https://uz.sputniknews.ru/20211207/kakie-produkty-nezamenimy-dlya-kostey-i-zubov--mnenie-dietologa-21683897.html

Какие продукты незаменимы для костей и зубов – мнение диетолога

Какие продукты незаменимы для костей и зубов – мнение диетолога

Диетолог-нутрициолог назвала продукты, в которых содержится много микроэлементов, необходимых для костей и зубов.

2021-12-07T12:49+0500

2021-12-07T12:49+0500

2021-12-07T12:49+0500

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продукты

диетолог

кости

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Лера Лавски, врач диетолог-нутрициолог рассказала РИА Новости, в каких продуктах содержится фосфор и чем опасен его дефицит.Примечательно, что по словам Леры Ловски, в мире сейчас чаще встречается проблема переизбытка фосфора, поскольку популярность набирает так называемая "западная диета". Она включает в себя все вышеперечисленные продукты, а также, а также жареную и соленую пищу, фастфуд, сладости, содержащие большое количество фосфора. Переизбыток микроэлемента в организме выражается теми же симптомами, что и его нехватка.

https://uz.sputniknews.ru/20211203/21620582.html

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продукты, диетолог, кости