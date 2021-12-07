https://uz.sputniknews.ru/20211207/komu-kategoricheski-nelzya-est-banany-mnenie-dietologa-21676276.html
Кому категорически нельзя есть бананы: мнение диетолога
Кому категорически нельзя есть бананы: мнение диетолога
Привычный и любимый многими фрукт оказался небезопасным. Врач-диетолог рассказывает о пользе и вреде бананов
2021-12-07T08:00+0500
2021-12-07T08:00+0500
2021-12-07T08:00+0500
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диетолог
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В интервью нашим коллегам из Sputnik Таджикистан врач-диетолог Татьяна Разумовская рассказала, что бананы помогают снизить содержание кислоты в желудочном соке и тем самым предотвращают изжогу. Благодаря этому бананы полезны при гастрите. Однако, по словам эксперта, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и при расстройстве кишечника бананы все-таки лучше исключить из рациона.Зеленые бананы богаты натрием, поэтому дают мочегонный эффект. Перезрелые же плоды могут сработать как слабительное, а также вызвать вздутие и метеоризм.Бананы очень калорийны - один фрукт дает столько же калорий, сколько сжигается за час интенсивных занятий спортом или тяжелого физического труда. Но нужно помнить: сушеные плоды калорийнее свежих в пять раз.Интересно также, что китайские ученые заявили о содержании радиоактивного вещества в банане. Новость об этом появилась на портале WeChat со ссылкой на экспертное мнение. Ионизирующее излучение вызывает содержащийся в плоде изотоп калия-40, но беспокоиться не стоит - его доза всего 0,0778 микрозиверта.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
фрукты, эксперт, диетолог
Кому категорически нельзя есть бананы: мнение диетолога
Привычный и любимый многими фрукт оказался небезопасным. Врач-диетолог рассказывает о пользе и вреде бананов
В интервью нашим коллегам из Sputnik Таджикистан врач-диетолог Татьяна Разумовская рассказала, что бананы помогают снизить содержание кислоты в желудочном соке и тем самым предотвращают изжогу. Благодаря этому бананы полезны при гастрите.
Однако, по словам эксперта, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и при расстройстве кишечника бананы все-таки лучше исключить из рациона.
Зеленые бананы богаты натрием, поэтому дают мочегонный эффект. Перезрелые же плоды могут сработать как слабительное, а также вызвать вздутие и метеоризм.
Бананы очень калорийны - один фрукт дает столько же калорий, сколько сжигается за час интенсивных занятий спортом или тяжелого физического труда. Но нужно помнить: сушеные плоды калорийнее свежих в пять раз.
Интересно также, что китайские ученые заявили о содержании радиоактивного вещества в банане. Новость об этом появилась на портале WeChat со ссылкой на экспертное мнение. Ионизирующее излучение вызывает содержащийся в плоде изотоп калия-40, но беспокоиться не стоит - его доза всего 0,0778 микрозиверта.