https://uz.sputniknews.ru/20211207/21680257.html

В Кремле рассказали, чего ждать от разговора Путина с Байденом

В Кремле рассказали, чего ждать от разговора Путина с Байденом

Байден перед разговором пообщается с европейскими коллегами, а после - позвонит Зеленскому.

2021-12-07T12:26+0500

2021-12-07T12:26+0500

2021-12-07T12:41+0500

россия

владимир путин

сша

владимир зеленский

джо байден

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ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что от разговора президентов США и России сложно ожидать прорывов. В отношениях стран "авгиевы конюшни" заявил он в эфире Первого канала, сообщает РИА Новости.Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи запланированы на вторник. Президенты обсудят в режиме видеотрансляции широкий спектр тем, от двусторонних отношений до международной повестки.Между тем, накануне в администрации президента США сообщили, что Джо Байден перед разговором с российским лидером пообщается с европейскими коллегами.По словам чиновника, эти переговоры необходимы для "координации" послания, которое Байден планирует донести до российского лидера. Кроме того, американский руководитель "представит в разговоре с президентом Путиным единую позицию союзников".Как утверждает пресс-служба президента Украины, после разговора с Путиным Джо Байден пообщается по телефону с Владимиром Зеленским. Об этом украинский лидер договорился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Ранее стало известно, что лидеры России и США планируют провести два саммита. Первый состоится до конца 2021 года в формате онлайн, а в 2022-м Путин и Байден встретятся лично.

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владимир путин, сша, владимир зеленский, джо байден