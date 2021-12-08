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Президент Германии назначил Шольца на пост нового канцлера — видео
Президент Германии назначил Шольца на пост нового канцлера — видео
Канцлер ФРГ избирается тайным голосованием без прений. Для победы в первом туре кандидату необходимо получить абсолютное большинство голосов.
2021-12-08T17:05+0500
2021-12-08T17:05+0500
в мире
германия
назначение
канцлер фрг
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Социал-демократ Олаф Шольц назначен на должность президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, церемония прошла в резиденции главы государства, передает РИА Новости со ссылкой на трансляцию телеканала N24.Канцлер Германии избирается тайным голосованием без прений. Для победы в первом туре кандидату необходимо получить абсолютное большинство голосов. В частности, в бундестаге ФРГ "за" должны были проголосовать минимум 369 депутатов из 736. За Шольца свой голос отдали 395 чиновников.По словам президента бундестага ФРГ Бербель Бас, в голосовании приняли участие 707 депутатов. В ходе подсчета голосов недействительными признали три бюллетеня. В то же время против высказались 303 человека, шесть воздержались. В соответствии с установленной процедурой, Бас обратилась к Шольцу с вопросом, принимает ли он результаты прошедшего голосования. В ответ лидер социал-демократов дал положительный ответ.После назначения Шольц вернулся в парламент. Сегодня же будут назначены министры его правительства, вечером кабмин проведет первое заседание.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин обязательно направит поздравительную телеграмму новому канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.
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германия, назначение, канцлер фрг

Президент Германии назначил Шольца на пост нового канцлера — видео

17:05 08.12.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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После назначения Шольц вернулся в парламент. Сегодня же будут назначены министры его правительства, вечером кабмин проведет первое заседание.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Социал-демократ Олаф Шольц назначен на должность президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, церемония прошла в резиденции главы государства, передает РИА Новости со ссылкой на трансляцию телеканала N24.
Канцлер Германии избирается тайным голосованием без прений. Для победы в первом туре кандидату необходимо получить абсолютное большинство голосов. В частности, в бундестаге ФРГ "за" должны были проголосовать минимум 369 депутатов из 736. За Шольца свой голос отдали 395 чиновников.
По словам президента бундестага ФРГ Бербель Бас, в голосовании приняли участие 707 депутатов. В ходе подсчета голосов недействительными признали три бюллетеня. В то же время против высказались 303 человека, шесть воздержались.
В соответствии с установленной процедурой, Бас обратилась к Шольцу с вопросом, принимает ли он результаты прошедшего голосования. В ответ лидер социал-демократов дал положительный ответ.
После назначения Шольц вернулся в парламент. Сегодня же будут назначены министры его правительства, вечером кабмин проведет первое заседание.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин обязательно направит поздравительную телеграмму новому канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.
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