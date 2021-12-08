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Как сохранить сосуды чистыми — кардиолог
Как сохранить сосуды чистыми — кардиолог
Холестериновые бляшки - бич нашего времени. Можно ли очистить сосуды от бляшек доступными средствами без операции, рассказывает кардиолог.
2021-12-08T07:00+0500
2021-12-08T07:00+0500
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Чтобы сохранить сосуды чистыми, врач посоветовала с молодого возраста заниматься спортом, отказаться от вредных привычек и следить за стрессом. Интервью с кардиологом, кандидатом медицинских наук Анной Кореневич опубликовали наши коллеги из Sputnik Армения.Холестерин начинает откладываться на стенках сосудов уже в 20-30 лет. Со временем бляшки растут, накапливают кальций. Такое заболевание — атеросклероз — в молодом возрасте никак не проявляется, но уже после 40-50 лет может вызывать боли, аритмию, развитие инфаркта и инсульта.Чтобы сосуды оставались чистыми долгие годы годы, необходимо как можно раньше пересмотреть свой рацион.Она посоветовала есть побольше продуктов, содержащих омега-3 кислот, например, конопляное и льняное масло.
https://uz.sputniknews.ru/20211122/kofe-protiv-insulta-i-dementsii-21440529.html
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здоровье, врач

Как сохранить сосуды чистыми — кардиолог

07:00 08.12.2021
© Foto : PexelsОсвойте новые физкультурные упражнения
Освойте новые физкультурные упражнения - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.12.2021
© Foto : Pexels
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Холестериновые бляшки — бич нашего времени. Можно ли очистить сосуды от бляшек доступными средствами без операции, рассказывает кардиолог.
Чтобы сохранить сосуды чистыми, врач посоветовала с молодого возраста заниматься спортом, отказаться от вредных привычек и следить за стрессом. Интервью с кардиологом, кандидатом медицинских наук Анной Кореневич опубликовали наши коллеги из Sputnik Армения.
Холестерин начинает откладываться на стенках сосудов уже в 20-30 лет. Со временем бляшки растут, накапливают кальций. Такое заболевание — атеросклероз — в молодом возрасте никак не проявляется, но уже после 40-50 лет может вызывать боли, аритмию, развитие инфаркта и инсульта.

"Сосуды почистить можно хирургическим способом. Но это крайний способ, неприятный, не надо до этого не доводить. Поэтому следует не чистить сосуды, а заниматься активно профилактикой", — сказала Кореневич.

Чтобы сосуды оставались чистыми долгие годы годы, необходимо как можно раньше пересмотреть свой рацион.

"В чем суть диеты для сердца и сосудов? Это большое содержание омега-3 жирных кислот", — отметила Кореневич.

Она посоветовала есть побольше продуктов, содержащих омега-3 кислот, например, конопляное и льняное масло.
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