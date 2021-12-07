https://uz.sputniknews.ru/20211207/vlasti-tashkenta-namereny-perenesti-rynok-kuylyuk-21688474.html

Власти Ташкента намерены перенести рынок "Куйлюк"

Власти Ташкента намерены перенести рынок "Куйлюк"

По данным столичного хокимията, проект позволит улучшить дорожную инфраструктуру, усовершенствовать коммуникационные сети и предотвратит образование пробок на дорогах.

2021-12-07T15:42+0500

2021-12-07T15:42+0500

2021-12-07T15:56+0500

общество

рынок

хокимият ташкента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/07/21688974_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7fdeb799bdfe58880f9a0598f35746de.jpg

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В столице Узбекистана рынок "Куйлюк" перенесут на другое место для улучшения дорожной инфраструктуры, совершенствования коммуникационных сетей и предотвращения пробок на дорогах, передает пресс-служба столичного хокимията. Точная информация о том, где расположится рынок и когда местные власти намерены реализован этот проект не сообщается. В июне 2018 года Джахонгир Артыкходжаев предложил перенести Сергелийский авторынок в область – в район Чиназа. Кроме того, он заявил, что изменения коснутся крупных торговых точек "Бектупи" и "Урикзар".

https://uz.sputniknews.ru/20180323/sergelijskij-avtobazar-perenesut-v-stolichnuyu-oblas-7801617.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

рынок, хокимият ташкента