https://uz.sputniknews.ru/20211207/u-shesti-chastnyx-agentstv-zanyatosti-otozvany-litsenzii-21693017.html

У шести частных агентств занятости временно отозваны лицензии

У шести частных агентств занятости временно отозваны лицензии

Минтруда приостановил лицензии частных агентств занятости на 10 дней из-за несвоевременных выплат в размере 2,295 млрд сумов.

2021-12-07T18:13+0500

2021-12-07T18:13+0500

2021-12-07T18:17+0500

общество

министерство занятости и трудовых отношений

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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Лицензии шести частных агентств занятости временно приостановлены в соответствии с приказом Министерства занятости и трудовых отношений от 7 декабря, сообщает пресс-служба Минтруда.Каким агентствам приостановили лицензии Отмечается, что лицензии частных агентств занятости приостановлены на 10 дней из-за несвоевременных выплат в размере 2,295 млрд сумов в Фонд поддержки граждан, работающих за рубежом.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство занятости и трудовых отношений