Год Тигра на пороге: самые необычные тигры со всего света

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Работник аукциона "Сотбис" держит бронзовую голову тигра во время аукциона в Гонконге 2 мая 2000 г. Голова, которая была частью водяных часов времен Цяньлуна (1736-1795), считается в Китае "украденным национальным сокровищем". Экспонат был продан на аукционе за 1,79 млн долларов, несмотря на требования китайского правительства вернуть голову, украденную из дворца в Пекине французскими и британскими войсками во время Опиумной войны 1860 г.