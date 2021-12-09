https://uz.sputniknews.ru/20211209/eksperty-vnedryat-energoeffektivnye-texnologii-v-uzbekistane--video-21719475.html

Эксперты внедрят энергоэффективные технологии в Узбекистане — видео

Эксперты внедрят энергоэффективные технологии в Узбекистане — видео

В рамках ташкентского бизнес-форума специалисты рассматривают различные решения, доступные на рынке страны.

2021-12-09T11:24+0500

2021-12-09T11:24+0500

2021-12-09T11:33+0500

общество

ташкент

бизнес-форум

энергетика

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В столице стартовал бизнес-форум "Энергоэффективные материалы и технологии в Узбекистане", сообщает корреспондент Sputnik.В рамках мероприятия эксперты рассматривают энергоэффективные и низко-углеродные решения, доступные на рынке страны. В форуме участвуют представители российского производителя стройматериалов и систем "Технониколь". Всего во встрече принимают участие 150 специалистов.В феврале этого года в ташкентском филиале Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева заработала сетевая солнечная электростанция (СЭС) мощностью 100 кВт без аккумуляторов. Ее площадь составила 1,2 тысячи квадратных метров.

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ташкент, бизнес-форум, энергетика