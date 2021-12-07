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В Кремле рассказали, чего ждать от разговора Путина с Байденом
В Кремле рассказали, чего ждать от разговора Путина с Байденом
Байден перед разговором пообщается с европейскими коллегами, а после - позвонит Зеленскому.
2021-12-07T12:26+0500
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ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что от разговора президентов США и России сложно ожидать прорывов. В отношениях стран "авгиевы конюшни" заявил он в эфире Первого канала, сообщает РИА Новости.Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи запланированы на вторник. Президенты обсудят в режиме видеотрансляции широкий спектр тем, от двусторонних отношений до международной повестки.Между тем, накануне в администрации президента США сообщили, что Джо Байден перед разговором с российским лидером пообщается с европейскими коллегами.По словам чиновника, эти переговоры необходимы для "координации" послания, которое Байден планирует донести до российского лидера. Кроме того, американский руководитель "представит в разговоре с президентом Путиным единую позицию союзников".Как утверждает пресс-служба президента Украины, после разговора с Путиным Джо Байден пообщается по телефону с Владимиром Зеленским. Об этом украинский лидер договорился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Ранее стало известно, что лидеры России и США планируют провести два саммита. Первый состоится до конца 2021 года в формате онлайн, а в 2022-м Путин и Байден встретятся лично.
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владимир путин, сша, владимир зеленский, джо байден

В Кремле рассказали, чего ждать от разговора Путина с Байденом

12:26 07.12.2021 (обновлено: 12:41 07.12.2021)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден на встрече с президентом России на вилле Ла Гранж (16 июня 2021). Женева
Президент США Джо Байден на встрече с президентом России на вилле Ла Гранж (16 июня 2021). Женева - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2021
© POOL
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Байден перед разговором пообщается с европейскими коллегами, а после - позвонит Зеленскому.
ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что от разговора президентов США и России сложно ожидать прорывов. В отношениях стран "авгиевы конюшни" заявил он в эфире Первого канала, сообщает РИА Новости.
"Сложно ждать прорывов от разговоров. Мы имеем такие огромные авгиевы конюшни сейчас в двусторонних отношениях, что расчистить их вот так за несколько часов беседы вряд ли возможно. Поэтому давайте хотя бы надеяться, что лидерам удастся донести обеспокоенности друг для друга, четко сформулировать друг другу обеспокоенности и ответить на это", - сказал Песков.
Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи запланированы на вторник. Президенты обсудят в режиме видеотрансляции широкий спектр тем, от двусторонних отношений до международной повестки.
Между тем, накануне в администрации президента США сообщили, что Джо Байден перед разговором с российским лидером пообщается с европейскими коллегами.

"Завтра состоится ...видеоконференция президента Байдена и президента Путина. До нее сегодня президент проведет переговоры с ключевыми европейскими союзниками", - сказал представитель администрации.

По словам чиновника, эти переговоры необходимы для "координации" послания, которое Байден планирует донести до российского лидера. Кроме того, американский руководитель "представит в разговоре с президентом Путиным единую позицию союзников".
Как утверждает пресс-служба президента Украины, после разговора с Путиным Джо Байден пообщается по телефону с Владимиром Зеленским. Об этом украинский лидер договорился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Ранее стало известно, что лидеры России и США планируют провести два саммита. Первый состоится до конца 2021 года в формате онлайн, а в 2022-м Путин и Байден встретятся лично.
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