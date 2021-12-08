https://uz.sputniknews.ru/20211208/ukraina-kiberbezopasnost-sotrudnichestvo-o-chem-govorili-putin-s-baydenom-21703382.html

Украина, кибербезопасность, сотрудничество: о чем говорили Путин с Байденом

Украина, кибербезопасность, сотрудничество: о чем говорили Путин с Байденом

Президенты России и США разговаривали по закрытому каналу связи в течение двух часов и обсудили основные "болевые точки" двусторонних отношений.

2021-12-08T12:36+0500

2021-12-08T12:36+0500

2021-12-08T12:58+0500

россия

владимир путин

сотрудничество

украина

переговоры

джо байден

кибербезопасность

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ТАШКЕНТ, 8 дек – Sputnik. Переговоры между Владимиром Путиным и Джо Байденом во вторник носили "откровенный и деловой характер", сообщили в пресс-службе Кремля.Разговор по видеосвязи продолжался около двух часов, при этом СМИ смогли увидеть только первые минуты общения со взаимными приветствиями двух лидеров. Дальнейшие переговоры проходили за закрытыми дверями.Украинский кризисПо данным пресс-службы, большое внимание во время переговоров президенты уделили проблеме внутриукраинского кризиса, связанного с отказом от выполнения минских соглашений 2015 года. Владимир Путин привел американской стороне примеры деструктивного поведения Киева и выразил озабоченность провокационных действий ВСУ против Донбасса.В ответ на обвинения Байдена в "угрожающих" передвижениях российских войск вблизи украинских границ, Владимир Путин подчеркнул, что не стоит перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал в регионе.Президенты договорились поручить своим представителям провести предметные консультации по этим вопросам.Двусторонние отношенияОбсудили президенты и напряжение в двухсторонних отношениях между Россией и США. В частности, Владимир Путин предложил американскому визави отказаться от ограничений на работу дипмиссий.Говоря о реализации итогов прошедшего летом в Женеве российско-американского саммита, лидеры отметили важность последовательно выполнять достигнутых на высшем уровне договоренностей и сохранять "дух Женевы" при рассмотрении вопросов, возникающих между двумя странами.Другие вопросыОбсуждали в ходе переговоров и сотрудничество в информационной безопасности. В частности, президенты выразили готовность продолжать практическое взаимодействие по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью.Говоря об иранской ядерной программе, президент России отметил необходимость выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий в изначально согласованных рамках.Лидеры России и США отметили, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности, страны будут продолжать диалог и необходимые контакты.

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владимир путин, сотрудничество, украина, переговоры, джо байден, кибербезопасность