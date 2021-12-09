https://uz.sputniknews.ru/20211209/21732718.html
В столице Таджикистана установили главную елку страны — фото
В столице Таджикистана установили главную елку страны — фото
Дизайнеры сделали акцент на инновационных технологиях - игрушек на дереве почти нет.
2021-12-09T21:30+0500
2021-12-09T21:30+0500
2021-12-09T21:33+0500
в мире
таджикистан
душанбе
новогодняя елка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/09/21732724_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0633578ecaae8063005f0cb4e43fd9b0.jpg
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. По уже сложившейся традиции новогоднюю красавицу установили на столичной площади Дусти рядом с памятником Исмаилу Сомони, сообщает Sputnik Таджикистан.Дизайнеры сделали акцент на инновационных технологиях - игрушек на дереве почти нет. Вместо них размещены светодиодные гирлянды.Высота ели составила 30 метров в честь 30-летия независимости Таджикистана. Внутри дерева расположился дом Деда Мороза. Он будет встречать всех гостей у входа.В прошлом году душанбинцы встречали Новый год без елки из-за пандемии коронавируса. Праздничными огнями город также не украшали.
таджикистан
душанбе
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/09/21732724_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_692758fc7b78d2d6ad8badb129e222cc.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, таджикистан, душанбе, новогодняя елка
В столице Таджикистана установили главную елку страны — фото 21:30 09.12.2021 (обновлено: 21:33 09.12.2021)
В Душанбе украсили главную новогоднюю елку. Дизайнеры сделали акцент на инновационных технологиях.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik
. По уже сложившейся традиции новогоднюю красавицу установили на столичной площади Дусти рядом с памятником Исмаилу Сомони, сообщает
Sputnik Таджикистан
.
Дизайнеры сделали акцент на инновационных технологиях - игрушек на дереве почти нет. Вместо них размещены светодиодные гирлянды.
Высота ели составила 30 метров в честь 30-летия независимости Таджикистана.
Внутри дерева расположился дом Деда Мороза. Он будет встречать всех гостей у входа.
© Sputnik
В Душанбе зажглась новогодняя елка.
В Душанбе зажглась новогодняя елка.
© Sputnik
В этом году акцент сделан на инновационных технологиях.
В этом году акцент сделан на инновационных технологиях.
© Sputnik
На дереве поместили медиафасад из 200 тысяч светодиодных ламп.
На дереве поместили медиафасад из 200 тысяч светодиодных ламп.
© Sputnik
Ночью елка будет выглядеть как большой экран, на котором покажут поздравления.
Ночью елка будет выглядеть как большой экран, на котором покажут поздравления.
© Sputnik
Высота ели символична - 30 метров.
Высота ели символична - 30 метров.
© Sputnik
Жители Душанбе сразу собрались полюбоваться на новогоднюю красавицу и, конечно, сфотографироваться.
Жители Душанбе сразу собрались полюбоваться на новогоднюю красавицу и, конечно, сфотографироваться.
© Sputnik
Новогодние инсталляции украсили центр столицы Таджикистана.
Новогодние инсталляции украсили центр столицы Таджикистана.
© Sputnik
Символы Нового года появились по всему городу.
Символы Нового года появились по всему городу.
© Sputnik
Несмотря на отсутствие снега, настроение в Душанбе - праздничное.
Несмотря на отсутствие снега, настроение в Душанбе - праздничное.
В прошлом году душанбинцы встречали Новый год без елки из-за пандемии коронавируса. Праздничными огнями город также не украшали.