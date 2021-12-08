https://uz.sputniknews.ru/20211208/nazvan-region-uzbekistana-svobodnyy-ot-koronavirusa-21704645.html
Назван регион Узбекистана свободный от коронавируса
Назван регион Узбекистана свободный от коронавируса
По данным Минздрава, в республике за сутки COVID-19 подтвердился еще у 201 человека.
2021-12-08T13:30+0500
2021-12-08T13:30+0500
2021-12-08T13:32+0500
общество
министерство здравоохранения узбекистана
коронавирус covid-19
ситуация с коронавирусом в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. За период с 5 по 7 декабря случаи заражения коронавирусной инфекции не были выявлены в Сурхандарьинской области, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.По данным Минздрава, в других регионах республики за сутки COVID-19 подтвердился еще у 201 человека.Где обнаружен коронавирусОтмечается, что общее число вылечившихся от коронавируса в стране достигло 191 602 человека.За последние сутки от COVID-19 скончался один пациент. Общее количество смертельных случаев достигло 1 425.
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info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
министерство здравоохранения узбекистана, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом в узбекистане
Назван регион Узбекистана свободный от коронавируса
13:30 08.12.2021 (обновлено: 13:32 08.12.2021)
По данным Минздрава, в других областях республики за сутки COVID-19 подтвердился еще у 201 человека.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik
. За период с 5 по 7 декабря случаи заражения коронавирусной инфекции не были выявлены в Сурхандарьинской области, сообщает
пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.
По данным Минздрава, в других регионах республики за сутки COVID-19 подтвердился еще у 201 человека.
Где обнаружен коронавирус
Ташкентская область – 51;
Кашкадарьинская область – 6;
Наманганская область – 4;
Самаркандская область – 10;
Сырдарьинская область – 3;
Отмечается, что общее число вылечившихся от коронавируса в стране достигло 191 602 человека.
За последние сутки от COVID-19 скончался один пациент. Общее количество смертельных случаев достигло 1 425.