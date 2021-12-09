https://uz.sputniknews.ru/20211209/21732718.html

В столице Таджикистана установили главную елку страны — фото

В столице Таджикистана установили главную елку страны — фото

Дизайнеры сделали акцент на инновационных технологиях - игрушек на дереве почти нет.

2021-12-09T21:30+0500

2021-12-09T21:30+0500

2021-12-09T21:33+0500

в мире

таджикистан

душанбе

новогодняя елка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/09/21732724_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0633578ecaae8063005f0cb4e43fd9b0.jpg

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. По уже сложившейся традиции новогоднюю красавицу установили на столичной площади Дусти рядом с памятником Исмаилу Сомони, сообщает Sputnik Таджикистан.Дизайнеры сделали акцент на инновационных технологиях - игрушек на дереве почти нет. Вместо них размещены светодиодные гирлянды.Высота ели составила 30 метров в честь 30-летия независимости Таджикистана. Внутри дерева расположился дом Деда Мороза. Он будет встречать всех гостей у входа.В прошлом году душанбинцы встречали Новый год без елки из-за пандемии коронавируса. Праздничными огнями город также не украшали.

таджикистан

душанбе

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, таджикистан, душанбе, новогодняя елка