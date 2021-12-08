https://uz.sputniknews.ru/20211208/v-moskve-otkryli-10-stantsiy-metro--novaya-karta-21698059.html

В Москве открыли 10 станций метро — новая карта

В Москве открыли 10 станций метро — новая карта

Оставшиеся девять станций кольца намерены открыть в 2023 году.

2021-12-08T08:20+0500

2021-12-08T08:20+0500

2021-12-08T08:20+0500

россия

метро

москва

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. В Москве открыли 10 станций Большой кольцевой линии метро:Новую ветку длиной более 20 километров открыли во вторник президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.Оставшиеся девять станций кольца намерены открыть в 2023 году.Ожидается, что первое время новыми станциями будут пользоваться около 600 тыс. человек в сутки. Длительность поездок по городу для местных жителей сократится на 35-45 минут.Собянин подчеркнул, что Большая кольцевая линия и Московское центральное кольцо являются новыми опорными каркасами всей транспортной системы столицы.

https://uz.sputniknews.ru/20201118/Moskovskaya-Troyka-vnov-priznana-samoy-umnoy-transportnoy-kartoy-v-mire-15431124.html

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метро, москва