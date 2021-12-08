https://uz.sputniknews.ru/20211208/21694646.html

Как сохранить сосуды чистыми — кардиолог

Как сохранить сосуды чистыми — кардиолог

Холестериновые бляшки - бич нашего времени. Можно ли очистить сосуды от бляшек доступными средствами без операции, рассказывает кардиолог.

2021-12-08T07:00+0500

2021-12-08T07:00+0500

2021-12-08T07:00+0500

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здоровье

врач

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Чтобы сохранить сосуды чистыми, врач посоветовала с молодого возраста заниматься спортом, отказаться от вредных привычек и следить за стрессом. Интервью с кардиологом, кандидатом медицинских наук Анной Кореневич опубликовали наши коллеги из Sputnik Армения.Холестерин начинает откладываться на стенках сосудов уже в 20-30 лет. Со временем бляшки растут, накапливают кальций. Такое заболевание — атеросклероз — в молодом возрасте никак не проявляется, но уже после 40-50 лет может вызывать боли, аритмию, развитие инфаркта и инсульта.Чтобы сосуды оставались чистыми долгие годы годы, необходимо как можно раньше пересмотреть свой рацион.Она посоветовала есть побольше продуктов, содержащих омега-3 кислот, например, конопляное и льняное масло.

https://uz.sputniknews.ru/20211122/kofe-protiv-insulta-i-dementsii-21440529.html

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