https://uz.sputniknews.ru/20211208/neskolko-aeroportov-uzbekistana-snova-ogranichili-perelety-iz-za-tumana-21701063.html

Несколько аэропортов Узбекистана снова ограничили перелеты из-за тумана

Несколько аэропортов Узбекистана снова ограничили перелеты из-за тумана

Плохая видимость в связи с густым туманом утром 8 декабря внесла коррективы в работу нескольких аэропортов.

2021-12-08T11:14+0500

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общество

аэропорт

uzbekistan airports

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Густой туман ограничил работу нескольких аэропортов Узбекистана из-за плохой видимости, сообщает пресс-служба Uzbekistan airports. "Плохая видимость в связи с метеоусловиями утром 8 декабря внесла коррективы в работу аэропортов Ургенча, Нукуса и Навои", - информируется в релизе. Отмечается, что по причине неблагоприятных для полета погодных условий рейс HY051 из Ташкента в Ургенч был перенесен с 08.20 на 12.10 по местному времени.К тому же из-за тумана перенесен рейс HY011 по маршруту Ташкент – Нукус. Самолет должен был вылететь из столицы в 07.30 утра, но перелет пришлось отложить на 10.30 дня. Также плохая видимость зафиксирована и в Навои. Однако в расписании местного аэропорта в утренние часы не было пассажирских рейсов.

https://uz.sputniknews.ru/20211117/v-tashkente-iz-za-snegopada-zaderjany-neskolko-aviareysov-21388850.html

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