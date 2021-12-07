https://uz.sputniknews.ru/20211207/munisa-rizaeva-vernulas-v-tashkent-ranshe-chem-planirovala--video-21678366.html
Муниса Ризаева вернулась в Ташкент раньше, чем планировала — видео
Муниса Ризаева вернулась в Ташкент раньше, чем планировала — видео
Певица опубликовала в Instagram загадочные кадры, как едет в машине из аэропорта.
2021-12-07T10:01+0500
2021-12-07T10:01+0500
2021-12-07T10:01+0500
это интересно
муниса ризаева
ташкент
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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Муниса Ризаева вернулась в Ташкент.Певица покинула столицу в пятницу. В своем Instagram она признавалась, что сильно устала, поскольку работает без выходных. В связи с этим, Ризаева решила взять двухнедельный отпуск.Однако звезда вернулась домой уже спустя несколько дней, чем очень удивила поклонников.Ранее Ризаева признавалась, что берет отпуск лишь два или вовсе один раз в год.
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муниса ризаева, ташкент
Муниса Ризаева вернулась в Ташкент раньше, чем планировала — видео
На днях певица признавалась, что хочет взять двухнедельный отпуск. Однако, судя по всему, он закончился уже спустя несколько дней.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Муниса Ризаева вернулась в Ташкент.
Певица покинула столицу в пятницу. В своем Instagram она признавалась, что сильно устала, поскольку работает без выходных. В связи с этим, Ризаева решила взять двухнедельный отпуск.
Однако звезда вернулась домой уже спустя несколько дней, чем очень удивила поклонников.
"Всем привет. Я знаю, что меня все потеряли. Я улетала. Сегодня мы вернулись в Ташкент, так что мы снова в строю", — обратилась артистка в своем Instagram.
Ранее Ризаева признавалась, что берет отпуск лишь два или вовсе один раз в год.