-го. С прошлого лета "Узбекские железные дороги" организовали спецпоезда для вывоза соотечественников из городов России. Позже в стране открылись границы для въезда и выезда любого вида транспорта. Однако пассажирское железнодорожное сообщение продолжило работу в режиме спецрейсов. В частности, для вывоза узбекистанцев в марте, июне и августе 2021 года было организовано по два поезда в Москву, Волгоградскую и Самарскую области, а в октябре - еще четыре из Волгоградской области. В ноябре спецпоезд совершил 5 рейсов.

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поезд, узбекистон темир йуллари, узбекистан