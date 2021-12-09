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Эксперты внедрят энергоэффективные технологии в Узбекистане — видео
Эксперты внедрят энергоэффективные технологии в Узбекистане — видео
В рамках ташкентского бизнес-форума специалисты рассматривают различные решения, доступные на рынке страны.
2021-12-09T11:24+0500
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общество
ташкент
бизнес-форум
энергетика
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В столице стартовал бизнес-форум "Энергоэффективные материалы и технологии в Узбекистане", сообщает корреспондент Sputnik.В рамках мероприятия эксперты рассматривают энергоэффективные и низко-углеродные решения, доступные на рынке страны. В форуме участвуют представители российского производителя стройматериалов и систем "Технониколь". Всего во встрече принимают участие 150 специалистов.В феврале этого года в ташкентском филиале Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева заработала сетевая солнечная электростанция (СЭС) мощностью 100 кВт без аккумуляторов. Ее площадь составила 1,2 тысячи квадратных метров.
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ташкент, бизнес-форум, энергетика

Эксперты внедрят энергоэффективные технологии в Узбекистане — видео

11:24 09.12.2021 (обновлено: 11:33 09.12.2021)
© pexels/Laura PenwellЭнергосберегающие технологии
Энергосберегающие технологии - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2021
© pexels/Laura Penwell
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В рамках ташкентского бизнес-форума специалисты рассматривают энергоэффективные и низко-углеродные решения, доступные на рынке страны.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В столице стартовал бизнес-форум "Энергоэффективные материалы и технологии в Узбекистане", сообщает корреспондент Sputnik.
В рамках мероприятия эксперты рассматривают энергоэффективные и низко-углеродные решения, доступные на рынке страны.
В форуме участвуют представители российского производителя стройматериалов и систем "Технониколь". Всего во встрече принимают участие 150 специалистов.
В феврале этого года в ташкентском филиале Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева заработала сетевая солнечная электростанция (СЭС) мощностью 100 кВт без аккумуляторов. Ее площадь составила 1,2 тысячи квадратных метров.
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