https://uz.sputniknews.ru/20211206/21658248.html

Какие новогодние блюда вреднее всего - гастроэнтеролог

Какие новогодние блюда вреднее всего - гастроэнтеролог

Новогодний стол должен быть обильным, вкусным и калорийным. Но многие блюда таят в себе опасность для организма. Какие блюда самые вредные и как избежать тяжелых последствий переедания, рассказала гастроэнтеролог.

2021-12-06T07:00+0500

2021-12-06T07:00+0500

2021-12-06T07:00+0500

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новый год

диетолог

врач

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ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Какое блюдо на новогоднем столе сильнее всего отразится на пищеварении, рассказала в интервью RT гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.Самыми опасными на новогоднем столе врач считает сложные салаты с жирной заправкой.По желудку и печени ударят не только салатики, но и все блюда, в которые добавлены майонез, сыр и орехи, а "добивает" организм жареное мясо.Гастроэнтеролог посоветовала отдать предпочтение салатам, в которых мало компонентов, и легкие закуски, а прием тяжелой пищи перенести на первые дни Нового года.

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новый год, диетолог, врач