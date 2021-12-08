Запуск корабля "Союз МС-20" с японскими туристами с Байконура — фото, видео

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Лиса на фоне ракеты "Союз МС-20", установленной на стартовом столе на космодроме "Байконур" в Казахстане". Основной экипаж включает в себя бизнесмена Юсаку Маэдзаву, его помощника Йозо Хирано и российского космонавта Александра Мисуркина.