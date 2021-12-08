https://uz.sputniknews.ru/20211208/inspektory-guvd-obyasnili-peshexodam-vajnost-soblyudeniya-pravil-na-dorogax-21706870.html

Инспекторы ГУВД объяснили пешеходам важность соблюдения правил на дорогах

Инспекторы ГУВД объяснили пешеходам важность соблюдения правил на дорогах

Причиной трагедий не всегда становятся нарушения со стороны водителя. Неосторожные действия допускают и пешеходы.

2021-12-08T15:10+0500

2021-12-08T15:10+0500

2021-12-08T15:10+0500

общество

ташкент

погибшие

гувд ташкента

пешеходы

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. С начала года на дорогах Ташкента произошло 524 аварии с участием пешеходов, из-за которых погибли 32 человека, еще 487 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Такие данные приводит пресс-служба ГУВД Ташкента. Накануне сотрудники Управления безопасности дорожного движения провели профилактическое мероприятие на дорогах. С пешеходами и водителями, нарушающими правила, провели разъяснительные беседы.К сожалению, причиной трагедий не всегда становятся нарушения со стороны водителя. Неосторожные действия допускают и пешеходы. За 11 месяцев этого года в отношении тех, кто нарушил правила дорожного движения в столице, был составлено в общей сложности 101 861 административных протокол. Сотрудники ведомства продолжают работу.

https://uz.sputniknews.ru/20200831/Pyanyy-voditel-nasmert-sbil-peshekhoda-v-Tashkente-14873908.html

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ташкент, погибшие, гувд ташкента, пешеходы