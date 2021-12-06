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https://uz.sputniknews.ru/20211206/volshebnyy-yablochnyy-shtrudel-iz-garri-pottera-21675817.html
Волшебный яблочный штрудель из "Гарри Поттера"
Волшебный яблочный штрудель из "Гарри Поттера"
Канал HBO опубликовал тизер спецвыпуска "Гарри Поттер 20-летие". Фильм выйдет 1 января. Предлагаем вам приготовить волшебный яблочный штрудель от Молли Уизли.
2021-12-06T22:00+0500
2021-12-06T22:05+0500
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рецепт
пирог
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Рецепт волшебного яблочного штруделя из книги "Кулинарная книга Гарри Поттера", составленной Томом Гриммом (издательство "Бомбора", 2021 г.).ИнгредиентыПриготовлениеЯблоки вымойте, обсушите, аккуратно срежьте кожицу по спирали так, чтобы большая часть кожуры осталась целой. Кожуру отложите в сторону, а очищенные яблоки нарежьте небольшими кусочками.Разогрейте духовку до 190 градусов (верхний нагрев).В кастрюле на слабом огне соедините и тщательно перемешайте сливочное масло и изюм. Как только масло растает, добавьте овсяные хлопья, сахар и корицу. Затем добавьте в кастрюлю нарезанные кусочки яблок, влейте апельсиновый сок, тщательно перемешайте и варите в течение нескольких минут.Раскатайте слоеное тесто. Первый лист отложите в сторону, второй используйте для украшения. Для этого разрежьте лист на четыре длинные полоски одинакового размера (шириной примерно 3-4 см).На раскатанный лист теста выложите горячую смесь яблок и изюма, не доходя до края теста 1-2 см, сверните. Края получившегося рулета соедините и хорошо прижмите, чтобы они плотно склеились.Используйте три из четырех полосок теста для того, чтобы приготовить косички. Для этого каждую полоску разрежьте на три тонкие полоски и сплетите их в косу. Затем аккуратно оберните косички вокруг штруделя и прижмите их к тесту пальцами, смоченными в воде.Четвертую полоску теста разрежьте на три узкие и разрежьте посередине, чтобы у вас получилось шесть полосок одинакового размера. На каждую положите кусочек срезанной яблочной кожуры и скрутите в розочки, после чего украсьте ими штрудель сверху, располагая их на одинаковом расстоянии друг от друга. Украшенный косичками и розочками штрудель выложите на противень и поставьте в разогретую духовку, выпекайте 20 минут до золотисто-коричневого цвета. Достаньте штрудель из духовки, посыпьте сахарной пудрой и оставьте на полчаса, перед тем как нарезать на порции.­­­
https://uz.sputniknews.ru/20211201/samyy-aromatnyy-traditsionnyy-rojdestvenskiy-fruktovyy-keks-21589390.html
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рецепт, пирог

Волшебный яблочный штрудель из "Гарри Поттера"

22:00 06.12.2021 (обновлено: 22:05 06.12.2021)
© pixabay/RitaEШтрудель
Штрудель - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2021
© pixabay/RitaE
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Канал HBO опубликовал тизер спецвыпуска "Гарри Поттер 20-летие". Сам фильм выйдет в эфир 1 января. А что может быть лучше, чем смотреть видео с любимыми героями – и есть вкуснейший штрудель. Предлагаем вам приготовить волшебный яблочный штрудель от Молли Уизли.
Рецепт волшебного яблочного штруделя из книги "Кулинарная книга Гарри Поттера", составленной Томом Гриммом (издательство "Бомбора", 2021 г.).

Ингредиенты

5 кислых яблок;
50 г сливочного масла;
120 г изюма;
100 г овсяных хлопьев;
90 г сахара;
1 ст. л. корицы;
1 ст. л. апельсинового сока;
2 листа замороженного слоеного теста;
сахарная пудра для посыпки.

Приготовление

Яблоки вымойте, обсушите, аккуратно срежьте кожицу по спирали так, чтобы большая часть кожуры осталась целой. Кожуру отложите в сторону, а очищенные яблоки нарежьте небольшими кусочками.
Разогрейте духовку до 190 градусов (верхний нагрев).
В кастрюле на слабом огне соедините и тщательно перемешайте сливочное масло и изюм. Как только масло растает, добавьте овсяные хлопья, сахар и корицу. Затем добавьте в кастрюлю нарезанные кусочки яблок, влейте апельсиновый сок, тщательно перемешайте и варите в течение нескольких минут.
Раскатайте слоеное тесто. Первый лист отложите в сторону, второй используйте для украшения. Для этого разрежьте лист на четыре длинные полоски одинакового размера (шириной примерно 3-4 см).
На раскатанный лист теста выложите горячую смесь яблок и изюма, не доходя до края теста 1-2 см, сверните. Края получившегося рулета соедините и хорошо прижмите, чтобы они плотно склеились.
Используйте три из четырех полосок теста для того, чтобы приготовить косички. Для этого каждую полоску разрежьте на три тонкие полоски и сплетите их в косу. Затем аккуратно оберните косички вокруг штруделя и прижмите их к тесту пальцами, смоченными в воде.
Четвертую полоску теста разрежьте на три узкие и разрежьте посередине, чтобы у вас получилось шесть полосок одинакового размера. На каждую положите кусочек срезанной яблочной кожуры и скрутите в розочки, после чего украсьте ими штрудель сверху, располагая их на одинаковом расстоянии друг от друга. Украшенный косичками и розочками штрудель выложите на противень и поставьте в разогретую духовку, выпекайте 20 минут до золотисто-коричневого цвета. Достаньте штрудель из духовки, посыпьте сахарной пудрой и оставьте на полчаса, перед тем как нарезать на порции.­­­
Штоллен - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2021
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