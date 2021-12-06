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В двух районах Ташкента временно отключили отопление
В двух районах Ташкента временно отключили отопление
Согласно данным "Таштеплоэнерго", подача теплоснабжения будет приостановлена 6 декабря с 10.00 до 17.00 по местному времени.
2021-12-06T10:43+0500
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общество
отопление
таштеплоэнерго
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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. В Алмазарском и Шайхантахурском районах столицы временно приостановлена подача теплоснабжения из-за аварии на магистральных теплосетях, передает пресс-служба "Таштеплоэнерго".Отмечается, что отопления не будет 6 декабря с 10.00 до 17.00 по местному времени. Локация отключения теплоснабженияАлмазарский район:Шайхантахурский район:По данным компании, в устранении аварийной ситуации задействована бригада из 20 человек. Отмечается, что отопление будет восстановлено в ближайшее время.
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отопление, таштеплоэнерго

В двух районах Ташкента временно отключили отопление

10:43 06.12.2021 (обновлено: 11:05 06.12.2021)
© pexels/furkanfdemirБатарея
Батарея - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2021
© pexels/furkanfdemir
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Согласно данным "Таштеплоэнерго", подача теплоснабжения будет приостановлена 6 декабря с 10.00 до 17.00 по местному времени.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. В Алмазарском и Шайхантахурском районах столицы временно приостановлена подача теплоснабжения из-за аварии на магистральных теплосетях, передает пресс-служба "Таштеплоэнерго".
Отмечается, что отопления не будет 6 декабря с 10.00 до 17.00 по местному времени.

Локация отключения теплоснабжения

Алмазарский район:
улицы Фараби, Мирзо Голиба, Камарнисо, Шифокорлар, Г. Каримова, Ходжаева;
ТашГосМИ, Врачебный городок, ТашГУ, ТашПИ, Г-30, Олимпия, Чимбой, Бешкурган-1,2,3,4, Мухбир, Кара-Камыш 2/4.
Шайхантахурский район:
улица Фараби;
массивы Джарарык, Белтепа, Ибн Сино-1,2.
По данным компании, в устранении аварийной ситуации задействована бригада из 20 человек. Отмечается, что отопление будет восстановлено в ближайшее время.
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