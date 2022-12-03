https://uz.sputniknews.ru/20221203/samyy-aromatnyy-traditsionnyy-rojdestvenskiy-fruktovyy-keks-21589390.html

Самый ароматный: традиционный рождественский фруктовый кекс

Самый ароматный: традиционный рождественский фруктовый кекс

На дворе – начало декабря. Самое время подумать о новогоднем столе. Предлагаем вам испечь традиционное европейское рождественское лакомство: фруктовый кекс.

2022-12-03T08:00+0500

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это интересно

новый год

рецепт

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Штоллен – традиционный немецкий фруктовый кекс – обязательный атрибут новогоднего стола. Выпекается он заранее, за несколько недель, чтобы успеть как следует "вызреть", пропитаться ароматом сухофруктов и специй. Предлагаем вам подборку проверенных рецептов рождественских фруктовых кексов.Классический штолленИнгредиентыФруктовая начинка:Тесто:ПриготовлениеИзюм перемешайте с вишней или клюквой, добавьте крупно порубленные орехи, цукаты и финики, цедру апельсина и лимона. Из апельсина выжмите сок, добавьте ром или бренди и залейте начинку. Дайте настояться 12-16 часов.Дрожжи смешайте с чайной ложкой сахара и половиной теплого молока, перемешайте, поставьте опару в теплое место.Перемешайте муку, оставшийся сахар, соль и специи, добавьте оставшееся молоко и опару.Тесто хорошо вымесите, затем добавьте в него размягченное сливочное масло и месите до однородности. Поставьте тесто в теплое место на час-полтора. Когда тесто поднимется, добавьте в него миндальную муку и всю начинку вместе с жидкостью, хорошо вымесите. Тесто разровняйте, сложите "конвертиком" и переложите на противень, покрытый пергаментом. Оставьте на 30-45 минут.Выпекайте штоллены при 190 градусах 60-70 минут, пока не зарумянятся. Готовые горячие штоллены смажьте растопленным сливочным маслом и густо посыпьте сахарной пудрой.Остывшие кексы тщательно заверните в пергамент, затем в фольгу и оставьте "созревать" при комнатной температуре.Творожный штолленИнгредиенты:ПриготовлениеМягкое сливочное масло взбейте с сахаром, добавьте яйца, еще раз взбейте. Добавьте творог, 1 ст. л. ванильного сахара, лимонный сок и цедру, взбейте.Смешайте муку с пекарским порошком, просейте в маслянно-яично-творожную массу и замесите тесто. Вмешайте миндаль, цукаты и изюм, слегка присыпанный мукой.Тесто разделите на 2 части, сверните в два "конвертика". Выпекайте около часа при 180 градусов. Еще теплый штоллен смажьте сливочным маслом и посыпьте сахарной пудрой.Остывший кекс заверните в пергамент и фольгу и оставьте "дозревать" на несколько недель.Традиционный английский фруктовый кексИнгредиенты:ПриготовлениеОрехи и сухофрукты залете на ночь бренди или другим ароматным алкоголем. Смешайте все ингредиенты для теста, тщательно вымесите, затем добавьте начинку. Тесто выложите в разъемную форму, выложенную пергаментом, украсьте верх миндалем и вишней. Накройте верх кекса пергаментом и выпекайте при 140 градусах 4 часа, пока не пропечется. Остудите кекс, выньте из формы, сбрызните еще немного бренди, заверните в пергамент и оставьте "дозревать" на несколько недель.

https://uz.sputniknews.ru/20221128/podgotovka-k-novomu-godu-pyat-del-kotorye-nujno-uspet-v-noyabre-21525010.html

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