Общество
В двух районах Ташкента временно отключили отопление
10:43 06.12.2021 (обновлено: 11:05 06.12.2021)
Согласно данным "Таштеплоэнерго", подача теплоснабжения будет приостановлена 6 декабря с 10.00 до 17.00 по местному времени.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. В Алмазарском и Шайхантахурском районах столицы временно приостановлена подача теплоснабжения из-за аварии на магистральных теплосетях, передает пресс-служба "Таштеплоэнерго".
Отмечается, что отопления не будет 6 декабря с 10.00 до 17.00 по местному времени.
Локация отключения теплоснабжения
Алмазарский район:
улицы Фараби, Мирзо Голиба, Камарнисо, Шифокорлар, Г. Каримова, Ходжаева;
ТашГосМИ, Врачебный городок, ТашГУ, ТашПИ, Г-30, Олимпия, Чимбой, Бешкурган-1,2,3,4, Мухбир, Кара-Камыш 2/4.
Шайхантахурский район:
улица Фараби;
массивы Джарарык, Белтепа, Ибн Сино-1,2.
По данным компании, в устранении аварийной ситуации задействована бригада из 20 человек. Отмечается, что отопление будет восстановлено в ближайшее время.