https://uz.sputniknews.ru/20211208/21694646.html
Как сохранить сосуды чистыми — кардиолог
Как сохранить сосуды чистыми — кардиолог
Холестериновые бляшки - бич нашего времени. Можно ли очистить сосуды от бляшек доступными средствами без операции, рассказывает кардиолог.
2021-12-08T07:00+0500
2021-12-08T07:00+0500
2021-12-08T07:00+0500
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врач
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Чтобы сохранить сосуды чистыми, врач посоветовала с молодого возраста заниматься спортом, отказаться от вредных привычек и следить за стрессом. Интервью с кардиологом, кандидатом медицинских наук Анной Кореневич опубликовали наши коллеги из Sputnik Армения.Холестерин начинает откладываться на стенках сосудов уже в 20-30 лет. Со временем бляшки растут, накапливают кальций. Такое заболевание — атеросклероз — в молодом возрасте никак не проявляется, но уже после 40-50 лет может вызывать боли, аритмию, развитие инфаркта и инсульта.Чтобы сосуды оставались чистыми долгие годы годы, необходимо как можно раньше пересмотреть свой рацион.Она посоветовала есть побольше продуктов, содержащих омега-3 кислот, например, конопляное и льняное масло.
https://uz.sputniknews.ru/20211122/kofe-protiv-insulta-i-dementsii-21440529.html
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здоровье, врач
Как сохранить сосуды чистыми — кардиолог
Холестериновые бляшки — бич нашего времени. Можно ли очистить сосуды от бляшек доступными средствами без операции, рассказывает кардиолог.
Чтобы сохранить сосуды чистыми, врач посоветовала с молодого возраста заниматься спортом, отказаться от вредных привычек и следить за стрессом. Интервью с кардиологом, кандидатом медицинских наук Анной Кореневич опубликовали наши коллеги из Sputnik Армения.
Холестерин начинает откладываться на стенках сосудов уже в 20-30 лет. Со временем бляшки растут, накапливают кальций. Такое заболевание — атеросклероз — в молодом возрасте никак не проявляется, но уже после 40-50 лет может вызывать боли, аритмию, развитие инфаркта и инсульта.
"Сосуды почистить можно хирургическим способом. Но это крайний способ, неприятный, не надо до этого не доводить. Поэтому следует не чистить сосуды, а заниматься активно профилактикой", — сказала Кореневич.
Чтобы сосуды оставались чистыми долгие годы годы, необходимо как можно раньше пересмотреть свой рацион.
"В чем суть диеты для сердца и сосудов? Это большое содержание омега-3 жирных кислот", — отметила Кореневич.
Она посоветовала есть побольше продуктов, содержащих омега-3 кислот, например, конопляное и льняное масло.