https://uz.sputniknews.ru/20211209/eksperty-vnedryat-energoeffektivnye-texnologii-v-uzbekistane--video-21719475.html
Эксперты внедрят энергоэффективные технологии в Узбекистане — видео
Эксперты внедрят энергоэффективные технологии в Узбекистане — видео
В рамках ташкентского бизнес-форума специалисты рассматривают различные решения, доступные на рынке страны.
2021-12-09T11:24+0500
2021-12-09T11:24+0500
2021-12-09T11:33+0500
общество
ташкент
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энергетика
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В столице стартовал бизнес-форум "Энергоэффективные материалы и технологии в Узбекистане", сообщает корреспондент Sputnik.В рамках мероприятия эксперты рассматривают энергоэффективные и низко-углеродные решения, доступные на рынке страны. В форуме участвуют представители российского производителя стройматериалов и систем "Технониколь". Всего во встрече принимают участие 150 специалистов.В феврале этого года в ташкентском филиале Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева заработала сетевая солнечная электростанция (СЭС) мощностью 100 кВт без аккумуляторов. Ее площадь составила 1,2 тысячи квадратных метров.
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ташкент, бизнес-форум, энергетика
Эксперты внедрят энергоэффективные технологии в Узбекистане — видео
11:24 09.12.2021 (обновлено: 11:33 09.12.2021)
В рамках ташкентского бизнес-форума специалисты рассматривают энергоэффективные и низко-углеродные решения, доступные на рынке страны.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik.
В столице стартовал бизнес-форум "Энергоэффективные материалы и технологии в Узбекистане", сообщает корреспондент Sputnik
.
В рамках мероприятия эксперты рассматривают энергоэффективные и низко-углеродные решения, доступные на рынке страны.
В форуме участвуют представители российского производителя стройматериалов и систем "Технониколь". Всего во встрече принимают участие 150 специалистов.
В феврале этого года в ташкентском филиале Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева заработала
сетевая солнечная электростанция (СЭС) мощностью 100 кВт без аккумуляторов. Ее площадь составила 1,2 тысячи квадратных метров.