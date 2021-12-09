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Радужные пузыри, похмельный кот и море улыбок: самые смешные фото животных
Радужные пузыри, похмельный кот и море улыбок: самые смешные фото животных
Победителем ежегодной премии Comedy Pet Photo Awards 2021 - конкурса самых смешных фотографий домашних питомцев - стал щенок, наевшийся мыльных пузырей. Кадры, получившие больше всего голосов - в нашей подборке.
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фото, мультимедиа , премия, кот, животные

Радужные пузыри, похмельный кот и море улыбок: самые смешные фото животных

23:00 09.12.2021
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Победителем ежегодной премии Comedy Pet Photo Awards 2021 — конкурса самых смешных фотографий домашних питомцев — стал щенок, наевшийся мыльных пузырей. Кадры, получившие больше всего голосов — в нашей подборке.
© Foto : Zoe Ross / Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Щенок, наевшийся мыльных пузырей.

Щенок, наевшийся мыльных пузырей. - Sputnik Узбекистан
1/12
© Foto : Zoe Ross / Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Щенок, наевшийся мыльных пузырей.

© Foto : Kathryn Trott / Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Джефф мешает брату Джаффу фотографироваться.

Джефф мешает брату Джаффу фотографироваться. - Sputnik Узбекистан
2/12
© Foto : Kathryn Trott / Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Джефф мешает брату Джаффу фотографироваться.

© Foto : Carmen Cromer / Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Ретривер Клементина ловит струю воды, пока хозяйка пытается поливать растения.

Ретривер Клементина ловит струю воды, пока хозяйка пытается поливать растения. - Sputnik Узбекистан
3/12
© Foto : Carmen Cromer / Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Ретривер Клементина ловит струю воды, пока хозяйка пытается поливать растения.

© Foto : Mary Ellis / Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

"Доброе утро!"

&quot;Доброе утро!&quot; - Sputnik Узбекистан
4/12
© Foto : Mary Ellis / Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

"Доброе утро!"

© Foto : Sophie Bonnefoi/ Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Победитель в категории "Другие животные": цыплята впервые обнаружили свою тень.

Победитель в категории &quot;Другие животные&quot;: цыплята впервые обнаружили свою тень. - Sputnik Узбекистан
5/12
© Foto : Sophie Bonnefoi/ Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Победитель в категории "Другие животные": цыплята впервые обнаружили свою тень.

© Foto : Suzi Lonergan/ Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Победитель в категории детской фотографии: "Сидеть!". Бью — очень послушный лабрадор.

Победитель в категории детской фотографии: &quot;Сидеть!&quot;. Бью — очень послушный лабрадор. - Sputnik Узбекистан
6/12
© Foto : Suzi Lonergan/ Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Победитель в категории детской фотографии: "Сидеть!". Бью — очень послушный лабрадор.

© Foto : Jakub Gojda / Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Победитель в категории "Хозяин, похожий на своего питомца": "Хорошая шутка!"

Победитель в категории &quot;Хозяин, похожий на своего питомца&quot;: &quot;Хорошая шутка!&quot; - Sputnik Узбекистан
7/12
© Foto : Jakub Gojda / Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Победитель в категории "Хозяин, похожий на своего питомца": "Хорошая шутка!"

© Foto : Lucy Slater/ Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Победитель в категории "Наиболее комментируемые". Кот Винсент: "И что?"

Победитель в категории &quot;Наиболее комментируемые&quot;. Кот Винсент: &quot;И что?&quot; - Sputnik Узбекистан
8/12
© Foto : Lucy Slater/ Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Победитель в категории "Наиболее комментируемые". Кот Винсент: "И что?"

© Foto : Chloe Beck / Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Победитель в категории "Наиболее комментируемые". Хьюго — звезда фотографий!

Победитель в категории &quot;Наиболее комментируемые&quot;. Хьюго — звезда фотографий! - Sputnik Узбекистан
9/12
© Foto : Chloe Beck / Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Победитель в категории "Наиболее комментируемые". Хьюго — звезда фотографий!

© Foto : Diana Jill Mehner / Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Лея обожает играть с листьями.

Лея обожает играть с листьями. - Sputnik Узбекистан
10/12
© Foto : Diana Jill Mehner / Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Лея обожает играть с листьями.

© Foto : Luke O'Brien / Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Во время локдауна у собаки-спасателя Флинта обнаружился отличный слух и музыкальный голос.

Во время локдауна у собаки-спасателя Флинта обнаружился отличный слух и музыкальный голос. - Sputnik Узбекистан
11/12
© Foto : Luke O'Brien / Animal Friends Comedy Pet Photo Awards

Во время локдауна у собаки-спасателя Флинта обнаружился отличный слух и музыкальный голос.

© Foto : Kathryn Clark / Mars Petcare Comedy Pet Photo Awards 2021

Победитель в номинации "Наиболее комментируемые": похмельный кот Блу.

Победитель в номинации &quot;Наиболее комментируемые&quot;: похмельный кот Блу. - Sputnik Узбекистан
12/12
© Foto : Kathryn Clark / Mars Petcare Comedy Pet Photo Awards 2021

Победитель в номинации "Наиболее комментируемые": похмельный кот Блу.

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