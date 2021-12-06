https://uz.sputniknews.ru/20211206/vyshel-pervyy-tizer-spetsvypuska-garri-pottera-video-21667441.html
Вышел первый тизер спецвыпуска "Гарри Поттера": видео
Вышел первый тизер спецвыпуска "Гарри Поттера": видео
Спецвыпуск "Гарри Поттер 20-летие: Возвращение в Хогвартс" покажут в первый день 2022 года. 06.12.2021, Sputnik Узбекистан
2021-12-06T15:08+0500
2021-12-06T15:08+0500
2021-12-06T15:08+0500
это интересно
юбилей
фильм
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ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Канал HBO Max опубликовал тизер спецвыпуска "Гарри Поттер 20-летие: Возвращение в Хогвартс", который будет приурочен к юбилею первого фильма франшизы.В спецвыпуске актеры в интервью и беседах расскажут об истории создания фильма. Зрители отправятся в путешествие по "одной из самых любимых кинофраншиз всех времен", отмечает канал.В спецвыпуске снимутся главные герои герои фильмов о Гарри Поттере Дэниэл Рэдклиф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт.Серия из восьми фильмов о маленьком волшебнике Гарри Поттере снята компанией Warner Bros по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" вышел на экраны 16 ноября 2001 года. Премьера финальной картины "Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2" состоялась в 2011 году.
https://uz.sputniknews.ru/20211202/osobnyak-iz-odin-doma-mojno-arendovat-na-noch-21621697.html
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юбилей, фильм
Вышел первый тизер спецвыпуска "Гарри Поттера": видео
Спецвыпуск "Гарри Поттер 20-летие: Возвращение в Хогвартс" покажут в первый день 2022 года.
ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Канал HBO Max опубликовал тизер спецвыпуска "Гарри Поттер 20-летие: Возвращение в Хогвартс", который будет приурочен к юбилею первого фильма франшизы.
"Долгожданная ретроспектива станет кульминационным событием праздничного сезона и выйдет в эфир в полночь на Новый год, 1 января, на канале HBO Max", - сообщил канал в YouTube, где и размещен тизер.
В спецвыпуске актеры в интервью и беседах расскажут об истории создания фильма. Зрители отправятся в путешествие по "одной из самых любимых кинофраншиз всех времен", отмечает канал.
В спецвыпуске снимутся главные герои герои фильмов о Гарри Поттере Дэниэл Рэдклиф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт.
Серия из восьми фильмов о маленьком волшебнике Гарри Поттере снята компанией Warner Bros по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" вышел на экраны 16 ноября 2001 года. Премьера финальной картины "Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2" состоялась в 2011 году.