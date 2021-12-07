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Год Тигра на пороге: самые необычные тигры со всего света
Год Тигра на пороге: самые необычные тигры со всего света
2022 год - год водяного Тигра. Грациозное кошачье из покон веков было символом энергии, силы, таланта и мужества. Фотографии самых необычных тигров со всего света - в нашей фотоподборке.
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фото, мультимедиа , тигр

Год Тигра на пороге: самые необычные тигры со всего света

23:00 07.12.2021
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2022-й — год Водяного Тигра. Грациозное кошачье из покон веков было символом энергии, силы, таланта и мужества. Фотографии самых необычных тигров со всего света — в нашей фотоподборке.
© AP Photo

Люди прикасаются к изображению тигра в даосском храме Байюньгуань, прося его подарить удачу, во время празднования китайского лунного нового года, 14 февраля 2010 г.

Люди прикасаются к изображению тигра в даосском храме Байюньгуань, прося его подарить удачу, во время празднования китайского лунного нового года, 14 февраля 2010 г. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo

Люди прикасаются к изображению тигра в даосском храме Байюньгуань, прося его подарить удачу, во время празднования китайского лунного нового года, 14 февраля 2010 г.

© AFP / Dibyangshu Sarkar

Болельщики команды Бангладеш по крикету в костюмы тигров — символа команды — перед вторым тестовым матчем между Бангладеш и Англией на национальном крикетном стадионе Шер-э-Бангла в Дакке 28 октября 2016 г.

Болельщики команды Бангладеш по крикету в костюмы тигров — символа команды — перед вторым тестовым матчем между Бангладеш и Англией на национальном крикетном стадионе Шер-э-Бангла в Дакке 28 октября 2016 г. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Dibyangshu Sarkar

Болельщики команды Бангладеш по крикету в костюмы тигров — символа команды — перед вторым тестовым матчем между Бангладеш и Англией на национальном крикетном стадионе Шер-э-Бангла в Дакке 28 октября 2016 г.

© AFP / Valerie Macon

Женщина рассматривает фигуру тигра, собранную из конструктора Lego художником Натаном Савайя во время выставки The Art of Brick ("Искусство кубиков") 22 апреля 2021 г. в Лос-Анджелесе. Тигр собран из одного миллиона деталек лего, на его создание ушло четыре года.

Женщина рассматривает фигуру тигра, собранную из конструктора Lego художником Натаном Савайя во время выставки The Art of Brick (&quot;Искусство кубиков&quot;) 22 апреля 2021 г. в Лос-Анджелесе. Тигр собран из одного миллиона деталек лего, на его создание ушло четыре года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Valerie Macon

Женщина рассматривает фигуру тигра, собранную из конструктора Lego художником Натаном Савайя во время выставки The Art of Brick ("Искусство кубиков") 22 апреля 2021 г. в Лос-Анджелесе. Тигр собран из одного миллиона деталек лего, на его создание ушло четыре года.

© Sputnik / Vitaly Ankov / Перейти в фотобанкБронзовая композиция "Тигрята", подаренная Всемирным фондом дикой природы и установленная на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.
Бронзовая композиция Тигрята, подаренная Всемирным фондом дикой природы и установленная на набережной Спортивной гавани во Владивостоке - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Vitaly Ankov
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Бронзовая композиция "Тигрята", подаренная Всемирным фондом дикой природы и установленная на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.
© AFP / Sam Yeh

Экспонат под названием "Каменная коленопреклоненная антропоморфная фигура с головой и лапами тигра, 1200 г до н.э." на выставке "Царь Фу Динь и леди Хао: искусство и культура поздней династии Шань" в Тайпее 18 октября 2012 г.

Экспонат под названием &quot;Каменная коленопреклоненная антропоморфная фигура с головой и лапами тигра, 1200 г до н.э.&quot; на выставке &quot;Царь Фу Динь и леди Хао: искусство и культура поздней династии Шань&quot; в Тайпее 18 октября 2012 г. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Sam Yeh

Экспонат под названием "Каменная коленопреклоненная антропоморфная фигура с головой и лапами тигра, 1200 г до н.э." на выставке "Царь Фу Динь и леди Хао: искусство и культура поздней династии Шань" в Тайпее 18 октября 2012 г.

© Sputnik / Vitaly Ankov / Перейти в фотобанкВоздушная фигура тигра во время праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, на Центральной площади Владивостока.
Воздушная фигура тигра во время праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, во Владивостоке - Sputnik Узбекистан
6/21
© Sputnik / Vitaly Ankov
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Воздушная фигура тигра во время праздничных мероприятий, посвященных Дню тигра, на Центральной площади Владивостока.
© AP Photo / Lee Jin-man

Девочка с воздушным шариком в форме Минни Мауса на фоне огромной скульптуры тигра в зоопарке Пекина, 18 ноября 2012 г.

Девочка с воздушным шариком в форме Минни Мауса на фоне огромной скульптуры тигра в зоопарке Пекина, 18 ноября 2012 г. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Lee Jin-man

Девочка с воздушным шариком в форме Минни Мауса на фоне огромной скульптуры тигра в зоопарке Пекина, 18 ноября 2012 г.

© AFP / Francois Guillot

Посетитель рассматривает арт-объект "Тигр", созданный в 2000 году шотландским художником Давидом Мачем, 24 октября 2002 года в Париже в рамках 29-й Международной ярмарки современного искусства (FIAC).

Посетитель рассматривает арт-объект &quot;Тигр&quot;, созданный в 2000 году шотландским художником Давидом Мачем, 24 октября 2002 года в Париже в рамках 29-й Международной ярмарки современного искусства (FIAC). - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Francois Guillot

Посетитель рассматривает арт-объект "Тигр", созданный в 2000 году шотландским художником Давидом Мачем, 24 октября 2002 года в Париже в рамках 29-й Международной ярмарки современного искусства (FIAC).

© Sputnik / Alexei Kudenko  / Перейти в фотобанк

Новая скульптура тигра на арт-фестивале "Парад диких кошек" представлена в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева на праздновании трехлетия воздушного судна "Тигролёт" авиакомпании "Россия".

Новая скульптура тигра на арт-фестивале &quot;Парад диких кошек&quot; представлена в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева на праздновании трехлетия воздушного судна &quot;Тигролёт&quot; авиакомпании &quot;Россия&quot;. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexei Kudenko
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Новая скульптура тигра на арт-фестивале "Парад диких кошек" представлена в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева на праздновании трехлетия воздушного судна "Тигролёт" авиакомпании "Россия".

© Sputnik / Vitaliy Ankov

Самолет авиакомпании "Трансаэро", украшенный уникальным изображением амурского тигра, доставил в Приморье гостей праздника. День амурского тигра — совместный проект центра "Амурский тигр" и авиакомпании "Трансаэро".

Самолет авиакомпании &quot;Трансаэро&quot;, украшенный уникальным изображением амурского тигра, доставил в Приморье гостей праздника. День амурского тигра — совместный проект центра &quot;Амурский тигр&quot; и авиакомпании &quot;Трансаэро&quot;. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Vitaliy Ankov

Самолет авиакомпании "Трансаэро", украшенный уникальным изображением амурского тигра, доставил в Приморье гостей праздника. День амурского тигра — совместный проект центра "Амурский тигр" и авиакомпании "Трансаэро".

© AFP / Toshifumi Kitamura

Ледяная скульптура тигра на ежегодном Снежном фестивале в парке Одори в центре Саппоро 6 февраля 2007 г.

Ледяная скульптура тигра на ежегодном Снежном фестивале в парке Одори в центре Саппоро 6 февраля 2007 г. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Toshifumi Kitamura

Ледяная скульптура тигра на ежегодном Снежном фестивале в парке Одори в центре Саппоро 6 февраля 2007 г.

© AP Photo / Martin Mejia

Фигуру тигра проносят по площади Пласа-де-Армас в Куско, Перу, 23 июня 2018 г. В июне в Куско проходит несколько праздников, главным из которых является Праздник Солнца, отмечаемый 24 июня.

Фигуру тигра проносят по площади Пласа-де-Армас в Куско, Перу, 23 июня 2018 г. В июне в Куско проходит несколько праздников, главным из которых является Праздник Солнца, отмечаемый 24 июня. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Martin Mejia

Фигуру тигра проносят по площади Пласа-де-Армас в Куско, Перу, 23 июня 2018 г. В июне в Куско проходит несколько праздников, главным из которых является Праздник Солнца, отмечаемый 24 июня.

© AP Photo / Bikas Das

Индийские рабочие тянут фигуру тигра, на которой восседает индуистская богиня Дурга перед праздником Дурга-пуджа в Калькутте, Индия, 2 октября 2016 г. Пятидневный праздник посвящен порабощению богиней Дургой демона, что символизирует победу добра над злом.

Индийские рабочие тянут фигуру тигра, на которой восседает индуистская богиня Дурга перед праздником Дурга-пуджа в Калькутте, Индия, 2 октября 2016 г. Пятидневный праздник посвящен порабощению богиней Дургой демона, что символизирует победу добра над злом. - Sputnik Узбекистан
13/21
© AP Photo / Bikas Das

Индийские рабочие тянут фигуру тигра, на которой восседает индуистская богиня Дурга перед праздником Дурга-пуджа в Калькутте, Индия, 2 октября 2016 г. Пятидневный праздник посвящен порабощению богиней Дургой демона, что символизирует победу добра над злом.

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанк

Скульптура тигра около Иволгинского дацана в селе Верхняя Иволга в Республике Бурятия.

Скульптура тигра около Иволгинского дацана в селе Верхняя Иволга в Республике Бурятия. - Sputnik Узбекистан
14/21
© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Скульптура тигра около Иволгинского дацана в селе Верхняя Иволга в Республике Бурятия.

© AFP / Ira Chaplain

Работник аукциона "Сотбис" держит бронзовую голову тигра во время аукциона в Гонконге 2 мая 2000 г. Голова, которая была частью водяных часов времен Цяньлуна (1736-1795), считается в Китае "украденным национальным сокровищем". Экспонат был продан на аукционе за 1,79 млн долларов, несмотря на требования китайского правительства вернуть голову, украденную из дворца в Пекине французскими и британскими войсками во время Опиумной войны 1860 г.

Работник аукциона &quot;Сотбис&quot; держит бронзовую голову тигра во время аукциона в Гонконге 2 мая 2000 г. Голова, которая была частью водяных часов времен Цяньлуна (1736-1795), считается в Китае &quot;украденным национальным сокровищем&quot;. Экспонат был продан на аукционе за 1,79 млн долларов, несмотря на требования китайского правительства вернуть голову, украденную из дворца в Пекине французскими и британскими войсками во время Опиумной войны 1860 г. - Sputnik Узбекистан
15/21
© AFP / Ira Chaplain

Работник аукциона "Сотбис" держит бронзовую голову тигра во время аукциона в Гонконге 2 мая 2000 г. Голова, которая была частью водяных часов времен Цяньлуна (1736-1795), считается в Китае "украденным национальным сокровищем". Экспонат был продан на аукционе за 1,79 млн долларов, несмотря на требования китайского правительства вернуть голову, украденную из дворца в Пекине французскими и британскими войсками во время Опиумной войны 1860 г.

© Sputnik / Vitaly Ankov  / Перейти в фотобанкСкульптура тигра возле магазина на улице 1-я Морская во Владивостоке.
Скульптура тигра возле магазина во Владивостоке - Sputnik Узбекистан
16/21
© Sputnik / Vitaly Ankov
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Скульптура тигра возле магазина на улице 1-я Морская во Владивостоке.
© AP Photo / Yves Logghe

Фигура тигра на фестивале ледяных скульптур в Бельгии, 4 января 2013 г.

Фигура тигра на фестивале ледяных скульптур в Бельгии, 4 января 2013 г. - Sputnik Узбекистан
17/21
© AP Photo / Yves Logghe

Фигура тигра на фестивале ледяных скульптур в Бельгии, 4 января 2013 г.

© Sputnik / Vitaly Ankov  / Перейти в фотобанкИзображение тигра на гербе Владивостока, расположенного при въезде в город на проспекте 100-летия Владивостоку.
Изображение тигра на гербе Владивостока - Sputnik Узбекистан
18/21
© Sputnik / Vitaly Ankov
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Изображение тигра на гербе Владивостока, расположенного при въезде в город на проспекте 100-летия Владивостоку.
© AFP / Peter Parks

Гигантскую скульптуру тигра везут через центральную часть Сиднея в честь 100-летия зоопарка Таронга, 15 октября 2016 г. Десять огромных светящихся фигур изображали десять видов животных, находящихся на грани вымирания.

Гигантскую скульптуру тигра везут через центральную часть Сиднея в честь 100-летия зоопарка Таронга, 15 октября 2016 г. Десять огромных светящихся фигур изображали десять видов животных, находящихся на грани вымирания. - Sputnik Узбекистан
19/21
© AFP / Peter Parks

Гигантскую скульптуру тигра везут через центральную часть Сиднея в честь 100-летия зоопарка Таронга, 15 октября 2016 г. Десять огромных светящихся фигур изображали десять видов животных, находящихся на грани вымирания.

© AFP / Saeed Khan

Глаза и нос фигуры тигра выглядывают из воды во время наводнения в Бангкоке, 7 ноября 2011 г. По мнению экспертов, столица Тайланда, построенная на болотистой почве, постепенно тонет, и нынешние наводнения лишь первые признаки того, что ждет город в будущем из-за изменений климата.

Глаза и нос фигуры тигра выглядывают из воды во время наводнения в Бангкоке, 7 ноября 2011 г. По мнению экспертов, столица Тайланда, построенная на болотистой почве, постепенно тонет, и нынешние наводнения лишь первые признаки того, что ждет город в будущем из-за изменений климата. - Sputnik Узбекистан
20/21
© AFP / Saeed Khan

Глаза и нос фигуры тигра выглядывают из воды во время наводнения в Бангкоке, 7 ноября 2011 г. По мнению экспертов, столица Тайланда, построенная на болотистой почве, постепенно тонет, и нынешние наводнения лишь первые признаки того, что ждет город в будущем из-за изменений климата.

© AP Photo / Charlie Riedel

Болельщики проходят мимо скульптуры тигра перед матчем Американской лиги по бейсболу между Бостон Ред Сокс и Детройт Тайгерс 16 октября 2013 г, Детройт.

Болельщики проходят мимо скульптуры тигра перед матчем Американской лиги по бейсболу между Бостон Ред Сокс и Детройт Тайгерс 16 октября 2013 г, Детройт. - Sputnik Узбекистан
21/21
© AP Photo / Charlie Riedel

Болельщики проходят мимо скульптуры тигра перед матчем Американской лиги по бейсболу между Бостон Ред Сокс и Детройт Тайгерс 16 октября 2013 г, Детройт.

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