https://uz.sputniknews.ru/20211208/video-mne-nravitsya-eto-zdraste--gasparyan-o-zayavlenii-kiberpolitsii-ukrainy-21710418.html

Видео: мне нравится это "Здрасте!" — Гаспарян о заявлении киберполиции Украины

Видео: мне нравится это "Здрасте!" — Гаспарян о заявлении киберполиции Украины

Политолог Армен Гаспарян прокомментировал события, происходящие в эти дни в странах ближнего зарубежья в своей традиционной передаче "Как они там, в ближнем зарубежье?"

2021-12-08T17:25+0500

2021-12-08T17:25+0500

2021-12-08T17:25+0500

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В своей фирменной ироничной манере Гаспарян отреагировал на заявление киберполиции Украины, которая обнаружила, что сайт "Миротворец" размещает персональные данные и возбудила уголовное дело. Кстати, об Эстонии — там отправили в Европейский суд по правам человека жалобу на закрытие единственной русской школы в эстонском городе Кейла. "Нашли куда отправить!" — говорит Гаспарян. По его словам, эта структура за все время своей деятельности не приняла ни одного решения в пользу русского. Какой результат хотят получить, вопрошает эксперт.О других новостях в странах БЗ — другие высказывания политолога на Sputnik на русском >>

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