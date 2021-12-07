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https://uz.sputniknews.ru/20211207/u-shesti-chastnyx-agentstv-zanyatosti-otozvany-litsenzii-21693017.html
У шести частных агентств занятости временно отозваны лицензии
У шести частных агентств занятости временно отозваны лицензии
Минтруда приостановил лицензии частных агентств занятости на 10 дней из-за несвоевременных выплат в размере 2,295 млрд сумов.
2021-12-07T18:13+0500
2021-12-07T18:17+0500
общество
министерство занятости и трудовых отношений
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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Лицензии шести частных агентств занятости временно приостановлены в соответствии с приказом Министерства занятости и трудовых отношений от 7 декабря, сообщает пресс-служба Минтруда.Каким агентствам приостановили лицензии Отмечается, что лицензии частных агентств занятости приостановлены на 10 дней из-за несвоевременных выплат в размере 2,295 млрд сумов в Фонд поддержки граждан, работающих за рубежом.
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министерство занятости и трудовых отношений

У шести частных агентств занятости временно отозваны лицензии

18:13 07.12.2021 (обновлено: 18:17 07.12.2021)
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Лицензии частных агентств занятости приостановлены на 10 дней из-за несвоевременных выплат в размере 2,295 млрд сумов в Фонд поддержки граждан, работающих за рубежом.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Лицензии шести частных агентств занятости временно приостановлены в соответствии с приказом Министерства занятости и трудовых отношений от 7 декабря, сообщает пресс-служба Минтруда.

Каким агентствам приостановили лицензии

ООО "Mirai recruitment agency хususiy bandlik agentligi";
ООО "Reiwa xususiy bandlik agentligi";
ООО "Turon world cooperation xususiy bandlik agentligi";
ООО "Priority international xususiy bandlik agentligi";
ООО "Specialist group xususiy bandlik agentligi";
ООО "Jyonan-staff Business xususiy bandlik agentligi".
Отмечается, что лицензии частных агентств занятости приостановлены на 10 дней из-за несвоевременных выплат в размере 2,295 млрд сумов в Фонд поддержки граждан, работающих за рубежом.
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