https://uz.sputniknews.ru/20211207/gasparyan-vyskazalsya-o-prosbe-ukrainy-otdat-ey-orujie-prednaznachennoe-afganistanu-21687700.html

Гаспарян оценил просьбу Украины отдать оружие Афганистана - видео

Гаспарян оценил просьбу Украины отдать оружие Афганистана - видео

По словам журналиста, не будет никакой разницы, кому отдать вооружение – афганцам или украинцам.

2021-12-07T15:20+0500

2021-12-07T15:20+0500

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По словам российского журналиста и блогера Армена Гаспаряна, министр обороны Украины Алексей Резников затребовал у США вооружение, предназначенное для Афганистана. По мнению эксперта, даже если эту просьбу удовлетворят, никакой разницы от этого не будет.Журналист также выразил удивление тем, что европейские правозащитники никак не отреагировала на слова главы отделения партии "Батькивщина" Хмельницкой области Александра Шоловья об уважении к фюреру.Смотрите наше видео и узнаете, от чего Лукашенко спас Беларусь и как вылечить заикание у британского военнослужащего.

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