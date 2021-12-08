Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20211208/v-moskve-otkryli-10-stantsiy-metro--novaya-karta-21698059.html
В Москве открыли 10 станций метро — новая карта
В Москве открыли 10 станций метро — новая карта
Оставшиеся девять станций кольца намерены открыть в 2023 году.
2021-12-08T08:20+0500
2021-12-08T08:20+0500
россия
метро
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1b/21546156_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_c80b3dec67ce5be71f9f6971128ae683.jpg
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. В Москве открыли 10 станций Большой кольцевой линии метро:Новую ветку длиной более 20 километров открыли во вторник президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.Оставшиеся девять станций кольца намерены открыть в 2023 году.Ожидается, что первое время новыми станциями будут пользоваться около 600 тыс. человек в сутки. Длительность поездок по городу для местных жителей сократится на 35-45 минут.Собянин подчеркнул, что Большая кольцевая линия и Московское центральное кольцо являются новыми опорными каркасами всей транспортной системы столицы.
https://uz.sputniknews.ru/20201118/Moskovskaya-Troyka-vnov-priznana-samoy-umnoy-transportnoy-kartoy-v-mire-15431124.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1b/21546156_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_2bd65d17461d728813928a3aa298e265.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
метро, москва

В Москве открыли 10 станций метро — новая карта

08:20 08.12.2021
© Sputnik / Наталья СеливерстоваБуква "М" у входа в метро
Буква М у входа в метро - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Подписаться на
Оставшиеся девять станций кольца намерены открыть в 2023 году.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. В Москве открыли 10 станций Большой кольцевой линии метро:
"Терехово";
"Кунцевская";
"Давыдково";
"Аминьевская";
"Мичуринский проспект";
"Проспект Вернадского";
"Новаторская";
"Воронцовская";
"Зюзино";
"Каховская" — реконструированная.
Новую ветку длиной более 20 километров открыли во вторник президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Оставшиеся девять станций кольца намерены открыть в 2023 году.

"С нового метрокольца будет 44 пересадки на различные направления: пригородные железные дороги, Московское центральное кольцо (МЦК), Московский центральный диаметр (МЦД) и другие", — подчеркнул Собянин.

Ожидается, что первое время новыми станциями будут пользоваться около 600 тыс. человек в сутки. Длительность поездок по городу для местных жителей сократится на 35-45 минут.
Большое кольцо метро

Проект предполагает строительство 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии. Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года. Замкнуть Большое кольцо метро планируется к 2023 году.

Собянин подчеркнул, что Большая кольцевая линия и Московское центральное кольцо являются новыми опорными каркасами всей транспортной системы столицы.
Меры профилактики коронавируса в метро - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2020
Общество
Московская "Тройка" вновь признана самой умной транспортной картой в мире
18 ноября 2020, 16:07
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:14Несколько аэропортов Узбекистана снова ограничили перелеты из-за тумана
11:02РУДН проверит узбекских мигрантов на знание русского языка и не только
10:28В Казахстане сожгли сотни тысяч долларов — видео
10:19Сотрудники Министерства культуры стали носить тюбетейки на работе — видео
09:48Узбекистан принял флаг Параазиатских игр среди молодежи — видео
09:46Российская S7 запустила регулярные рейсы из Волгограда в Фергану — фото
09:05Президент Узбекистана объявил о расширении полномочий парламента
08:34Мирзиёев помиловал более 180 заключенных перед Днем Конституции
08:20В Москве открыли 10 станций метро — новая карта
08:00Истоки и смысл главной геополитической катастрофы ХХ века
07:00Что происходит с организмом, когда вы едите гранат
07:00Как сохранить сосуды чистыми — кардиолог
00:00От чего защищает организм хурма зимой
ВчераГод Тигра на пороге: самые необычные тигры со всего света — фото
ВчераЗащищая снежных барсов: в Узбекистане появился новый музей — видео
ВчераСоздание трансграничных хабов с Узбекистаном изменит структуру миграции – эксперт
ВчераМирзиёев объяснил, какие изменения ждут узбекскую Конституцию
ВчераУкраину вооружают те же страны, что готовили Грузию к августу 2008-го
ВчераВ Бухаре установили рекламные щиты на исторических зданиях
ВчераУзбекских военных будут готовить в экстремальных условиях пустыни