https://uz.sputniknews.ru/20211208/prezident-germanii-naznachil-sholtsa-na-post-novogo-kantslera--video-21709486.html

Президент Германии назначил Шольца на пост нового канцлера — видео

Президент Германии назначил Шольца на пост нового канцлера — видео

Канцлер ФРГ избирается тайным голосованием без прений. Для победы в первом туре кандидату необходимо получить абсолютное большинство голосов.

2021-12-08T17:05+0500

2021-12-08T17:05+0500

2021-12-08T17:05+0500

в мире

германия

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канцлер фрг

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Социал-демократ Олаф Шольц назначен на должность президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, церемония прошла в резиденции главы государства, передает РИА Новости со ссылкой на трансляцию телеканала N24.Канцлер Германии избирается тайным голосованием без прений. Для победы в первом туре кандидату необходимо получить абсолютное большинство голосов. В частности, в бундестаге ФРГ "за" должны были проголосовать минимум 369 депутатов из 736. За Шольца свой голос отдали 395 чиновников.По словам президента бундестага ФРГ Бербель Бас, в голосовании приняли участие 707 депутатов. В ходе подсчета голосов недействительными признали три бюллетеня. В то же время против высказались 303 человека, шесть воздержались. В соответствии с установленной процедурой, Бас обратилась к Шольцу с вопросом, принимает ли он результаты прошедшего голосования. В ответ лидер социал-демократов дал положительный ответ.После назначения Шольц вернулся в парламент. Сегодня же будут назначены министры его правительства, вечером кабмин проведет первое заседание.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин обязательно направит поздравительную телеграмму новому канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

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германия, назначение, канцлер фрг