https://uz.sputniknews.ru/20211208/ukraina-kiberbezopasnost-sotrudnichestvo-o-chem-govorili-putin-s-baydenom-21703382.html
Украина, кибербезопасность, сотрудничество: о чем говорили Путин с Байденом
Украина, кибербезопасность, сотрудничество: о чем говорили Путин с Байденом
Президенты России и США разговаривали по закрытому каналу связи в течение двух часов и обсудили основные "болевые точки" двусторонних отношений.
2021-12-08T12:36+0500
2021-12-08T12:36+0500
2021-12-08T12:58+0500
россия
владимир путин
сотрудничество
украина
переговоры
джо байден
кибербезопасность
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ТАШКЕНТ, 8 дек – Sputnik. Переговоры между Владимиром Путиным и Джо Байденом во вторник носили "откровенный и деловой характер", сообщили в пресс-службе Кремля.Разговор по видеосвязи продолжался около двух часов, при этом СМИ смогли увидеть только первые минуты общения со взаимными приветствиями двух лидеров. Дальнейшие переговоры проходили за закрытыми дверями.Украинский кризисПо данным пресс-службы, большое внимание во время переговоров президенты уделили проблеме внутриукраинского кризиса, связанного с отказом от выполнения минских соглашений 2015 года. Владимир Путин привел американской стороне примеры деструктивного поведения Киева и выразил озабоченность провокационных действий ВСУ против Донбасса.В ответ на обвинения Байдена в "угрожающих" передвижениях российских войск вблизи украинских границ, Владимир Путин подчеркнул, что не стоит перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал в регионе.Президенты договорились поручить своим представителям провести предметные консультации по этим вопросам.Двусторонние отношенияОбсудили президенты и напряжение в двухсторонних отношениях между Россией и США. В частности, Владимир Путин предложил американскому визави отказаться от ограничений на работу дипмиссий.Говоря о реализации итогов прошедшего летом в Женеве российско-американского саммита, лидеры отметили важность последовательно выполнять достигнутых на высшем уровне договоренностей и сохранять "дух Женевы" при рассмотрении вопросов, возникающих между двумя странами.Другие вопросыОбсуждали в ходе переговоров и сотрудничество в информационной безопасности. В частности, президенты выразили готовность продолжать практическое взаимодействие по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью.Говоря об иранской ядерной программе, президент России отметил необходимость выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий в изначально согласованных рамках.Лидеры России и США отметили, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности, страны будут продолжать диалог и необходимые контакты.
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владимир путин, сотрудничество, украина, переговоры, джо байден, кибербезопасность
Украина, кибербезопасность, сотрудничество: о чем говорили Путин с Байденом
12:36 08.12.2021 (обновлено: 12:58 08.12.2021)
Президенты России и США разговаривали по закрытому каналу связи в течение двух часов и обсудили основные "болевые точки" двусторонних отношений.
ТАШКЕНТ, 8 дек – Sputnik. Переговоры между Владимиром Путиным и Джо Байденом во вторник носили "откровенный и деловой характер", сообщили в пресс-службе Кремля.
Разговор по видеосвязи продолжался около двух часов, при этом СМИ смогли увидеть только первые минуты общения со взаимными приветствиями двух лидеров. Дальнейшие переговоры проходили за закрытыми дверями.
"Президенты выразили мнение, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты. В целом разговор носил откровенный и деловой характер", – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Украинский кризис
По данным пресс-службы, большое внимание во время переговоров президенты уделили проблеме внутриукраинского кризиса, связанного с отказом от выполнения минских соглашений 2015 года. Владимир Путин привел американской стороне примеры деструктивного поведения Киева и выразил озабоченность провокационных действий ВСУ против Донбасса.
В ответ на обвинения Байдена в "угрожающих" передвижениях российских войск вблизи украинских границ, Владимир Путин подчеркнул, что не стоит перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал в регионе.
"Поэтому Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", - говорится в сообщении.
Президенты договорились поручить своим представителям провести предметные консультации по этим вопросам.
Двусторонние отношения
Обсудили президенты и напряжение в двухсторонних отношениях между Россией и США. В частности, Владимир Путин предложил американскому визави отказаться от ограничений на работу дипмиссий.
"С российской стороны предложено обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений", – отметили в пресс-службе Кремля.
Говоря о реализации итогов прошедшего летом в Женеве российско-американского саммита, лидеры отметили важность последовательно выполнять достигнутых на высшем уровне договоренностей и сохранять "дух Женевы" при рассмотрении вопросов, возникающих между двумя странами.
Другие вопросы
Обсуждали в ходе переговоров и сотрудничество в информационной безопасности. В частности, президенты выразили готовность продолжать практическое взаимодействие по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью.
Говоря об иранской ядерной программе, президент России отметил необходимость выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий в изначально согласованных рамках.
"Лидеры выразили надежду, что возобновившиеся в конце ноября в Вене переговоры по данному вопросу пройдут в конструктивном ключе и позволят выйти на приемлемые для всех участников решения", - подчеркивает пресс-служба Кремля.
Лидеры России и США отметили, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности, страны будут продолжать диалог и необходимые контакты.