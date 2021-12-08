https://uz.sputniknews.ru/20211208/zvezda-yulduz-usmanova-vmeste-s-docheryu-vystupila-na-odnoy-stsene--video-21702735.html

Юлдуз Усманова вместе с дочерью выступила на одной сцене — видео

Юлдуз Усманова вместе с дочерью выступила на одной сцене — видео

Артистки исполнили песню "Qirolichaman" Усмановой-старшей и привели публику в восторг.

2021-12-08T13:10+0500

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это интересно

юлдуз усманова

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Примадонна узбекской эстрады Юлдуз Усманова спела на одной сцене вместе с дочерью Нилюфар.Артистки исполнили композицию "Qirolichaman" на свадьбе в Самарканде.Интересно, что торжество прошло еще в конце ноября, однако видео стало распространяться в сосцетях только сейчас.Сама же Нилюфар опубликовала в Instagram фото с мероприятия.Гости пришли в восторг от дуэта и выступления. Нилюфар часто проводит время с матерью и активно делится с подписчиками снимками.

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юлдуз усманова