https://uz.sputniknews.ru/20211207/na-emotsiyax-opredelen-reyting-samyx-populyarnyx-smaylikov-v-mire-21666609.html
На эмоциях: определен рейтинг самых популярных смайликов в мире
На эмоциях: определен рейтинг самых популярных смайликов в мире
Пандемия коронавируса практически не способствовала популяризации эмодзи-вирусов. Новые смайлы едва вошли в топ-500.
2021-12-07T07:00+0500
2021-12-07T07:00+0500
2021-12-07T07:00+0500
в мире
рейтинг
смайлики
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ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik. Консорциум Unicode обнародовал рейтинг самых популярных смайликов в 2021 году, среди которых лидирующую позицию заняли "лицо со слезами радости", "красное сердце" и "катание по полу от смеха". Не менее востребованный смайлик "слегка улыбающееся лицо", к сожалению, не вошел даже в десятку: он оказался лишь на 28-м месте.По данным Unicode, "лицо со слезами радости" уже не первый год остается самым актуальным и твердо занимает верхнюю строку с 2017-го: в этом году на его долю пришлось более 5% смайлов, отправленных в сети "Интернет". За последние два года в топ-10 самых популярных смайликов произошло только одно изменение: поменялись местами "улыбающееся лицо с сердечками" и "лицо с глазами с сердечками". Они расположены на седьмом и восьмом местах соответственно. Отмечается, что пандемия коронавируса практически не способствовала популяризации эмодзи-вирусов. Новые смайлы едва вошли в топ-500. Сейчас их насчитывается всего 3 663 штуки.Как показало исследование, смайлики в своем общении применяют 92% пользователей Интернета.
https://uz.sputniknews.ru/20151002/618654.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
рейтинг, смайлики
На эмоциях: определен рейтинг самых популярных смайликов в мире
Пандемия коронавируса практически не способствовала популяризации эмодзи-вирусов. Новые смайлы едва вошли в топ-500. Сейчас их насчитывается всего 3 663 штуки.
ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik
. Консорциум Unicode обнародовал
рейтинг самых популярных смайликов в 2021 году, среди которых лидирующую позицию заняли "лицо со слезами радости", "красное сердце" и "катание по полу от смеха".
Не менее востребованный смайлик "слегка улыбающееся лицо", к сожалению, не вошел даже в десятку: он оказался лишь на 28-м месте.
По данным Unicode, "лицо со слезами радости" уже не первый год остается самым актуальным и твердо занимает верхнюю строку с 2017-го: в этом году на его долю пришлось более 5% смайлов, отправленных в сети "Интернет".
За последние два года в топ-10 самых популярных смайликов произошло только одно изменение: поменялись местами "улыбающееся лицо с сердечками" и "лицо с глазами с сердечками". Они расположены на седьмом и восьмом местах соответственно.
Отмечается, что пандемия коронавируса практически не способствовала популяризации эмодзи-вирусов. Новые смайлы едва вошли в топ-500. Сейчас их насчитывается всего 3 663 штуки.
Как показало исследование, смайлики в своем общении применяют 92% пользователей Интернета.