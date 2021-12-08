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Несколько аэропортов Узбекистана снова ограничили перелеты из-за тумана
Несколько аэропортов Узбекистана снова ограничили перелеты из-за тумана
Плохая видимость в связи с густым туманом утром 8 декабря внесла коррективы в работу нескольких аэропортов.
2021-12-08T11:14+0500
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общество
аэропорт
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Густой туман ограничил работу нескольких аэропортов Узбекистана из-за плохой видимости, сообщает пресс-служба Uzbekistan airports. "Плохая видимость в связи с метеоусловиями утром 8 декабря внесла коррективы в работу аэропортов Ургенча, Нукуса и Навои", - информируется в релизе. Отмечается, что по причине неблагоприятных для полета погодных условий рейс HY051 из Ташкента в Ургенч был перенесен с 08.20 на 12.10 по местному времени.К тому же из-за тумана перенесен рейс HY011 по маршруту Ташкент – Нукус. Самолет должен был вылететь из столицы в 07.30 утра, но перелет пришлось отложить на 10.30 дня. Также плохая видимость зафиксирована и в Навои. Однако в расписании местного аэропорта в утренние часы не было пассажирских рейсов.
https://uz.sputniknews.ru/20211117/v-tashkente-iz-za-snegopada-zaderjany-neskolko-aviareysov-21388850.html
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аэропорт, uzbekistan airports

Несколько аэропортов Узбекистана снова ограничили перелеты из-за тумана

11:14 08.12.2021 (обновлено: 12:44 08.12.2021)
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 компании Uzbekistan Airways
Самолет Airbus A320 компании Uzbekistan Airways - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Алексей Даничев
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В связи с неблагоприятными погодными условиями были отменены авиарейсы в Ургенч, Нукус и Навои.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Густой туман ограничил работу нескольких аэропортов Узбекистана из-за плохой видимости, сообщает пресс-служба Uzbekistan airports.
"Плохая видимость в связи с метеоусловиями утром 8 декабря внесла коррективы в работу аэропортов Ургенча, Нукуса и Навои", - информируется в релизе.
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Отмечается, что по причине неблагоприятных для полета погодных условий рейс HY051 из Ташкента в Ургенч был перенесен с 08.20 на 12.10 по местному времени.
К тому же из-за тумана перенесен рейс HY011 по маршруту Ташкент – Нукус. Самолет должен был вылететь из столицы в 07.30 утра, но перелет пришлось отложить на 10.30 дня.
Также плохая видимость зафиксирована и в Навои. Однако в расписании местного аэропорта в утренние часы не было пассажирских рейсов.
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