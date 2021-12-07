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Какие продукты незаменимы для костей и зубов – мнение диетолога
Какие продукты незаменимы для костей и зубов – мнение диетолога
Диетолог-нутрициолог назвала продукты, в которых содержится много микроэлементов, необходимых для костей и зубов.
2021-12-07T12:49+0500
2021-12-07T12:49+0500
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диетолог
кости
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Лера Лавски, врач диетолог-нутрициолог рассказала РИА Новости, в каких продуктах содержится фосфор и чем опасен его дефицит.Примечательно, что по словам Леры Ловски, в мире сейчас чаще встречается проблема переизбытка фосфора, поскольку популярность набирает так называемая "западная диета". Она включает в себя все вышеперечисленные продукты, а также, а также жареную и соленую пищу, фастфуд, сладости, содержащие большое количество фосфора. Переизбыток микроэлемента в организме выражается теми же симптомами, что и его нехватка.
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продукты, диетолог, кости

Какие продукты незаменимы для костей и зубов – мнение диетолога

12:49 07.12.2021
CC0 / Unsplash.com / Giorgio Encinas / Улыбка
Улыбка - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2021
CC0 / Unsplash.com / Giorgio Encinas /
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Диетолог-нутрициолог назвала продукты, в которых содержится много микроэлементов, необходимых для костей и зубов.
Лера Лавски, врач диетолог-нутрициолог рассказала РИА Новости, в каких продуктах содержится фосфор и чем опасен его дефицит.
"Фосфор — второй по содержанию минерал в организме после кальция. 85% фосфора находится в костях и зубах, а также в каждой клетке тела, так как он участвует в производстве энергии. Недостаток этого минерала чаще всего связывают со слабыми костями, болями в суставах и мышцах, зубным кариесом, звоном в ушах, тревожностью и проблемами с концентрацией внимания, а также с задержками роста и развития у детей. Основные источники фосфора — это яйца, мясо, рыба, зерновые, бобовые, овощи, фрукты и ягоды", — сказала Лавски.
Примечательно, что по словам Леры Ловски, в мире сейчас чаще встречается проблема переизбытка фосфора, поскольку популярность набирает так называемая "западная диета". Она включает в себя все вышеперечисленные продукты, а также, а также жареную и соленую пищу, фастфуд, сладости, содержащие большое количество фосфора. Переизбыток микроэлемента в организме выражается теми же симптомами, что и его нехватка.
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