https://uz.sputniknews.ru/20211207/munisa-rizaeva-vernulas-v-tashkent-ranshe-chem-planirovala--video-21678366.html

Муниса Ризаева вернулась в Ташкент раньше, чем планировала — видео

Муниса Ризаева вернулась в Ташкент раньше, чем планировала — видео

Певица опубликовала в Instagram загадочные кадры, как едет в машине из аэропорта.

2021-12-07T10:01+0500

2021-12-07T10:01+0500

2021-12-07T10:01+0500

это интересно

муниса ризаева

ташкент

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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Муниса Ризаева вернулась в Ташкент.Певица покинула столицу в пятницу. В своем Instagram она признавалась, что сильно устала, поскольку работает без выходных. В связи с этим, Ризаева решила взять двухнедельный отпуск.Однако звезда вернулась домой уже спустя несколько дней, чем очень удивила поклонников.Ранее Ризаева признавалась, что берет отпуск лишь два или вовсе один раз в год.

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муниса ризаева, ташкент