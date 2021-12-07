Год Тигра на пороге: самые необычные тигры со всего света

Люди прикасаются к изображению тигра в даосском храме Байюньгуань, прося его подарить удачу, во время празднования китайского лунного нового года, 14 февраля 2010 г.
Люди прикасаются к изображению тигра в даосском храме Байюньгуань, прося его подарить удачу, во время празднования китайского лунного нового года, 14 февраля 2010 г.
Болельщики команды Бангладеш по крикету в костюмы тигров — символа команды — перед вторым тестовым матчем между Бангладеш и Англией на национальном крикетном стадионе Шер-э-Бангла в Дакке 28 октября 2016 г.
Болельщики команды Бангладеш по крикету в костюмы тигров — символа команды — перед вторым тестовым матчем между Бангладеш и Англией на национальном крикетном стадионе Шер-э-Бангла в Дакке 28 октября 2016 г.
Женщина рассматривает фигуру тигра, собранную из конструктора Lego художником Натаном Савайя во время выставки The Art of Brick ("Искусство кубиков") 22 апреля 2021 г. в Лос-Анджелесе. Тигр собран из одного миллиона деталек лего, на его создание ушло четыре года.
Женщина рассматривает фигуру тигра, собранную из конструктора Lego художником Натаном Савайя во время выставки The Art of Brick ("Искусство кубиков") 22 апреля 2021 г. в Лос-Анджелесе. Тигр собран из одного миллиона деталек лего, на его создание ушло четыре года.
Экспонат под названием "Каменная коленопреклоненная антропоморфная фигура с головой и лапами тигра, 1200 г до н.э." на выставке "Царь Фу Динь и леди Хао: искусство и культура поздней династии Шань" в Тайпее 18 октября 2012 г.
Экспонат под названием "Каменная коленопреклоненная антропоморфная фигура с головой и лапами тигра, 1200 г до н.э." на выставке "Царь Фу Динь и леди Хао: искусство и культура поздней династии Шань" в Тайпее 18 октября 2012 г.
Девочка с воздушным шариком в форме Минни Мауса на фоне огромной скульптуры тигра в зоопарке Пекина, 18 ноября 2012 г.
Девочка с воздушным шариком в форме Минни Мауса на фоне огромной скульптуры тигра в зоопарке Пекина, 18 ноября 2012 г.
Посетитель рассматривает арт-объект "Тигр", созданный в 2000 году шотландским художником Давидом Мачем, 24 октября 2002 года в Париже в рамках 29-й Международной ярмарки современного искусства (FIAC).
Посетитель рассматривает арт-объект "Тигр", созданный в 2000 году шотландским художником Давидом Мачем, 24 октября 2002 года в Париже в рамках 29-й Международной ярмарки современного искусства (FIAC).
Новая скульптура тигра на арт-фестивале "Парад диких кошек" представлена в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева на праздновании трехлетия воздушного судна "Тигролёт" авиакомпании "Россия".
Новая скульптура тигра на арт-фестивале "Парад диких кошек" представлена в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева на праздновании трехлетия воздушного судна "Тигролёт" авиакомпании "Россия".
Самолет авиакомпании "Трансаэро", украшенный уникальным изображением амурского тигра, доставил в Приморье гостей праздника. День амурского тигра — совместный проект центра "Амурский тигр" и авиакомпании "Трансаэро".
Самолет авиакомпании "Трансаэро", украшенный уникальным изображением амурского тигра, доставил в Приморье гостей праздника. День амурского тигра — совместный проект центра "Амурский тигр" и авиакомпании "Трансаэро".
Ледяная скульптура тигра на ежегодном Снежном фестивале в парке Одори в центре Саппоро 6 февраля 2007 г.
Ледяная скульптура тигра на ежегодном Снежном фестивале в парке Одори в центре Саппоро 6 февраля 2007 г.
Фигуру тигра проносят по площади Пласа-де-Армас в Куско, Перу, 23 июня 2018 г. В июне в Куско проходит несколько праздников, главным из которых является Праздник Солнца, отмечаемый 24 июня.
Фигуру тигра проносят по площади Пласа-де-Армас в Куско, Перу, 23 июня 2018 г. В июне в Куско проходит несколько праздников, главным из которых является Праздник Солнца, отмечаемый 24 июня.
Индийские рабочие тянут фигуру тигра, на которой восседает индуистская богиня Дурга перед праздником Дурга-пуджа в Калькутте, Индия, 2 октября 2016 г. Пятидневный праздник посвящен порабощению богиней Дургой демона, что символизирует победу добра над злом.
Индийские рабочие тянут фигуру тигра, на которой восседает индуистская богиня Дурга перед праздником Дурга-пуджа в Калькутте, Индия, 2 октября 2016 г. Пятидневный праздник посвящен порабощению богиней Дургой демона, что символизирует победу добра над злом.
Скульптура тигра около Иволгинского дацана в селе Верхняя Иволга в Республике Бурятия.
Скульптура тигра около Иволгинского дацана в селе Верхняя Иволга в Республике Бурятия.
Работник аукциона "Сотбис" держит бронзовую голову тигра во время аукциона в Гонконге 2 мая 2000 г. Голова, которая была частью водяных часов времен Цяньлуна (1736-1795), считается в Китае "украденным национальным сокровищем". Экспонат был продан на аукционе за 1,79 млн долларов, несмотря на требования китайского правительства вернуть голову, украденную из дворца в Пекине французскими и британскими войсками во время Опиумной войны 1860 г.
Работник аукциона "Сотбис" держит бронзовую голову тигра во время аукциона в Гонконге 2 мая 2000 г. Голова, которая была частью водяных часов времен Цяньлуна (1736-1795), считается в Китае "украденным национальным сокровищем". Экспонат был продан на аукционе за 1,79 млн долларов, несмотря на требования китайского правительства вернуть голову, украденную из дворца в Пекине французскими и британскими войсками во время Опиумной войны 1860 г.
Фигура тигра на фестивале ледяных скульптур в Бельгии, 4 января 2013 г.
Фигура тигра на фестивале ледяных скульптур в Бельгии, 4 января 2013 г.
Гигантскую скульптуру тигра везут через центральную часть Сиднея в честь 100-летия зоопарка Таронга, 15 октября 2016 г. Десять огромных светящихся фигур изображали десять видов животных, находящихся на грани вымирания.
Гигантскую скульптуру тигра везут через центральную часть Сиднея в честь 100-летия зоопарка Таронга, 15 октября 2016 г. Десять огромных светящихся фигур изображали десять видов животных, находящихся на грани вымирания.
Глаза и нос фигуры тигра выглядывают из воды во время наводнения в Бангкоке, 7 ноября 2011 г. По мнению экспертов, столица Тайланда, построенная на болотистой почве, постепенно тонет, и нынешние наводнения лишь первые признаки того, что ждет город в будущем из-за изменений климата.
Глаза и нос фигуры тигра выглядывают из воды во время наводнения в Бангкоке, 7 ноября 2011 г. По мнению экспертов, столица Тайланда, построенная на болотистой почве, постепенно тонет, и нынешние наводнения лишь первые признаки того, что ждет город в будущем из-за изменений климата.
Болельщики проходят мимо скульптуры тигра перед матчем Американской лиги по бейсболу между Бостон Ред Сокс и Детройт Тайгерс 16 октября 2013 г, Детройт.
Болельщики проходят мимо скульптуры тигра перед матчем Американской лиги по бейсболу между Бостон Ред Сокс и Детройт Тайгерс 16 октября 2013 г, Детройт.