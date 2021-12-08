Запуск корабля "Союз МС-20" с японскими туристами с Байконура — фото, видео

Члены основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано (справа) прощаются из автобуса с провожающими перед стартом ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-20" на Байконуре.
Члены основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано (справа) прощаются из автобуса с провожающими перед стартом ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-20" на Байконуре.
Лиса на фоне ракеты "Союз МС-20", установленной на стартовом столе на космодроме "Байконур" в Казахстане". Основной экипаж включает в себя бизнесмена Юсаку Маэдзаву, его помощника Йозо Хирано и российского космонавта Александра Мисуркина.
Лиса на фоне ракеты "Союз МС-20", установленной на стартовом столе на космодроме "Байконур" в Казахстане". Основной экипаж включает в себя бизнесмена Юсаку Маэдзаву, его помощника Йозо Хирано и российского космонавта Александра Мисуркина.
Члены основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию космонавт "Роскосмоса" Александр Мисуркин (справа) и японские космические туристы Юсаку Маэзава (в центре) и Йозо Хирано (слева) прощаются из автобуса с провожающими перед стартом.
Члены основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию космонавт "Роскосмоса" Александр Мисуркин (справа) и японские космические туристы Юсаку Маэзава (в центре) и Йозо Хирано (слева) прощаются из автобуса с провожающими перед стартом.
Провожающие держат флаги в поддержку участников 20-й космической экспедиции на МКС.
Провожающие держат флаги в поддержку участников 20-й космической экспедиции на МКС.
Член основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию перед посадкой в пилотируемый корабль "Союз МС-20" на Байконуре.
Член основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию перед посадкой в пилотируемый корабль "Союз МС-20" на Байконуре.
Члены основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию космонавт "Роскосмоса" Александр Мисуркин, космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано (снизу вверх) перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-20" на Байконуре.
Члены основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию космонавт "Роскосмоса" Александр Мисуркин, космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано (снизу вверх) перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-20" на Байконуре.
Член основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию космический турист Юсаку Маэзава перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-20" на Байконуре.
Член основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию космический турист Юсаку Маэзава перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-20" на Байконуре.
Космический корабль "Союз МС-20" успешно стартовал с космодрома "Байконур" 8 декабря.
Космический корабль "Союз МС-20" успешно стартовал с космодрома "Байконур" 8 декабря.
Управляемый космический корабль "Союз МС-20" стартовал с Байконура 8 декабря в 10.38. Стыковка с Международной космической станцией запланирована на 16.41 по московскому времени.
Управляемый космический корабль "Союз МС-20" стартовал с Байконура 8 декабря в 10.38. Стыковка с Международной космической станцией запланирована на 16.41 по московскому времени.
Космонавт Александр Мисуркин (внизу) и космический турист Юсаку Маэдзава (вверху) внутри космического корабля.
Космонавт Александр Мисуркин (внизу) и космический турист Юсаку Маэдзава (вверху) внутри космического корабля.
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-20" со стартовой площадки космодрома Байконур.
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-20" со стартовой площадки космодрома Байконур.
Полет проходит по контракту с компанией Space Adventures. Космические туристы должны провести на МКС 12 суток и вернуться на Землю в 16.41по московскому времени 20 декабря.
Полет проходит по контракту с компанией Space Adventures. Космические туристы должны провести на МКС 12 суток и вернуться на Землю в 16.41по московскому времени 20 декабря.