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В Москве открыли 10 станций метро — новая карта
© Sputnik / Наталья СеливерстоваБуква "М" у входа в метро
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Оставшиеся девять станций кольца намерены открыть в 2023 году.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. В Москве открыли 10 станций Большой кольцевой линии метро:
"Терехово";
"Кунцевская";
"Давыдково";
"Аминьевская";
"Мичуринский проспект";
"Проспект Вернадского";
"Новаторская";
"Воронцовская";
"Зюзино";
"Каховская" — реконструированная.
Новую ветку длиной более 20 километров открыли во вторник президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Оставшиеся девять станций кольца намерены открыть в 2023 году.
"С нового метрокольца будет 44 пересадки на различные направления: пригородные железные дороги, Московское центральное кольцо (МЦК), Московский центральный диаметр (МЦД) и другие", — подчеркнул Собянин.
Ожидается, что первое время новыми станциями будут пользоваться около 600 тыс. человек в сутки. Длительность поездок по городу для местных жителей сократится на 35-45 минут.
Большое кольцо метро
Проект предполагает строительство 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии. Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года. Замкнуть Большое кольцо метро планируется к 2023 году.
Собянин подчеркнул, что Большая кольцевая линия и Московское центральное кольцо являются новыми опорными каркасами всей транспортной системы столицы.
18 ноября 2020, 16:07