https://uz.sputniknews.ru/20211208/agutin-gorditsya-klipom-ot-uzbekistanskogo-rejissera---video-21709136.html

Агутин гордится клипом от узбекистанского режиссера - видео

Агутин гордится клипом от узбекистанского режиссера - видео

Фотографии "за кадром" клипа на песню "Игрушки" и короткую аннотацию певец разместил в своем Facebook.

2021-12-08T16:38+0500

2021-12-08T16:38+0500

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ТАШКЕНТ, 8 дек – Sputnik. Российский певец Леонид Агутин разместил Facebook пост-воспоминание о съемках клипа на песню "Игрушки". Режиссер клипа - режиссер из Узбекистана Баходыр Юлдашев.Режиссер, сценарист и оператор Баходыр Бахтиярович Юлдашев родился в 1974 году в Ташкенте. Учился в Художественно-музыкальном интернате. Свой первый музыкальный видеоклип выпустил в 1997 году. Снял несколько сот видеоклипов для узбекистанских, казахстанских и российских исполнителей. Является режиссером картин "Ангел смерти", "Волчонок в Раю", сценаристом и режиссером фильма "Шима".Клип на песню "Игрушки" Леонида Агутина снимался в 2009 году.

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мультимедиа , режиссер, facebook, песня, клип, певец