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Видео: мне нравится это "Здрасте!" — Гаспарян о заявлении киберполиции Украины
Видео: мне нравится это "Здрасте!" — Гаспарян о заявлении киберполиции Украины
Политолог Армен Гаспарян прокомментировал события, происходящие в эти дни в странах ближнего зарубежья в своей традиционной передаче "Как они там, в ближнем зарубежье?"
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В своей фирменной ироничной манере Гаспарян отреагировал на заявление киберполиции Украины, которая обнаружила, что сайт "Миротворец" размещает персональные данные и возбудила уголовное дело. Кстати, об Эстонии — там отправили в Европейский суд по правам человека жалобу на закрытие единственной русской школы в эстонском городе Кейла. "Нашли куда отправить!" — говорит Гаспарян. По его словам, эта структура за все время своей деятельности не приняла ни одного решения в пользу русского. Какой результат хотят получить, вопрошает эксперт.О других новостях в странах БЗ — другие высказывания политолога на Sputnik на русском &gt;&gt;
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Видео: мне нравится это "Здрасте!" — Гаспарян о заявлении киберполиции Украины

17:25 08.12.2021
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Политолог Армен Гаспарян прокомментировал события, происходящие в эти дни в странах ближнего зарубежья в своей традиционной передаче "Как они там, в ближнем зарубежье?"
В своей фирменной ироничной манере Гаспарян отреагировал на заявление киберполиции Украины, которая обнаружила, что сайт "Миротворец" размещает персональные данные и возбудила уголовное дело.
Мне вообще нравится это "Здрасте!", потому что Миротворец существует, если мне не изменяет память, как минимум, с 15-го года, за это время там появились абсолютно все, включая даже тех, кто быть там не должен. А киберполиция только сейчас обнаружила! По скорости осмысления они дают фору даже эстонцам.
Армен Гаспарян - Sputnik Узбекистан
Армен Гаспарян
Политолог
Кстати, об Эстонии — там отправили в Европейский суд по правам человека жалобу на закрытие единственной русской школы в эстонском городе Кейла. "Нашли куда отправить!" — говорит Гаспарян. По его словам, эта структура за все время своей деятельности не приняла ни одного решения в пользу русского. Какой результат хотят получить, вопрошает эксперт.
О других новостях в странах БЗ — другие высказывания политолога на Sputnik на русском >>
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