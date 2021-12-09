Радужные пузыри, похмельный кот и море улыбок: самые смешные фото животных

Щенок, наевшийся мыльных пузырей.
Джефф мешает брату Джаффу фотографироваться.
Джефф мешает брату Джаффу фотографироваться.
Ретривер Клементина ловит струю воды, пока хозяйка пытается поливать растения.
Ретривер Клементина ловит струю воды, пока хозяйка пытается поливать растения.
"Доброе утро!"
Победитель в категории "Другие животные": цыплята впервые обнаружили свою тень.
Победитель в категории "Другие животные": цыплята впервые обнаружили свою тень.
Победитель в категории детской фотографии: "Сидеть!". Бью — очень послушный лабрадор.
Победитель в категории детской фотографии: "Сидеть!". Бью — очень послушный лабрадор.
Победитель в категории "Хозяин, похожий на своего питомца": "Хорошая шутка!"
Победитель в категории "Хозяин, похожий на своего питомца": "Хорошая шутка!"
Победитель в категории "Наиболее комментируемые". Кот Винсент: "И что?"
Победитель в категории "Наиболее комментируемые". Кот Винсент: "И что?"
Победитель в категории "Наиболее комментируемые". Хьюго — звезда фотографий!
Победитель в категории "Наиболее комментируемые". Хьюго — звезда фотографий!
Лея обожает играть с листьями.
Во время локдауна у собаки-спасателя Флинта обнаружился отличный слух и музыкальный голос.
Во время локдауна у собаки-спасателя Флинта обнаружился отличный слух и музыкальный голос.
Победитель в номинации "Наиболее комментируемые": похмельный кот Блу.
Победитель в номинации "Наиболее комментируемые": похмельный кот Блу.