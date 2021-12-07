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Гаспарян оценил просьбу Украины отдать оружие Афганистана - видео
Гаспарян оценил просьбу Украины отдать оружие Афганистана - видео
По словам журналиста, не будет никакой разницы, кому отдать вооружение – афганцам или украинцам.
2021-12-07T15:20+0500
2021-12-07T15:20+0500
2021-12-07T15:58+0500
видео
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По словам российского журналиста и блогера Армена Гаспаряна, министр обороны Украины Алексей Резников затребовал у США вооружение, предназначенное для Афганистана. По мнению эксперта, даже если эту просьбу удовлетворят, никакой разницы от этого не будет.Журналист также выразил удивление тем, что европейские правозащитники никак не отреагировала на слова главы отделения партии "Батькивщина" Хмельницкой области Александра Шоловья об уважении к фюреру.Смотрите наше видео и узнаете, от чего Лукашенко спас Беларусь и как вылечить заикание у британского военнослужащего.
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мультимедиа , видео
Гаспарян оценил просьбу Украины отдать оружие Афганистана - видео
15:20 07.12.2021 (обновлено: 15:58 07.12.2021)
По словам журналиста, не будет никакой разницы, кому отдать вооружение – афганцам или украинцам.
По словам российского журналиста и блогера Армена Гаспаряна, министр обороны Украины Алексей Резников затребовал у США вооружение, предназначенное для Афганистана. По мнению эксперта, даже если эту просьбу удовлетворят, никакой разницы от этого не будет.
"Гипотетически допустим, вот дали им оружие, которое предназначалось Афганистану. Какая разница, кто его распилит: либо афганцы, либо копатели морей? Результат-то будет один и тот же, его не будет на театре военных действий", - сказал Гаспарян.
Журналист также выразил удивление тем, что европейские правозащитники никак не отреагировала на слова главы отделения партии "Батькивщина" Хмельницкой области Александра Шоловья об уважении к фюреру.
Смотрите наше видео и узнаете, от чего Лукашенко спас Беларусь и как вылечить заикание у британского военнослужащего.