https://uz.sputniknews.ru/20211206/skolko-ovoschey-i-fruktov-zakupaet-rossiya-u-uzbekistana-21668061.html
Сколько овощей и фруктов закупила Россия у Узбекистана в 2021 году
Сколько овощей и фруктов закупила Россия у Узбекистана в 2021 году
В конце ноября из России в Узбекистан отправился первый Агроэкспресс. Самое время разобраться — что же Узбекистан может предложить России.
2021-12-06T16:50+0500
2021-12-06T16:50+0500
2021-12-06T17:08+0500
инфографика
узбекистан
овощи
фрукты
экспорт
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Что и сколько импортирует страна из Узбекистана? Какие самые популярные овощи и фрукты можно найти на российских рынках?Какое место занимает Россия в списке главных импортеров узбекской продукции?Об этом — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан, овощи, фрукты, экспорт, инфографика
Сколько овощей и фруктов закупила Россия у Узбекистана в 2021 году
16:50 06.12.2021 (обновлено: 17:08 06.12.2021)
В конце ноября из России в Узбекистан отправился первый Агроэкспресс. В будущем товарные поезда будут курсировать регулярно и доставлять самую разную продукцию. Самое время разобраться — что же Узбекистан может предложить России.
Что и сколько импортирует страна из Узбекистана? Какие самые популярные овощи и фрукты можно найти на российских рынках?
Какое место занимает Россия в списке главных импортеров узбекской продукции?
Об этом — в инфографике Sputnik Узбекистан
.