https://uz.sputniknews.ru/20211208/zvezda-yulduz-usmanova-vmeste-s-docheryu-vystupila-na-odnoy-stsene--video-21702735.html
Юлдуз Усманова вместе с дочерью выступила на одной сцене — видео
Юлдуз Усманова вместе с дочерью выступила на одной сцене — видео
Артистки исполнили песню "Qirolichaman" Усмановой-старшей и привели публику в восторг.
2021-12-08T13:10+0500
2021-12-08T13:10+0500
2021-12-08T13:26+0500
это интересно
юлдуз усманова
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Примадонна узбекской эстрады Юлдуз Усманова спела на одной сцене вместе с дочерью Нилюфар.Артистки исполнили композицию "Qirolichaman" на свадьбе в Самарканде.Интересно, что торжество прошло еще в конце ноября, однако видео стало распространяться в сосцетях только сейчас.Сама же Нилюфар опубликовала в Instagram фото с мероприятия.Гости пришли в восторг от дуэта и выступления. Нилюфар часто проводит время с матерью и активно делится с подписчиками снимками.
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юлдуз усманова
Юлдуз Усманова вместе с дочерью выступила на одной сцене — видео
13:10 08.12.2021 (обновлено: 13:26 08.12.2021)
Артистки исполнили песню "Qirolichaman" Усмановой-старшей и привели публику в восторг.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Примадонна узбекской эстрады Юлдуз Усманова спела на одной сцене вместе с дочерью Нилюфар.
Артистки исполнили композицию "Qirolichaman" на свадьбе в Самарканде.
Интересно, что торжество прошло еще в конце ноября, однако видео стало распространяться в сосцетях только сейчас.
Сама же Нилюфар опубликовала в Instagram фото с мероприятия.
Гости пришли в восторг от дуэта и выступления.
Нилюфар часто проводит время с матерью и активно делится с подписчиками снимками.