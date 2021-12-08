https://uz.sputniknews.ru/20211208/glavy-mid-uzbekistana-i-kyrgyzstana-obsudili-situatsiyu-v-regione-21713022.html
Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана обсудили ситуацию в регионе
Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана обсудили ситуацию в регионе
Стороны обменялись мнениями по международной и региональной ситуации, в том числе складывающейся обстановки в Афганистане.
2021-12-08T19:22+0500
2021-12-08T19:22+0500
2021-12-08T19:22+0500
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу со своим кыргызским коллегой Русланом Казакбаевым, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.Переговоры прошли в среду в Ташкенте. Стороны обменялись мнениями по международной и региональной ситуации, в том числе складывающейся обстановки в Афганистане.В ходе беседы также обсуждены вопросы, касающиеся политической, пограничной, экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сфер.Рассмотрены ход реализации ранее достигнутых договоренностей и график предстоящих мероприятий на различных уровнях.
https://uz.sputniknews.ru/20211119/uzbekistan-i-kyrgyzstan-otsenili-obstanovku-v-afganistane-chto-tam-proisxodit-21430083.html
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узбекистан, кыргызстан
Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана обсудили ситуацию в регионе
Стороны обменялись мнениями по международной и региональной ситуации, в том числе складывающейся обстановки в Афганистане.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу со своим кыргызским коллегой Русланом Казакбаевым, сообщает
пресс-служба МИД Узбекистана.
Переговоры прошли в среду в Ташкенте. Стороны обменялись мнениями по международной и региональной ситуации, в том числе складывающейся обстановки в Афганистане.
В ходе беседы также обсуждены вопросы, касающиеся политической, пограничной, экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сфер.
Рассмотрены ход реализации ранее достигнутых договоренностей и график предстоящих мероприятий на различных уровнях.