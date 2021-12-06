https://uz.sputniknews.ru/20211206/21658248.html
Какие новогодние блюда вреднее всего - гастроэнтеролог
Какие новогодние блюда вреднее всего - гастроэнтеролог
Новогодний стол должен быть обильным, вкусным и калорийным. Но многие блюда таят в себе опасность для организма. Какие блюда самые вредные и как избежать тяжелых последствий переедания, рассказала гастроэнтеролог.
2021-12-06T07:00+0500
2021-12-06T07:00+0500
2021-12-06T07:00+0500
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диетолог
врач
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ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Какое блюдо на новогоднем столе сильнее всего отразится на пищеварении, рассказала в интервью RT гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.Самыми опасными на новогоднем столе врач считает сложные салаты с жирной заправкой.По желудку и печени ударят не только салатики, но и все блюда, в которые добавлены майонез, сыр и орехи, а "добивает" организм жареное мясо.Гастроэнтеролог посоветовала отдать предпочтение салатам, в которых мало компонентов, и легкие закуски, а прием тяжелой пищи перенести на первые дни Нового года.
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новый год, диетолог, врач
Какие новогодние блюда вреднее всего - гастроэнтеролог
Новогодний стол должен быть обильным, вкусным и калорийным. Но многие блюда таят в себе опасность для организма. Какие блюда самые вредные и как избежать тяжелых последствий переедания, рассказала гастроэнтеролог.
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik.
Какое блюдо на новогоднем столе сильнее всего отразится на пищеварении, рассказала в интервью RT
гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.
Самыми опасными на новогоднем столе врач считает сложные салаты с жирной заправкой.
"На самом деле, все блюда с большим количеством майонеза не являются полезными для организма. Поэтому тот оливье, к которому мы привыкли, и то его количество, которое мы съедаем, действительно являются достаточно тяжелыми, сложными и вредными", - заметила Бережная.
По желудку и печени ударят не только салатики, но и все блюда, в которые добавлены майонез, сыр и орехи, а "добивает" организм жареное мясо.
Гастроэнтеролог посоветовала отдать предпочтение салатам, в которых мало компонентов, и легкие закуски, а прием тяжелой пищи перенести на первые дни Нового года.
"Это будет более полезно и более безопасно. Когда вы съедаете минимальное количество — два кусочка или один бутерброд, — это терпимо, просто надо понимать, что мы начинаем есть после 12 ночи и совершенно не двигаемся", - заключила диетолог.