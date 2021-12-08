https://uz.sputniknews.ru/20211208/nazvan-region-uzbekistana-svobodnyy-ot-koronavirusa-21704645.html

Назван регион Узбекистана свободный от коронавируса

Назван регион Узбекистана свободный от коронавируса

По данным Минздрава, в республике за сутки COVID-19 подтвердился еще у 201 человека.

2021-12-08T13:30+0500

2021-12-08T13:30+0500

2021-12-08T13:32+0500

общество

министерство здравоохранения узбекистана

коронавирус covid-19

ситуация с коронавирусом в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. За период с 5 по 7 декабря случаи заражения коронавирусной инфекции не были выявлены в Сурхандарьинской области, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.По данным Минздрава, в других регионах республики за сутки COVID-19 подтвердился еще у 201 человека.Где обнаружен коронавирусОтмечается, что общее число вылечившихся от коронавируса в стране достигло 191 602 человека.За последние сутки от COVID-19 скончался один пациент. Общее количество смертельных случаев достигло 1 425.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство здравоохранения узбекистана, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом в узбекистане