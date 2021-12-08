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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Агутин гордится клипом от узбекистанского режиссера - видео
Агутин гордится клипом от узбекистанского режиссера - видео
Фотографии "за кадром" клипа на песню "Игрушки" и короткую аннотацию певец разместил в своем Facebook.
2021-12-08T16:38+0500
2021-12-08T16:42+0500
это интересно
мультимедиа
режиссер
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песня
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певец
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ТАШКЕНТ, 8 дек – Sputnik. Российский певец Леонид Агутин разместил Facebook пост-воспоминание о съемках клипа на песню "Игрушки". Режиссер клипа - режиссер из Узбекистана Баходыр Юлдашев.Режиссер, сценарист и оператор Баходыр Бахтиярович Юлдашев родился в 1974 году в Ташкенте. Учился в Художественно-музыкальном интернате. Свой первый музыкальный видеоклип выпустил в 1997 году. Снял несколько сот видеоклипов для узбекистанских, казахстанских и российских исполнителей. Является режиссером картин "Ангел смерти", "Волчонок в Раю", сценаристом и режиссером фильма "Шима".Клип на песню "Игрушки" Леонида Агутина снимался в 2009 году.
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мультимедиа , режиссер, facebook, песня, клип, певец

Агутин гордится клипом от узбекистанского режиссера - видео

16:38 08.12.2021 (обновлено: 16:42 08.12.2021)
© Facebook/Леонид АгутинФотографии со съемок клипа на песню "Игрушки"
Фотографии со съемок клипа на песню Игрушки - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.12.2021
© Facebook/Леонид Агутин
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Фотографии "за кадром" клипа на песню "Игрушки" и короткую аннотацию певец разместил в своем Facebook.
ТАШКЕНТ, 8 дек – Sputnik. Российский певец Леонид Агутин разместил Facebook пост-воспоминание о съемках клипа на песню "Игрушки". Режиссер клипа - режиссер из Узбекистана Баходыр Юлдашев.

"Интересная работа. Смысл не уверен, что отчётливо получилось донести, но в настроение попали. А песня из разряда "музыканты знают".) По крайней мере, я горжусь ею до сих пор", - пишет певец.

Режиссер, сценарист и оператор Баходыр Бахтиярович Юлдашев родился в 1974 году в Ташкенте. Учился в Художественно-музыкальном интернате. Свой первый музыкальный видеоклип выпустил в 1997 году. Снял несколько сот видеоклипов для узбекистанских, казахстанских и российских исполнителей. Является режиссером картин "Ангел смерти", "Волчонок в Раю", сценаристом и режиссером фильма "Шима".
Клип на песню "Игрушки" Леонида Агутина снимался в 2009 году.
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