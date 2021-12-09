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В столице Таджикистана установили главную елку страны — фото
В столице Таджикистана установили главную елку страны — фото
Дизайнеры сделали акцент на инновационных технологиях - игрушек на дереве почти нет.
2021-12-09T21:30+0500
2021-12-09T21:33+0500
в мире
таджикистан
душанбе
новогодняя елка
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. По уже сложившейся традиции новогоднюю красавицу установили на столичной площади Дусти рядом с памятником Исмаилу Сомони, сообщает Sputnik Таджикистан.Дизайнеры сделали акцент на инновационных технологиях - игрушек на дереве почти нет. Вместо них размещены светодиодные гирлянды.Высота ели составила 30 метров в честь 30-летия независимости Таджикистана. Внутри дерева расположился дом Деда Мороза. Он будет встречать всех гостей у входа.В прошлом году душанбинцы встречали Новый год без елки из-за пандемии коронавируса. Праздничными огнями город также не украшали.
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фото, таджикистан, душанбе, новогодняя елка

В столице Таджикистана установили главную елку страны — фото

21:30 09.12.2021 (обновлено: 21:33 09.12.2021)
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В Душанбе украсили главную новогоднюю елку. Дизайнеры сделали акцент на инновационных технологиях.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. По уже сложившейся традиции новогоднюю красавицу установили на столичной площади Дусти рядом с памятником Исмаилу Сомони, сообщает Sputnik Таджикистан.
Дизайнеры сделали акцент на инновационных технологиях - игрушек на дереве почти нет. Вместо них размещены светодиодные гирлянды.
Высота ели составила 30 метров в честь 30-летия независимости Таджикистана.
Внутри дерева расположился дом Деда Мороза. Он будет встречать всех гостей у входа.
© Sputnik

В Душанбе зажглась новогодняя елка.

В Душанбе зажглась новогодняя елка. - Sputnik Узбекистан
1/9
© Sputnik

В Душанбе зажглась новогодняя елка.

© Sputnik

В этом году акцент сделан на инновационных технологиях.

В этом году акцент сделан на инновационных технологиях. - Sputnik Узбекистан
2/9
© Sputnik

В этом году акцент сделан на инновационных технологиях.

© Sputnik

На дереве поместили медиафасад из 200 тысяч светодиодных ламп.

На дереве поместили медиафасад из 200 тысяч светодиодных ламп. - Sputnik Узбекистан
3/9
© Sputnik

На дереве поместили медиафасад из 200 тысяч светодиодных ламп.

© Sputnik

Ночью елка будет выглядеть как большой экран, на котором покажут поздравления.

Ночью елка будет выглядеть как большой экран, на котором покажут поздравления. - Sputnik Узбекистан
4/9
© Sputnik

Ночью елка будет выглядеть как большой экран, на котором покажут поздравления.

© Sputnik

Высота ели символична - 30 метров.

Высота ели символична - 30 метров. - Sputnik Узбекистан
5/9
© Sputnik

Высота ели символична - 30 метров.

© Sputnik

Жители Душанбе сразу собрались полюбоваться на новогоднюю красавицу и, конечно, сфотографироваться.

Жители Душанбе сразу собрались полюбоваться на новогоднюю красавицу и, конечно, сфотографироваться. - Sputnik Узбекистан
6/9
© Sputnik

Жители Душанбе сразу собрались полюбоваться на новогоднюю красавицу и, конечно, сфотографироваться.

© Sputnik

Новогодние инсталляции украсили центр столицы Таджикистана.

Новогодние инсталляции украсили центр столицы Таджикистана. - Sputnik Узбекистан
7/9
© Sputnik

Новогодние инсталляции украсили центр столицы Таджикистана.

© Sputnik

Символы Нового года появились по всему городу.

Символы Нового года появились по всему городу. - Sputnik Узбекистан
8/9
© Sputnik

Символы Нового года появились по всему городу.

© Sputnik

Несмотря на отсутствие снега, настроение в Душанбе - праздничное.

Несмотря на отсутствие снега, настроение в Душанбе - праздничное. - Sputnik Узбекистан
9/9
© Sputnik

Несмотря на отсутствие снега, настроение в Душанбе - праздничное.

В прошлом году душанбинцы встречали Новый год без елки из-за пандемии коронавируса. Праздничными огнями город также не украшали.
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