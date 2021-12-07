https://uz.sputniknews.ru/20211207/na-emotsiyax-opredelen-reyting-samyx-populyarnyx-smaylikov-v-mire-21666609.html

На эмоциях: определен рейтинг самых популярных смайликов в мире

На эмоциях: определен рейтинг самых популярных смайликов в мире

Пандемия коронавируса практически не способствовала популяризации эмодзи-вирусов. Новые смайлы едва вошли в топ-500.

2021-12-07T07:00+0500

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2021-12-07T07:00+0500

в мире

рейтинг

смайлики

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ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik. Консорциум Unicode обнародовал рейтинг самых популярных смайликов в 2021 году, среди которых лидирующую позицию заняли "лицо со слезами радости", "красное сердце" и "катание по полу от смеха". Не менее востребованный смайлик "слегка улыбающееся лицо", к сожалению, не вошел даже в десятку: он оказался лишь на 28-м месте.По данным Unicode, "лицо со слезами радости" уже не первый год остается самым актуальным и твердо занимает верхнюю строку с 2017-го: в этом году на его долю пришлось более 5% смайлов, отправленных в сети "Интернет". За последние два года в топ-10 самых популярных смайликов произошло только одно изменение: поменялись местами "улыбающееся лицо с сердечками" и "лицо с глазами с сердечками". Они расположены на седьмом и восьмом местах соответственно. Отмечается, что пандемия коронавируса практически не способствовала популяризации эмодзи-вирусов. Новые смайлы едва вошли в топ-500. Сейчас их насчитывается всего 3 663 штуки.Как показало исследование, смайлики в своем общении применяют 92% пользователей Интернета.

https://uz.sputniknews.ru/20151002/618654.html

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