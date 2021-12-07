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В торговом центре в Сурхандарье произошел взрыв — видео
В торговом центре в Сурхандарье произошел взрыв — видео
На данный момент, сообщается о девяти пострадавших. Главное о происшествии — в материале.
2021-12-07T09:11+0500
2021-12-07T09:14+0500
происшествия
взрыв
сурхандарьинская область
торговый центр
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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В торговом центре "Инденим" в городе Денау Сурхандарьинской области произошел мощный взрыв, а затем вспыхнул пожар.По данным МЧС, инцидент случился в 7 декабря в 3:57. В результате в двухэтажном здании обрушились стены. На место ЧП экстренно выехали пожарные. Им удалось потушить пламя к 4:25.Сообщается о девяти пострадавших. Их доставили в городскую больницу.На место происшествия прибыла правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером Узбекистана Ачилбоем Раматовым.В комиссию также вошли представители Министерства внутренних дел, МЧС, Национальной гвардии, Министерства здравоохранения и других ведомств.Ведется расследование.
сурхандарьинская область
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взрыв, сурхандарьинская область, торговый центр

В торговом центре в Сурхандарье произошел взрыв — видео

09:11 07.12.2021 (обновлено: 09:14 07.12.2021)
© UnsplashПожарный, иллюстративное фото
Пожарный, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2021
© Unsplash
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На данный момент, сообщается о девяти пострадавших. Главное о происшествии — в материале.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В торговом центре "Инденим" в городе Денау Сурхандарьинской области произошел мощный взрыв, а затем вспыхнул пожар.
По данным МЧС, инцидент случился в 7 декабря в 3:57. В результате в двухэтажном здании обрушились стены.
На место ЧП экстренно выехали пожарные. Им удалось потушить пламя к 4:25.
Сообщается о девяти пострадавших. Их доставили в городскую больницу.
На место происшествия прибыла правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером Узбекистана Ачилбоем Раматовым.
В комиссию также вошли представители Министерства внутренних дел, МЧС, Национальной гвардии, Министерства здравоохранения и других ведомств.
Ведется расследование.
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