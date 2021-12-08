https://uz.sputniknews.ru/20211208/v-kazaxstane-proxodyat-dni-uzbekskogo-kino--video-21707573.html
В Казахстане проходят Дни узбекского кино — видео
В Казахстане проходят Дни узбекского кино — видео
В ходе фестиваля известные узбекские режиссеры и актеры совместно с казахскими коллегами провели для зрителей творческие вечера.
2021-12-08T15:46+0500
2021-12-08T15:46+0500
2021-12-08T15:48+0500
культура
кино
национальное агентство "узбеккино"
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. В Нур-Султане стартовали Дни узбекского кино в Казахском государственном академическом музыкально-драматическом театре имени Куанышбаева, сообщает пресс-служба Агентства кинематографии. Делегацию узбекских кинематографистов возглавил гендиректор национального киноагентства Фирдавс Абдухаликов. В мероприятии также приняла участие министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова. По ее словам, некоторые из представленных на кинофестивале картин будут показаны по казахскому телевидению. Отмечается, что событие проходит в рамках госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Казахстан. В ходе мероприятия известные узбекские режиссеры и актеры совместно с казахскими коллегами провели для зрителей творческие вечера.В рамках мероприятия Агентство кинематографии Узбекистана и Министерство культуры и спорта Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве.
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кино, национальное агентство "узбеккино"
В Казахстане проходят Дни узбекского кино — видео
15:46 08.12.2021 (обновлено: 15:48 08.12.2021)
В ходе мероприятия известные узбекские режиссеры и актеры совместно с казахскими коллегами провели для зрителей творческие вечера.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. В Нур-Султане стартовали Дни узбекского кино в Казахском государственном академическом музыкально-драматическом театре имени Куанышбаева, сообщает пресс-служба Агентства кинематографии.
Делегацию узбекских кинематографистов возглавил гендиректор национального киноагентства Фирдавс Абдухаликов. В мероприятии также приняла участие министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова.
По ее словам, некоторые из представленных на кинофестивале картин будут показаны по казахскому телевидению.
Я просмотрела множество фильмов . Очень понравился фильм "Ибрат". Это был всегда солнечный Ташкент, солнечный Узбекистан. Это всегда был кинофестиваль международного класса, на который стремились со всего мира.
Актоты Раимкулова
Министр культуры и спорта Казахстана
Отмечается, что событие проходит в рамках госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Казахстан. В ходе мероприятия известные узбекские режиссеры и актеры совместно с казахскими коллегами провели для зрителей творческие вечера.
В рамках мероприятия Агентство кинематографии Узбекистана и Министерство культуры и спорта Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве.