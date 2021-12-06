https://uz.sputniknews.ru/20211206/v-dvux-rayonax-tashkenta-vremenno-otklyuchili-otoplenie-21661136.html

В двух районах Ташкента временно отключили отопление

В двух районах Ташкента временно отключили отопление

Согласно данным "Таштеплоэнерго", подача теплоснабжения будет приостановлена 6 декабря с 10.00 до 17.00 по местному времени.

2021-12-06T10:43+0500

2021-12-06T10:43+0500

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общество

отопление

таштеплоэнерго

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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. В Алмазарском и Шайхантахурском районах столицы временно приостановлена подача теплоснабжения из-за аварии на магистральных теплосетях, передает пресс-служба "Таштеплоэнерго".Отмечается, что отопления не будет 6 декабря с 10.00 до 17.00 по местному времени. Локация отключения теплоснабженияАлмазарский район:Шайхантахурский район:По данным компании, в устранении аварийной ситуации задействована бригада из 20 человек. Отмечается, что отопление будет восстановлено в ближайшее время.

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отопление, таштеплоэнерго