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https://uz.sputniknews.ru/20211208/inspektory-guvd-obyasnili-peshexodam-vajnost-soblyudeniya-pravil-na-dorogax-21706870.html
Инспекторы ГУВД объяснили пешеходам важность соблюдения правил на дорогах
Инспекторы ГУВД объяснили пешеходам важность соблюдения правил на дорогах
Причиной трагедий не всегда становятся нарушения со стороны водителя. Неосторожные действия допускают и пешеходы.
2021-12-08T15:10+0500
2021-12-08T15:10+0500
общество
ташкент
погибшие
гувд ташкента
пешеходы
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. С начала года на дорогах Ташкента произошло 524 аварии с участием пешеходов, из-за которых погибли 32 человека, еще 487 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Такие данные приводит пресс-служба ГУВД Ташкента. Накануне сотрудники Управления безопасности дорожного движения провели профилактическое мероприятие на дорогах. С пешеходами и водителями, нарушающими правила, провели разъяснительные беседы.К сожалению, причиной трагедий не всегда становятся нарушения со стороны водителя. Неосторожные действия допускают и пешеходы. За 11 месяцев этого года в отношении тех, кто нарушил правила дорожного движения в столице, был составлено в общей сложности 101 861 административных протокол. Сотрудники ведомства продолжают работу.
https://uz.sputniknews.ru/20200831/Pyanyy-voditel-nasmert-sbil-peshekhoda-v-Tashkente-14873908.html
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ташкент, погибшие, гувд ташкента, пешеходы

Инспекторы ГУВД объяснили пешеходам важность соблюдения правил на дорогах

15:10 08.12.2021
© Пресс-служба ГУВД ТашкентаИнспектор ДПС проверяет документы у пешехода
Инспектор ДПС проверяет документы у пешехода - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.12.2021
© Пресс-служба ГУВД Ташкента
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Причиной трагедий не всегда становятся нарушения со стороны водителя. Неосторожные действия допускают и пешеходы.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. С начала года на дорогах Ташкента произошло 524 аварии с участием пешеходов, из-за которых погибли 32 человека, еще 487 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Такие данные приводит пресс-служба ГУВД Ташкента. Накануне сотрудники Управления безопасности дорожного движения провели профилактическое мероприятие на дорогах. С пешеходами и водителями, нарушающими правила, провели разъяснительные беседы.
К сожалению, причиной трагедий не всегда становятся нарушения со стороны водителя. Неосторожные действия допускают и пешеходы.
За 11 месяцев этого года в отношении тех, кто нарушил правила дорожного движения в столице, был составлено в общей сложности 101 861 административных протокол. Сотрудники ведомства продолжают работу.
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