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На эмоциях: определен рейтинг самых популярных смайликов в мире
На эмоциях: определен рейтинг самых популярных смайликов в мире
Пандемия коронавируса практически не способствовала популяризации эмодзи-вирусов. Новые смайлы едва вошли в топ-500.
2021-12-07T07:00+0500
2021-12-07T07:00+0500
в мире
рейтинг
смайлики
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ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik. Консорциум Unicode обнародовал рейтинг самых популярных смайликов в 2021 году, среди которых лидирующую позицию заняли "лицо со слезами радости", "красное сердце" и "катание по полу от смеха". Не менее востребованный смайлик "слегка улыбающееся лицо", к сожалению, не вошел даже в десятку: он оказался лишь на 28-м месте.По данным Unicode, "лицо со слезами радости" уже не первый год остается самым актуальным и твердо занимает верхнюю строку с 2017-го: в этом году на его долю пришлось более 5% смайлов, отправленных в сети "Интернет". За последние два года в топ-10 самых популярных смайликов произошло только одно изменение: поменялись местами "улыбающееся лицо с сердечками" и "лицо с глазами с сердечками". Они расположены на седьмом и восьмом местах соответственно. Отмечается, что пандемия коронавируса практически не способствовала популяризации эмодзи-вирусов. Новые смайлы едва вошли в топ-500. Сейчас их насчитывается всего 3 663 штуки.Как показало исследование, смайлики в своем общении применяют 92% пользователей Интернета.
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рейтинг, смайлики

На эмоциях: определен рейтинг самых популярных смайликов в мире

07:00 07.12.2021
© pexels/ROMAN ODINTSOVСмайлики
Смайлики - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2021
© pexels/ROMAN ODINTSOV
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Пандемия коронавируса практически не способствовала популяризации эмодзи-вирусов. Новые смайлы едва вошли в топ-500. Сейчас их насчитывается всего 3 663 штуки.
ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik. Консорциум Unicode обнародовал рейтинг самых популярных смайликов в 2021 году, среди которых лидирующую позицию заняли "лицо со слезами радости", "красное сердце" и "катание по полу от смеха".
Не менее востребованный смайлик "слегка улыбающееся лицо", к сожалению, не вошел даже в десятку: он оказался лишь на 28-м месте.
По данным Unicode, "лицо со слезами радости" уже не первый год остается самым актуальным и твердо занимает верхнюю строку с 2017-го: в этом году на его долю пришлось более 5% смайлов, отправленных в сети "Интернет".
Дизайнер Фаррух Сафарзаде - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2015
Культура
Смайлики дизайнера Sputnik признаны лучшими
2 октября 2015, 17:33
За последние два года в топ-10 самых популярных смайликов произошло только одно изменение: поменялись местами "улыбающееся лицо с сердечками" и "лицо с глазами с сердечками". Они расположены на седьмом и восьмом местах соответственно.
Отмечается, что пандемия коронавируса практически не способствовала популяризации эмодзи-вирусов. Новые смайлы едва вошли в топ-500. Сейчас их насчитывается всего 3 663 штуки.
Как показало исследование, смайлики в своем общении применяют 92% пользователей Интернета.
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