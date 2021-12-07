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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Юлдуз Усманова объяснила, зачем открыла собственную клинику — видео
Юлдуз Усманова объяснила, зачем открыла собственную клинику — видео
Слухи об открытии частной клиники появились еще в июле. Поговаривают, что Усманова начала бизнес вместе со своим супругом.
2021-12-07T13:56+0500
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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Примадонна узбекской эстрады Юлдуз Усманова открыла собственную клинику в Ташкенте.Артистка впервые прокомментировала свое решение. Усманова призналась, что хотела сделать что-то полезное для народа.При клинике в ближайшее время также появятся аптеки, добавила Усманова.Слухи об открытии частной клиники появились еще в июле. Поговаривают, что певица начала бизнес вместе со своим супругом. Медицинское учреждение назвали Mymed clinic. Ранее на официальной странице клиники в Instagram появилось видео, на котором Усманова оценивает ремонт, сделанный в здании. Сама звезда позднее подтвердила информацию об открытии медучреждения, выложив у себя в сторис публикацию новостного издания, которое об этом писало.
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клиники, юлдуз усманова

Юлдуз Усманова объяснила, зачем открыла собственную клинику — видео

13:56 07.12.2021 (обновлено: 17:14 07.12.2021)
© Instagram / yulduzibragimovnausmonovaЮлдуз Усманова
Юлдуз Усманова - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2021
© Instagram / yulduzibragimovnausmonova
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Слухи об открытии частной клиники появились еще в июле. Поговаривают, что Усманова начала бизнес вместе со своим супругом.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Примадонна узбекской эстрады Юлдуз Усманова открыла собственную клинику в Ташкенте.
Артистка впервые прокомментировала свое решение. Усманова призналась, что хотела сделать что-то полезное для народа.

"Это же хорошо, когда есть клиника, работающая 24 часа в сутки. У кого-то может заболеть зуб, или ребенок температурит, а тут клиника, которая работает круглосуточно", — объяснила звезда.

При клинике в ближайшее время также появятся аптеки, добавила Усманова.
Слухи об открытии частной клиники появились еще в июле. Поговаривают, что певица начала бизнес вместе со своим супругом.
Медицинское учреждение назвали Mymed clinic.
Ранее на официальной странице клиники в Instagram появилось видео, на котором Усманова оценивает ремонт, сделанный в здании.
Сама звезда позднее подтвердила информацию об открытии медучреждения, выложив у себя в сторис публикацию новостного издания, которое об этом писало.
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