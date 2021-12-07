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Танзила Нарбаева рассказала, как женщина в Узбекистане становится лидером
Танзила Нарбаева рассказала, как женщина в Узбекистане становится лидером
По мнению председатель Сената Олий Мажлиса, женский стиль управления является более спокойным, взвешенным и менее агрессивным.
2021-12-07T09:47+0500
2021-12-07T10:54+0500
общество
танзила нарбаева
лидер
женщина-предприниматель
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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева в рамках делового интервью рассказала об особенностях женского профессионального руководства в Узбекистане, которое появилось в стране сравнительно недавно. "Были времена, когда женщина-начальник воспринималась скорее как исключение", - вспоминает Нарбаева. Однако сегодня узбекистанские женщины уже доказали свою состоятельность в деловой сфере, отметила она.По мнению политика, женский стиль управления является более спокойным, взвешенным и менее агрессивным.Присутствие женщин в различных структурах делает политику социально ориентированной, так как на первый план выходят ответственность и внимание даже к незначительным вопросам, считает Нарбаева. По ее словам, женщины в Узбекистане, решившие взять на себя ответственность и стать лидером, не сталкиваются с трудностями. Им помогает вера в себя, заключила эксперт.
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танзила нарбаева, лидер, женщина-предприниматель

Танзила Нарбаева рассказала, как женщина в Узбекистане становится лидером

09:47 07.12.2021 (обновлено: 10:54 07.12.2021)
© Международный пресс-клубТанзила Нарбаева – заместитель премьер-министра Республики Узбекистан
Танзила Нарбаева – заместитель премьер-министра Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2021
© Международный пресс-клуб
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По мнению председатель Сената Олий Мажлиса, женский стиль управления является более спокойным, взвешенным и менее агрессивным.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева в рамках делового интервью рассказала об особенностях женского профессионального руководства в Узбекистане, которое появилось в стране сравнительно недавно.
"Были времена, когда женщина-начальник воспринималась скорее как исключение", - вспоминает Нарбаева. Однако сегодня узбекистанские женщины уже доказали свою состоятельность в деловой сфере, отметила она.
По мнению политика, женский стиль управления является более спокойным, взвешенным и менее агрессивным.

В работе женщине-руководителю помогают добиться успеха усидчивость, терпеливость, способность доводить дело до конца. Когда компанией руководит женщина, то развитие обычно более поступательное.

Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева - Sputnik Узбекистан
Танзила Нарбаева
Председатель Сената Олий Мажлиса
Присутствие женщин в различных структурах делает политику социально ориентированной, так как на первый план выходят ответственность и внимание даже к незначительным вопросам, считает Нарбаева.
По ее словам, женщины в Узбекистане, решившие взять на себя ответственность и стать лидером, не сталкиваются с трудностями. Им помогает вера в себя, заключила эксперт.
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