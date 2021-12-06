https://uz.sputniknews.ru/20211206/gasparyan-prokommentiroval-otvetnye-mery-belarusi-na-sanktsii-stran-zapada-21671630.html
Гаспарян прокомментировал ответные меры Беларуси на санкции стран Запада
Гаспарян прокомментировал ответные меры Беларуси на санкции стран Запада
Как считает российский журналист, также необходимо внести дополнительные изменения в закон о СМИ республики.
2021-12-06T18:15+0500
2021-12-06T18:15+0500
2021-12-06T18:21+0500
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По словам российского журналиста и блогера Армена Гаспаряна, премьер-министр Беларуси Роман Головченко анонсировал введение ответных мер против санкций западных стран."Белорусский пакет санкций должен в том числе нести под собой запрет на деятельность всех пресловутых НКО на территории республики", - заявил эксперт. По его мнению, надо обложить персональными санкциями всех, кто замечен в деструктивной работе по отношению к Беларуси. Как считает Гаспарян, также необходимо внести дополнительные изменения в закон о СМИ республики. Смотрите наше видео и узнаете, какой совет Кличко удивил российского общественного деятеля и как он прокомментировал слова Лизы Ясько о здоровье Михаила Саакашвили.
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мультимедиа , видео
Гаспарян прокомментировал ответные меры Беларуси на санкции стран Запада
18:15 06.12.2021 (обновлено: 18:21 06.12.2021)
Как считает российский журналист, также необходимо внести дополнительные изменения в закон о СМИ республики.
По словам российского журналиста и блогера Армена Гаспаряна, премьер-министр Беларуси Роман Головченко анонсировал введение ответных мер против санкций западных стран.
"Белорусский пакет санкций должен в том числе нести под собой запрет на деятельность всех пресловутых НКО на территории республики", - заявил эксперт.
По его мнению, надо обложить персональными санкциями всех, кто замечен в деструктивной работе по отношению к Беларуси.
Как считает Гаспарян, также необходимо внести дополнительные изменения в закон о СМИ республики.
Смотрите наше видео и узнаете, какой совет Кличко удивил российского общественного деятеля и как он прокомментировал слова Лизы Ясько о здоровье Михаила Саакашвили.