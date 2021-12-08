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Запуск корабля "Союз МС-20" с японскими туристами с Байконура — фото, видео
Запуск корабля "Союз МС-20" с японскими туристами с Байконура — фото, видео
Ракета "Союз МС-20" с космическими туристами на борту успешно стартовала 8 декабря с космодрома "Байконур". Как прошел запуск и как провожали японских космических путешественников - в нашей фотоподборке.
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фото, мультимедиа , ракета, туристы, запуск

Запуск корабля "Союз МС-20" с японскими туристами с Байконура — фото, видео

22:00 08.12.2021
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Ракета "Союз МС-20" с космическими туристами на борту успешно стартовала 8 декабря с космодрома "Байконур". Как прошел запуск и как провожали японских космических путешественников — в нашей фотоподборке.
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанк

Члены основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано (справа) прощаются из автобуса с провожающими перед стартом ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-20" на Байконуре.

Члены основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано (справа) прощаются из автобуса с провожающими перед стартом ракеты-носителя &quot;Союз-2.1а&quot; с транспортным пилотируемым кораблем &quot;Союз МС-20&quot; на Байконуре. - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik / Maksim Blinov
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Члены основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано (справа) прощаются из автобуса с провожающими перед стартом ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-20" на Байконуре.

© AFP / Kirill Kudryavtsev

Лиса на фоне ракеты "Союз МС-20", установленной на стартовом столе на космодроме "Байконур" в Казахстане". Основной экипаж включает в себя бизнесмена Юсаку Маэдзаву, его помощника Йозо Хирано и российского космонавта Александра Мисуркина.

Лиса на фоне ракеты &quot;Союз МС-20&quot;, установленной на стартовом столе на космодроме &quot;Байконур&quot; в Казахстане&quot;. Основной экипаж включает в себя бизнесмена Юсаку Маэдзаву, его помощника Йозо Хирано и российского космонавта Александра Мисуркина. - Sputnik Узбекистан
2/12
© AFP / Kirill Kudryavtsev

Лиса на фоне ракеты "Союз МС-20", установленной на стартовом столе на космодроме "Байконур" в Казахстане". Основной экипаж включает в себя бизнесмена Юсаку Маэдзаву, его помощника Йозо Хирано и российского космонавта Александра Мисуркина.

© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанк

Члены основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию космонавт "Роскосмоса" Александр Мисуркин (справа) и японские космические туристы Юсаку Маэзава (в центре) и Йозо Хирано (слева) прощаются из автобуса с провожающими перед стартом.

Члены основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию космонавт &quot;Роскосмоса&quot; Александр Мисуркин (справа) и японские космические туристы Юсаку Маэзава (в центре) и Йозо Хирано (слева) прощаются из автобуса с провожающими перед стартом. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Maksim Blinov
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Члены основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию космонавт "Роскосмоса" Александр Мисуркин (справа) и японские космические туристы Юсаку Маэзава (в центре) и Йозо Хирано (слева) прощаются из автобуса с провожающими перед стартом.

© REUTERS / Shamil Zhumatov

Провожающие держат флаги в поддержку участников 20-й космической экспедиции на МКС.

Провожающие держат флаги в поддержку участников 20-й космической экспедиции на МКС. - Sputnik Узбекистан
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© REUTERS / Shamil Zhumatov

Провожающие держат флаги в поддержку участников 20-й космической экспедиции на МКС.

© Sputnik / Sergei Savostyanov/POOL / Перейти в фотобанк

Член основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию перед посадкой в пилотируемый корабль "Союз МС-20" на Байконуре.

Член основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию перед посадкой в пилотируемый корабль &quot;Союз МС-20&quot; на Байконуре. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Sergei Savostyanov/POOL
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Член основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию перед посадкой в пилотируемый корабль "Союз МС-20" на Байконуре.

© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанк

Члены основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию космонавт "Роскосмоса" Александр Мисуркин, космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано (снизу вверх) перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-20" на Байконуре.

Члены основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию космонавт &quot;Роскосмоса&quot; Александр Мисуркин, космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано (снизу вверх) перед запуском ракеты-носителя &quot;Союз-2.1а&quot; с транспортным пилотируемым кораблем &quot;Союз МС-20&quot; на Байконуре. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Maksim Blinov
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Члены основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию космонавт "Роскосмоса" Александр Мисуркин, космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано (снизу вверх) перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-20" на Байконуре.

© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанк

Член основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию космический турист Юсаку Маэзава перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-20" на Байконуре.

Член основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию космический турист Юсаку Маэзава перед запуском ракеты-носителя &quot;Союз-2.1а&quot; с транспортным пилотируемым кораблем &quot;Союз МС-20&quot; на Байконуре. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Maksim Blinov
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Член основного экипажа 20-й экспедиции на Международную космическую станцию космический турист Юсаку Маэзава перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-20" на Байконуре.

© AFP / Kirill Kudryavtsev

Космический корабль "Союз МС-20" успешно стартовал с космодрома "Байконур" 8 декабря.

Космический корабль &quot;Союз МС-20&quot; успешно стартовал с космодрома &quot;Байконур&quot; 8 декабря. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Kirill Kudryavtsev

Космический корабль "Союз МС-20" успешно стартовал с космодрома "Байконур" 8 декабря.

© AFP / Kirill Kudryavtsev

Управляемый космический корабль "Союз МС-20" стартовал с Байконура 8 декабря в 10.38. Стыковка с Международной космической станцией запланирована на 16.41 по московскому времени.

Управляемый космический корабль &quot;Союз МС-20&quot; стартовал с Байконура 8 декабря в 10.38. Стыковка с Международной космической станцией запланирована на 16.41 по московскому времени. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Kirill Kudryavtsev

Управляемый космический корабль "Союз МС-20" стартовал с Байконура 8 декабря в 10.38. Стыковка с Международной космической станцией запланирована на 16.41 по московскому времени.

© AP Photo / Roscosmos Space Agency

Космонавт Александр Мисуркин (внизу) и космический турист Юсаку Маэдзава (вверху) внутри космического корабля.

Космонавт Александр Мисуркин (внизу) и космический турист Юсаку Маэдзава (вверху) внутри космического корабля. - Sputnik Узбекистан
10/12
© AP Photo / Roscosmos Space Agency

Космонавт Александр Мисуркин (внизу) и космический турист Юсаку Маэдзава (вверху) внутри космического корабля.

© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанк

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-20" со стартовой площадки космодрома Байконур.

Запуск ракеты-носителя &quot;Союз-2.1а&quot; с транспортным пилотируемым кораблем &quot;Союз МС-20&quot; со стартовой площадки космодрома Байконур. - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik / Maksim Blinov
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-20" со стартовой площадки космодрома Байконур.

© REUTERS / Shamil Zhumatov

Полет проходит по контракту с компанией Space Adventures. Космические туристы должны провести на МКС 12 суток и вернуться на Землю в 16.41по московскому времени 20 декабря.

Полет проходит по контракту с компанией Space Adventures. Космические туристы должны провести на МКС 12 суток и вернуться на Землю в 16.41по московскому времени 20 декабря. - Sputnik Узбекистан
12/12
© REUTERS / Shamil Zhumatov

Полет проходит по контракту с компанией Space Adventures. Космические туристы должны провести на МКС 12 суток и вернуться на Землю в 16.41по московскому времени 20 декабря.

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