https://uz.sputniknews.ru/20211207/yulduz-usmanova-obyasnila-zachem-otkryla-sobstvennuyu-kliniku--video-21684149.html

Юлдуз Усманова объяснила, зачем открыла собственную клинику — видео

Юлдуз Усманова объяснила, зачем открыла собственную клинику — видео

Слухи об открытии частной клиники появились еще в июле. Поговаривают, что Усманова начала бизнес вместе со своим супругом.

2021-12-07T13:56+0500

2021-12-07T13:56+0500

2021-12-07T17:14+0500

это интересно

клиники

юлдуз усманова

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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Примадонна узбекской эстрады Юлдуз Усманова открыла собственную клинику в Ташкенте.Артистка впервые прокомментировала свое решение. Усманова призналась, что хотела сделать что-то полезное для народа.При клинике в ближайшее время также появятся аптеки, добавила Усманова.Слухи об открытии частной клиники появились еще в июле. Поговаривают, что певица начала бизнес вместе со своим супругом. Медицинское учреждение назвали Mymed clinic. Ранее на официальной странице клиники в Instagram появилось видео, на котором Усманова оценивает ремонт, сделанный в здании. Сама звезда позднее подтвердила информацию об открытии медучреждения, выложив у себя в сторис публикацию новостного издания, которое об этом писало.

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2021

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клиники, юлдуз усманова