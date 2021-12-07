https://uz.sputniknews.ru/20211207/vlasti-tashkenta-namereny-perenesti-rynok-kuylyuk-21688474.html
Власти Ташкента намерены перенести рынок "Куйлюк"
Власти Ташкента намерены перенести рынок "Куйлюк"
По данным столичного хокимията, проект позволит улучшить дорожную инфраструктуру, усовершенствовать коммуникационные сети и предотвратит образование пробок на дорогах.
2021-12-07T15:42+0500
2021-12-07T15:42+0500
2021-12-07T15:56+0500
общество
рынок
хокимият ташкента
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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В столице Узбекистана рынок "Куйлюк" перенесут на другое место для улучшения дорожной инфраструктуры, совершенствования коммуникационных сетей и предотвращения пробок на дорогах, передает пресс-служба столичного хокимията. Точная информация о том, где расположится рынок и когда местные власти намерены реализован этот проект не сообщается. В июне 2018 года Джахонгир Артыкходжаев предложил перенести Сергелийский авторынок в область – в район Чиназа. Кроме того, он заявил, что изменения коснутся крупных торговых точек "Бектупи" и "Урикзар".
https://uz.sputniknews.ru/20180323/sergelijskij-avtobazar-perenesut-v-stolichnuyu-oblas-7801617.html
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рынок, хокимият ташкента
Власти Ташкента намерены перенести рынок "Куйлюк"
15:42 07.12.2021 (обновлено: 15:56 07.12.2021)
По данным столичного хокимията, проект позволит улучшить дорожную инфраструктуру, усовершенствовать коммуникационные сети и предотвратит образование пробок на дорогах.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik
. В столице Узбекистана рынок "Куйлюк" перенесут на другое место для улучшения дорожной инфраструктуры, совершенствования коммуникационных сетей и предотвращения пробок на дорогах, передает
пресс-служба столичного хокимията.
Точная информация о том, где расположится рынок и когда местные власти намерены реализован этот проект не сообщается.
В июне 2018 года Джахонгир Артыкходжаев предложил
перенести Сергелийский авторынок в область – в район Чиназа. Кроме того, он заявил, что изменения коснутся крупных торговых точек "Бектупи" и "Урикзар".