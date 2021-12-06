https://uz.sputniknews.ru/20211206/skolko-ovoschey-i-fruktov-zakupaet-rossiya-u-uzbekistana-21668061.html

Сколько овощей и фруктов закупила Россия у Узбекистана в 2021 году

Сколько овощей и фруктов закупила Россия у Узбекистана в 2021 году

В конце ноября из России в Узбекистан отправился первый Агроэкспресс. Самое время разобраться — что же Узбекистан может предложить России.

2021-12-06T16:50+0500

2021-12-06T16:50+0500

2021-12-06T17:08+0500

инфографика

узбекистан

овощи

фрукты

экспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/06/21667969_174:0:2258:1172_1920x0_80_0_0_826c8e80bd19c79125bf116f12859c10.png

Что и сколько импортирует страна из Узбекистана? Какие самые популярные овощи и фрукты можно найти на российских рынках?Какое место занимает Россия в списке главных импортеров узбекской продукции?Об этом — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, овощи, фрукты, экспорт, инфографика