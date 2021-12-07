https://uz.sputniknews.ru/20211207/tanzila-narbaeva-rasskazala-kak-jenschina-v-uzbekistane-stanovitsya-liderom-21678436.html

Танзила Нарбаева рассказала, как женщина в Узбекистане становится лидером

Танзила Нарбаева рассказала, как женщина в Узбекистане становится лидером

По мнению председатель Сената Олий Мажлиса, женский стиль управления является более спокойным, взвешенным и менее агрессивным.

2021-12-07T09:47+0500

2021-12-07T09:47+0500

2021-12-07T10:54+0500

общество

танзила нарбаева

лидер

женщина-предприниматель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/48/6494836_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_6387baf5dece74cb3cdac663c9c23b0c.jpg

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева в рамках делового интервью рассказала об особенностях женского профессионального руководства в Узбекистане, которое появилось в стране сравнительно недавно. "Были времена, когда женщина-начальник воспринималась скорее как исключение", - вспоминает Нарбаева. Однако сегодня узбекистанские женщины уже доказали свою состоятельность в деловой сфере, отметила она.По мнению политика, женский стиль управления является более спокойным, взвешенным и менее агрессивным.Присутствие женщин в различных структурах делает политику социально ориентированной, так как на первый план выходят ответственность и внимание даже к незначительным вопросам, считает Нарбаева. По ее словам, женщины в Узбекистане, решившие взять на себя ответственность и стать лидером, не сталкиваются с трудностями. Им помогает вера в себя, заключила эксперт.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

танзила нарбаева, лидер, женщина-предприниматель